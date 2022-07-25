Чума на головы британцев. Евровидение перенесли с Украины, но конкурс так и остался политизированным

Евровидение-2023 проведут в Великобритании. Победившую на прошлом конкурсе Украину сразу включат в финал. Британцев решение возмутило — они не хотят, чтобы уплаченные в непростое время налоги спустили на сомнительное мероприятие. Евровидение давно погрязло в политике — удивляться здесь нечему. Да и в России уже появилась основа для собственного конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU) и «Би-би-си» уж подтвердили, что конкурс состоится в Великобритании из соображений безопасности. Его проведут от имени победившей в 2022 году телекомпании UA: PBC.

«Украина автоматически выйдет в гранд-финал вместе с „Большой пятеркой“ (в которую входит Великобритания)», — подчеркнули в EBU, добавив, что в шоу интегрируют «украинские элементы».

Представители украинской телекомпании проработают этот вопрос с британскими коллегами из «Би-би-си». Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко выразил надежду на «чрезвычайно высокую интеграцию» украинских контекстов и ведущих в сам конкурс.

Заявки от городов-претендентов, которые могут стать площадкой для Евровидения, начнут принимать на этой неделе.

Вопреки демократии

Российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» напомнил, что основателем Евровидения является как раз Великобритания. Перенос места проведения конкурса он назвал в целом логичным.

«Логично, что конкурс пройдет в Великобритании, а не на Украине. Экономически, физически [проводить конкурс] на Украине невозможно. Естественно, если государство не в состоянии провести Евровидение, оно выбывает. В этом есть какая-то логика», — подчеркнул он.

России, заметил Пригожин, не стоит участвовать в Евровидении. И причины здесь довольно очевидные.

«Во-первых, нас туда никто не позвал. А во-вторых, давайте создадим такой конкурс, где не будет политики. Музыка, культура объединяют людей. В моменте, когда та или иная страна пытается запретить искусство, музыку, деятелей культуры, спортсменов, это нарушает все принципы демократии. Это должно наказываться», — заявил продюсер.

Пустая трата денег

Сами британцы от предстоящего конкурса не в восторге. Читателей газеты Daily Express возмутило, что мнения жителей Великобритании никто не спросил. К тому же, стране придется потратить на Евровидение довольно большие средства. На фоне конфликта на Украине и с учетом сложившейся ситуации это неуместно.

«„Би-би-си“ рады поддержать Евровидение нашими деньгами. Нет, спасибо!» — писали в комментариях к статье о конкурсе.

Предвзятая и коррумпированная политическая система голосования, «музыкальное» шоу, организованное корпорацией воров… Неудивительно, что мерзкий «Би-би-си в экстатическом настроении… Бегите как от чумы! Читатели Daily Express.

Читатели заявили, что Евровидение — абсолютно пустая трата денег. Тратить налоги на такое «дерьмовое дерьмо» они не захотели.

«Кризис стоимости жизни, но мы можем позволить себе оплачивать конкурс, в котором мало кто заинтересован и в котором мы не выиграли», — написали в Сети.

У нас — «Добровидение»

Политический деятель и зампред комитета культуры Госдумы седьмого созыва Олег Лавров уточнил, что включение Украины в гранд-финал конкурса не является нарушением действующих правил Евровидения.

«В финал всегда попадают восемь стран, в том числе и прошлый победитель. <…> Это не смена правил — они были прописаны всегда», — сказал он.

Некоторый аналог зарубежного конкурса в России есть: уже четырежды в Санкт-Петербурге провели «Добровидение». У его истоков стояли Иосиф Кобзон с супругой и депутат Олег Нилов.

«Там участвуют песенные и танцевальные коллективы со всей страны. В какой-то момент присоединялись Болгария, Молдавия, <…> Грузия и Армения. Два года назад внимание на конкурс обратил президент. Думаю, в 2022 году „Добровидение“ пройдет более мощно», — предположил Лавров.

Акцент в российском конкурсе, подчеркнул он, сделали на национальную культуру.