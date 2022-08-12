Скопинский маньяк Виктор Мохов оказался под домашним арестом из-за соучастия в сокрытии следов убийства. Даже после освобождения мужчина не сошел с преступного пути. За ему подобными, по мнению специалистов, необходимо наблюдение как в тюрьме, так и на свободе.

Меру пресечения Мохову выбрали на два месяца, обвинив в соучастии в сокрытии преступления. Срок домашнего ареста установили до 7 октября. Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться интернетом и телефоном. Ему грозит до двух лет колонии.

Подозреваемый в убийстве в Рязанской области 39-летний мужчина рассказал, как Виктор Мохов помог ему спрятать тело. Труп 43-летнего местного жителя нашли во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района. Убийство произошло в доме Мохова во время распития спиртного.

Мохова могут отправить в тюрьму на два года, если докажут, что он покрывал преступника. За соучастие в убийстве не так давно вышедшего на свободу мужчину ждет более суровое наказание.

Опасен для общества

Арест Мохова, заявил в беседе с «360» заместитель председателя Госдумы РФ, политический и государственный деятель Борис Чернышов, показал: он психически нездоров, а возвращение таких, как скопинский маньяк, в нормальную жизнь невозможно.

Это чудовище, которое даже после освобождения стоит на преступном пути Борис Чернышов зампред ГД РФ.

«Остается вопрос: как за ним наблюдали в местах лишения свободы? Видно, что он не исправился, видно, что продолжал смаковать факт своего преступления», — подчеркнул Чернышов.

По словам депутата, за такими людьми надо наблюдать, пока они находятся в тюрьме. Это поможет понять, смогут ли осужденные за тяжкие преступления адаптироваться к нормальной жизни. Пока выходит, что маньяки не способны вернуться к нормальному существованию.

Если какое-либо СМИ или блогер, добавил Чернышов, обращают внимание на преступника, то он пользуется этим и старается донести свою правду до широких слоев общества.

«В этом плане важна именно процедура отслеживания поведения. Чтобы, освободившись, они не вступили на этот путь», — сказал парламентарий.

Систему нужно менять

Домашний арест может показаться недостаточной мерой пресечения для скопинского маньяка с учетом его криминального прошлого. Журналист, член Общественной палаты Александр Малькевич пояснил «360», что мера пресечения не всегда соответствует преступлению человека.

«Домашний арест для реального открытого врага нашей страны Марины Овсянниковой и параллельно два месяца СИЗО для журналистки Баязитовой, которую держали в клетке в зале суда за статьи в Telegram-каналах», — привел он пример.

Ситуация с Моховым, который впустил в свой дом убийцу и в итоге оказался под домашним арестом, указала на необходимость изменений в существующей системе. Для таких преступников, по словам журналиста, нужен контроль и после их освобождения из тюрьмы.

«Надо разрабатывать схему, при которой освободившиеся из тюрьмы маньяки должны находиться под круглосуточным надзором. Дело не в больших сроках, они должны быть под наблюдением», — заключил Малькевич.