Чудовище, которое далеко. Скопинский маньяк глазами зарубежных СМИ

В начале марта на свободу вышел скопинский маньяк, который 3,5 года держал в самодельном бункере двух девочек. В российских медиа это событие вызвало активные обсуждения. Не смогли мимо этой темы пройти и иностранные СМИ. Некоторые зарубежные пользователи, правда, считают, что это слишком далекие от них проблемы.

«Чудовище»

На новостном сайте Yahoo! News появился большой материал о Викторе Мохове, известном как скопинский маньяк. В статье мужчину назвали «мучителем-насильником», а также педофилом и чудовищем.

«Кате Мартыновой было всего 14 лет, когда он ее похитил, в то время как Лена Симагина трижды забеременела от него. <…> Чудовище держало их в специально построенном подземном бункере возле своего дома в городе Скопино, недалеко от российского города Рязани», — отметили в публикации.

В материале со ссылкой на одну из жертв подчеркнули, что маньяк хочет «обелить» совершенные им преступления, которые начались больше 20 лет назад.

«Он может прийти за мной. Я чувствую шок и ужас. Я не представляю сейчас, что собираюсь делать, и мне страшно представить эту встречу. Он принес мне столько зла и горя. Я его боюсь», — привели на сайте слова Кати, которой сейчас 35 лет.

Дали слово в публикации и другой заложнице — Лене. В материале отметили, что она дважды родила в бункере. Детей Мохов пристроил в детские дома. На момент освобождения девушка была беременна третьим — ребенок не выжил.

«Поскольку в нашей стране нет программы защиты жертв преступлений, нам придется взять защиту в свои руки», — процитировали Лену на Yahoo! News.

В конце публикации маньяка назвали «пугающим» и подчеркнули, что он искал контакты Лены и призвал Катю появиться с ним на ТВ. По его словам, последняя в своей книге сделала из него «монстра».

«Печально известный осужденный»

В Verietyinfo подробно описали, как маньяк издевался над своими жертвами.

«Мохов морил девочек голодом, держал их без света, бил их резиновым шлангом, распылял слезоточивый газ по комнате. Девушкам случайно удалось передать записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены», — отметили в издании.

Сайт Archyde выпустил материал под заголовком «Сексуальная кабала в подвале длиной в три года. Скопинский маньяк вышел из тюрьмы в России после 17 лет заключения».

Однако сама публикация была менее эмоционально окрашенной, чем предыдущая. Здесь авторы дали сухое описание произошедшего.

«30 сентября 2000 года в Скопинском районе Рязанской области пропали две школьницы. Мужчина держал двух девушек в подвале своего дома с целью совершения над ними насильственных действий сексуального характера», — пояснили в статье.

Там же отметили: суд постановил, что Мохову запретили посещать массовые мероприятия и без разрешения покидать Скопинский район в течение шести лет. Дважды в месяц 70-летний преступник должен являться в полицию.

На сайте Path of Exile историю скопинского маньяка описали достаточно сухо. Однако отметили: «Ходят слухи, что телеканал заплатил ему за эксклюзивное выступление в ток-шоу. Однако все это могло оказаться дурацкой шуткой».

Что думают в социальных сетях?

В Сети пользователи также активно обсуждают освобождение маньяка, который годами удерживал у себя и насиловал детей.

«В России происходит очень травматичная вещь: маньяку дают свободу и платформу, чтобы рассказать о своих чудовищных преступлениях. Это социальная политика травмирования», — заявил пользователь Holy Coffee.

«Так называемые защитники должны знать лучше», — саркастично прокомментировал это Invictus Maneo.

«Это просто ужасно», — заметил другой пользователь.

«Слишком далеко», — подчеркнула MsJamz из Штатов.