Чудовище из гаража

После смерти Лизы Киселевой Саратов вышел на улицы, люди хотели линчевать убийцу. В это же время общественники заговорили о возврате смертной казни в России для педофилов. Из-за информационного вакуума многие подумали, что мотивы убийства были сексуальные. В этом еще предстоит разобраться, но все может оказаться проще и в каком-то смысле страшнее. Ведь девочку убил обычный зэк, каких полно на улицах.

Жизнь уголовника

Михаил Туватин — 35-летний ранее судимый саратовец. Судя по тому, что рассказал СК, он недавно вышел из тюрьмы. У него непогашенная судимость. Это значит, что за свои предыдущие преступления он еще в ответе.

Например, изнасилование. Официально по этой статье он перестал бы быть уголовником только через восемь лет после отсидки. Все это время ему пришлось бы терпеть какие-то ограничения, отмечаться у полиции. А еще ему нельзя попадаться на преступлениях.

В Сети быстро нашли его страницу в соцсетях. Некоторые обратили внимание на подписки мужчины: порно, эротика, голые женщины, секс. Все это наложилось на судимость за изнасилование. С подачи анонимов и слухов начали говорить о педофилии.

Но ключевым моментом здесь остается гараж. Один из волонтеров-поисковиков рассказал, что их было на самом деле три, один основной и два заброшенных, вход в которые был потаенным. Зачем ему захотелось овладеть чужим гаражом — вопрос, на который мы попробуем ответить дальше.

Мотивы

Захват гаража стал катализатором дальнейших событий в жизни Михаила. Он уже побывал в тюрьме и возвращаться, конечно, не хотел. За плечами шесть судимостей, одна из которых непогашенная. И тут для него появляется угроза в виде маленькой девочки.

В тот день Туватин копался «у себя» в гараже, когда мимо проходила девятилетняя Лиза Киселева. Сознательная школьница поинтересовалась, его ли это гараж. Такую версию озвучил Туватин на допросе. Но что в теории могло произойти после вопроса девочки? Допустим, она его разоблачила, пошла жаловаться взрослым, те — участковому, и вот его уже задерживают и снова отправляют за решетку. Предположим, чтобы этого не произошло, он принимает решение — убить.

В его положении за вскрытие гаража он получил бы максимум административку. Уголовка ему бы грозила, если бы владелец заявил об ущербе (но срыв замка за 100 рублей не тянет). Если бы он что-то украл дороже тысячи рублей, то получил бы реальный срок до пяти лет.

Но понимал ли он, что это не идет ни в какое сравнение с убийством ребенка? Адвокат Тимур Матеев предположил, что на самом деле подозреваемый вскрыл гараж, так как готовился к новому преступлению либо прятался из-за уже совершенного, но не раскрытого. Речь идет об изнасиловании.

«Он не просто так туда пошел, вскрыл гараж, находился там два месяца. Он готовился к какому-либо преступлению. Пусть это был бы не ребенок, а какая-нибудь девушка, которая проходила мимо», — сказал юрист, не уточнив, откуда у него данные о том, что Туватин жил в гараже.

Адвокат уверенно заявил, что мужчина «однозначно готовился к преступлению». А если он уже кого-то изнасиловал, то жертва могла еще не обратиться в полицию, но, возможно, в ближайшее время это сделает.

О чем можно думать в этот момент?

И вот такой персонаж, гаражи, мимо проходящая девятилетняя Лиза. Что происходило в голове у зэка? Психиатр-криминалист Михаил Виноградов объяснил, зачем вообще мог понадобиться уголовнику гараж и имело ли для него значение, кого убивать.

Любой вопрос, заданный мужчиной, женщиной, девочкой — неважно кем, ставит под сомнение пребывание в гараже Туватина. Таким образом, он защищает свою собственность, которой овладел по каким-то своим причинам.

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«Машины нет, судимости не погашены, за ним тянется хвост. Зачем ему нужен гараж? Я, предположительно, скажу — именно за тем, чтобы туда складывать, прятать награбленное, не убивать в гараже, не насиловать в гараже, а удобное складское помещение», — сказал Виноградов.

И это с учетом того, что у Туватина непогашенная судимость, поэтому домой к нему приходит полиция и все проверяет. Поэтому он нашел потаенное место, о котором никто не знал. До 9 октября, когда мимо шла Лиза.

Пока идет следствие, информации мало. На допросе Туватин признался в убийстве. Девочку искали более суток, тысячи людей оказались неравнодушны к трагедии. Многие вышли на улицы, желая линчевать убийцу. Общество постепенно уверилось, что убийца — педофил. Таков ли был его мотив, предстоит узнать экспертам. Но это не изменит того, что по улицам продолжат ходить вчерашние сидельцы, а детское любопытство будет сталкиваться с криминальным миром.