Чудовища «Авито» и «Юлы». Покупателей и продавцов разводят на деньги, но есть способ защититься

Мошенники стали все чаще выискивать своих жертв на сайтах с объявлениями. Они разводят покупателей и продавцов, уговаривая на доставку товара, присылая фейковые ссылки. В итоге люди просто расстараются со своими деньгами. Чтобы не попасть в лапы к злоумышленникам, стоит внимательно смотреть на ссылки.

Своей историей встречи с мошенниками поделилась на Pikabu девушка с ником Frumifru. Она рассказала, что и раньше слышала про разводил на «Авито» и «Юле», но никогда сама с ними не сталкивалась. Из-за ограничительных мер пользовательнице пришлось искать новую работу, чем она и занялась.

«Искала везде, вплоть до чатов в Viber и Telegarm. А тут в одном из сообщений в чате вижу заветное „Бармен“ среди других профессий — я бегом побежала в личку писать, а вышел тот еще нежданчик», — отметила девушка.

В сообщении ей объяснили, что речь идет далеко не о работе барменом. Соискательнице предложили брать объявления с украинской платформы объявлений и публиковать их на «Авито» и «Юле». Если покупатель платит за фейковый товар, то девушка сможет получить 30% от стоимости.

При этом в переписке заявили, что предоставят все липовые номера телефонов для регистрации на сайтах и ссылки для покупателей.

«Он оплатит, и твои 30% от стоимости товара на твою карту в течение 15-30 минут», — уверяли в сообщении.

Но это не единственный способ нажиться на сайтах с объявлениями. Продавцов тоже научились разводить на деньги. Некоторые мошенники используют сразу два способа одновременно, чтобы вытянуть из людей побольше деньжат.

Злоумышленники выбирают одно из объявлений и говорят продавцу, что готовы купить товар, но не могут за ним приехать. Они уговаривают человека на доставку и делают вид, что уже все оплатили. Мошенники присылают заранее подготовленную ссылку продавцу, откуда он якобы может перевести себе сумму. Когда пользователь вводит все данные, ему не приходят деньги на счет, а наоборот, списываются.

«Так что будьте бдительны при покупке чего-либо через эти платформы», — заключила автор поста.

«Заинтересовалось чудовище»

Под историей девушки собралось множество комментариев. Оказалось, что подписчики тоже едва не попадались на удочки мошенников.

«На „Юле“ коляску продаю за 10 тысяч, вот это чудовище заинтересовалось. Жалобу отправила, аккаунт ее заблокировали, но толку-то? Новый создаст», — написала одна из женщин.

В доказательство своих слов она прикрепила скриншот переписки, где была как раз описанная схема развода. Пользовательницу пытались уломать на доставку, так как из-за больного COVID-19 брата якобы не могли выйти на улицу. Женщина быстро раскусила мошенницу и не стала соглашаться на сделку.

«Пару дней назад пытался купить станок на „Авито“. С продаваном пообщался. Фотки мне и видео скинул. Но че-то чуйка говорила, что *** (обманут — прим. ред.). <…> Продавец от личной встречи отказался. <…> Оказалось — действительно есть цех, где есть нужный мне станок. Но его никто не продает. А просто слесарь решил денег срубить на „Авито“», — рассказал другой комментатор.

Многие подписчики рассказали, что с фейковой доставкой не сталкивались, но знают о других вариантах разводов. Чаще всего на сайтах пытаются продать поддельную вещь, выдавая ее за оригинал. По фотографии или видео практически невозможно увидеть разницу.

«Лучше вбить руками в поисковике»

Мошенников с каждым днем становится все больше, но и сами сервисы не стоят на месте. Специалист по информационной безопасности Олег Седов пояснил «360», что компании занимаются вопросами защиты клиентов.

«Сервисы вкладывают очень много денег в борьбу с кибермошенничеством и прочие вещи. Это действительно так. Можно, конечно, говорить, что они делают что-то не так идеально, как нам бы хотелось, но это их бизнес, их приоритеты и компетенция», — отметил эксперт.

Организации имеют право сами определять, на что больше тратить денег. Но они действительно не игнорируют такие случаи мошенничества. Сервисы борются за клиентов, собственную репутацию и бизнес. Но злоумышленники постоянно придумывают новые пути обмана. Обычно все сводится к вредоносным ссылкам, с помощью которых они получают личные данные пользователей. Именно на эти ссылки необходимо всегда обращать внимание.

Всегда нужно смотреть на то, насколько данная ссылочка без лишнего мусора. Там написано имя сайта, домен, а дальше какие-то символы идут — и чем их больше, тем подозрительнее. Лучше просто руками вбить в поисковике вот эти циферки и пройти к своему кабинету, а не просто лениво по ссылочке. Иногда это помогает Олег Седов специалист по информационной безопасности.

В этом мусоре всегда может быть зашифрована какая-то вредоносная ссылка, которая уводит на фейковый сайт. Кроме того, проверить заказ или любую другую информацию можно по телефону. На официальных сайтах всегда указаны номера.

«Телефон может быть мошенников, но они не всегда знают содержание вашего заказа по номеру. Можно просто назвать номер заказа и не говорить, что вы именно заказывали. Пускай они сами перечислят», — рекомендует эксперт.

Стоит помнить и о том, что на стороне злоумышленников работают и психологи, выстраивают определенные сценарии мошенникам.

«Например, они четко показывают, какой размер суммы нужно потребовать, чтобы вы ее заплатили, не проигнорировали и не сообщили в полицию. Они на этом очень хорошо играют. Точно так же они готовят персонал к тому, как вести диалоги с вами. Но они совершенно не готовы к тому, что вы начинаете им задавать неудобные вопросы», — отметил Седов.

Когда человек задает вопросы, мошенники теряются, так как просто не знают на них ответов. Более того, сейчас технологии не стоят на месте, а это значит, что диалог может вести и робот. Распознать такого бота тоже можно с помощью вопросов. Если вы говорите не с человеком, то он просто прекратит переписку или будет отвечать странно.