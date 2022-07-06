Чудотворный лик любящей Богородицы. Как Владимирская икона Божией Матери спасала Москву от Золотой Орды

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых чтимых чудотворных икон Русской православной церкви. Ее защите приписывают как минимум три спасения русской земли от нашествий во времена татаро-монгольского ига. Икона уникальна своим художественным исполнением и редкой передачей чувства — лик Богоматери не отрешен, а полон страданием и любовью.

История Владимирской иконы Божией Матери

По преданию, образ Владимирской Божией Матери принадлежит кисти евангелиста Луки, который написал его на доске от стола, где Христос с Пречистой девой Марией и обрученным мужем Богородицы Иосифом Обручником совершал трапезу. Богоматерь, согласно легенде, увидев икону сказала, что благодать ее и Спасителя всегда будут с этим изображением.

До середины V века икона оставалась в Иерусалиме, а затем ее перенесли в Константинополь. В XII веке константинопольский патриарх якобы прислал ее в подарок Юрию Долгорукому в Киев.

Уже сын Долгорукого святой князь Андрей Боголюбский решил забрать икону. По преданию, кони остановились у Клязьмы во Владимире и отказались идти дальше. После молитвы Андрею Боголюбскому было видение, в котором Богоматерь велела ему воздвигнуть собор в ее честь, так заложили Успенский собор. Именно тогда икона и получила свое имя Владимирской иконы Божией Матери, рассказа «360» проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, член Патриаршего совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Ирина Языкова.

«Икону приписывали кисти евангелиста Луки — это был устойчивый миф в Средние века, что именно эта икона до Константинополя была в Палестине, а уже во второй половине XII века сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский переносит ее во Владимир: он хотел, чтобы именно эта икона осветила его новую столицу», — подчеркнула она.

Перед Владимирской иконой Божией Матери происходили многие важнейшие события — от избрания святителей и высших духовных чинов до присяги на верность Родине, молебнов перед военными походами и коронования на царство, рассказала Языкова.

«Перед избранием последнего патриарха царской России эту икону перенесли из Успенского собора Московского Кремля в Храм Христа Спасителя, у нее тянули жребий на избрание патриарха. От того, кого выберут, очень много зависело, это был судьбоносный выбор», — уверена она.

Также икона считается старейшей в истории русской церковной истории. К тому же, путешествуя из Константинополя в Киев, Владимир и Москву она освятила три столицы Руси, подчеркнула Языкова.

Чудеса Владимирской иконы Божией Матери

Первые на Руси чудеса Владимирской иконы Божией Матери связаны с именем Андрея Боголюбского. Во время его похода против волжских булгар в 1164 году этот образ Богородицы помог войскам князя одержать победу.

Бегство волжских булгар после поражения от Андрея Боголюбского. Миниатюра из Радзивиловской летописи.

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Позднее, в 1185 году Владимирский собор погиб в страшном огне, однако икона осталась невредимой. Не тронул ее и хан Батый, разоривший Владимир в 1237 году.

Через полтора века, во время нашествия хана Тамерлана на Русь в 1395 году, Владимирскую икону Божией матери с крестным ходом перенесли в Москву, где поместили в Успенском соборе Кремля. В это время, как сообщают летописи, разоривший перед этим Рязань Тамерлан остановился, так и не войдя в Москву, а затем и вовсе покинул русскую землю.

Фрагмент полотна Ивана Билибина «Андрей Боголюбский»

Источник фото: Wikimedia

Благодарят за это великое чудо, сотворенное иконой: Тамерлану якобы было видение, в котором с горы спустилась в лучезарном сиянии женщина, которая повелела ему оставить русскую землю. Проснувшись, Тамерлан просил объяснить ему смысл видения, на что ему ответили, что он видел защитницу христиан Матерь Божию. Тогда Тамерлан приказал своему войску отступить.

В память о чуде был установлен церковный праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери 26 августа по старому стилю (8 сентября), а позднее в Москве воздвигли Сретенский монастырь.

Второе знаменитое чудо иконы положило начало еще одному церковному празднику 23 июня (6 июля) в честь спасения Москвы от войска хана Золотой Орды Ахмата в 1480 году. Встреча русского войска с Ордой произошла бескровно и вошла в историю как «стояние на Угре». Защитники Москвы держали перед собой Владимирскую икону Божией Матери, которая чудом обратила в бегство врага.

Владимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Пятаков

В третий раз память чуда Владимирской иконы Божией Матери славят 21 мая/3 июня в честь избавления Москвы от разгрома казанским ханом Махмет-Гиреем в 1521 году. Он дошел до столицы и даже начал жечь окраины, но внезапно отступил.

Икона, полная любви и скорби

Владимирская икона Божией Матери, как объяснила «360» Ирина Языкова, относится к типу «Умиление» и олицетворяет собой материнскую любовь Богородицы к своему сыну. При этом во взгляде просматривается скорбное выражение, так как Божия Матерь предвидит все страдания, которые выпадут на долю Христа.

Это такая любовь: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя». То есть это жертвенная любовь Христа, которую как свою рану принимает и Богоматерь. Это очень глубокая икона Ирина Языкова.

Владимирская икона Божией матери. Слева лицевая сторона, справа — оборотная.

Источник фото: Wikimedia

«Не случайно на оборотной стороне этой иконы изображен престол с орудиями страстей», — добавила Языкова.

Владимирская икона Божией Матери — классическая икона «Умиление», поскольку она была одной из первых икон такого типа на Руси, на нее равнялись при создании многих других ликов. У этой иконы есть много так называемых списков — копий.

«Здесь можно говорить об особенностях живописи, потому что она была написана, конечно, не Лукой, а лучшими константинопольскими мастерами в XII веке или даже на рубеже XI–XII веков. У нее очень богатая живопись, такая нюансированность, такие удивительные краски, она прозрачная, видно, что она многослойная», — объяснила Ирина Языкова.

Особенно она подчеркнула необычный для иконописи взгляд Богородицы.

Иногда иконы достаточно отстраненные, а здесь взгляд Богородицы сосредоточенный, направленный непосредственно на человека, и в нем можно многое прочитать — и скорбь, и молитвы, и любовь Ирина Языкова.

Источник фото: Wikimedia

Сейчас Владимирская икона Божией Матери находится в Храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. В советские годы святыню поместили в музей, но позднее при галерее появился храм — там и оставили реликвию.

«Икона пишется для богослужения, а не для музеев. Это было такое заключение между научными сотрудниками, реставраторами и духовенством храма, что она будет под общим присмотром: она участвует в богослужении, к ней могут подойти люди, помолиться, но при этом она как бы и в музее тоже, ее далеко не отпускают, потому что это деревня икона, она должна быть под наблюдением реставраторов», — заключила Языкова.