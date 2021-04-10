Чуда за 100 рублей не бывает. Поход на педикюр может обернуться проблемой на долгие годы

В Санкт-Петербурге девушка получила сильный химический ожог на педикюре. Ее история — долгий суд с салоном и длительное восстановление. Экономия на красоте нередко приводит к печальным последствиям. Как этого избежать, разбирался «360».

Молодая мама пришла на педикюр в сетевой салон. Во время процедуры ей нанесли непонятное вещество из бутылки без этикетки и замотали смоченные средством ноги пищевой пленкой на 20 минут. Кожу клиентке сожгли до такой степени, что ей потребовалась пересадка.

Разрушительные последствия

Подолог Алина Макарова в беседе с «360» рассказала, что о проблеме девушки узнала случайно. Специалист решила посвятить случаю пост в Instagram — предупредить людей и призвать их быть осторожнее при выборе мастера.

«Есть разные виды педикюра, в том числе и химические, когда применяются определенные щелочи и кислоты — в определенном порядке, строго на оговоренное время, спустя которое кожу можно безопасно убрать», — пояснила Макарова.

Если неправильно нанести средство или ошибиться с его выбором, то последствия могут быть плачевными. Например, начнется так называемая незакрытая реакция: естественный pH кожи изменится из-за примененного вещества, и его нужно «вернуть обратно».

У нее достаточно глубокий химический ожог, ей сожгли часть кожи — скорее всего, до того слоя, который отвечает за регенерацию Алина Макарова подолог.

«Либо будут достаточно разрушительные последствия на более глубоких слоях, чем нужно мастеру и нежели вообще необходимо в процедуре педикюра», — подчеркнула подолог.

В случае с пострадавшей петербурженкой произошло нечто подобное. Ожоги девушка обнаружила дома, а срочно обратиться к врачу не смогла. Поэтому в итоге столкнулась с необходимостью чистить рану и готовиться к операции по пересадке кожи. Сейчас ее ничего не беспокоит, хотя шрамы остались.

Опасная экономия

Чтобы поход на маникюр или педикюр не окончился проблемой, достаточно знать несколько прописных истин о работе мастера. И первая касается гигиены и необходимости проверять стерильность инструментов.

«Они должны быть в закрытом крафт-пакете. Индикатор на крафт-пакете должен показывать стерильность. Крафт-пакет открывается при клиенте. Все металлические инструменты достают из него. Пилочки и щетки одноразовые», — подчеркнула Алина Макарова.

Клиент не должен испытывать никаких болезненных ощущений, а мастер обязан предупредить, если ноги изменили внешний вид — цвет или структуру. Это повод для визита к подологу. Причем затягивать и пытаться помочь себе самостоятельно не стоит. Специалист сделает все быстро, без боли, рецидива и хирургического вмешательства.

Не экономить. Не пытаться найти выгоду за 100 рублей. Чуда не бывает. Бывают проблемы Алина Макарова.

«Если мастер наносит какое-то средств в безымянной бутылке, то лучше спросить, что это, узнать протокол процедуры, где он учился и что собирается делать. Может, это достаточно серьезное средство, которое не предназначено для вашей кожи. <…> Если баночка безымянная, со стертой этикеткой, лучше предостеречься», — предупредила специалист.

Уверенность мастера в своих действиях и точные ответы — залог того, что он действительно отвечает за свою работу. Хорошие средства для кислотного педикюра тоже есть, и это не жидкое лезвие или китайские носочки. К последним, пояснила Макарова, относят серию препаратов, которые наносятся на всю стопу или подошву. Состав снимают — кожа начинает облезать.

«Эти вещи крайне опасны в применении и способны вызвать необратимые последствия. Китайские носочки из аптеки — прямой путь к сильнейшему химическому ожогу. <…> На самом деле это неконтролируемая химическая реакция. И вы можете получить неконтролируемый, непредвиденный результат», — предупредила подолог.

Источник фото: YouTube

Не исключено, что проблемы возникнут «на много лет вперед», ведь у кожи есть определенный ресурс. И восстановиться в полном объеме она иногда попросту не может. Аналогичная ситуация возникает в педикюре при использовании скальпеля или лезвия. Методы похожи только тем, что предполагают срезание кожи.

«Скальпель — тонкая, абсолютно безболезненная техника. Мастер может нажатием регулировать глубину и угол среза. И мастера, работающие скальпелем, — это высший пилотаж. Но если мастер работает станком, а перед этим размачивает кожу, человек рискует получить мозоли по всей стопе, ему будет больно ходить, будут трещины. Последствия такого рода педикюра можно разгребать не один год», — сказала собеседница «360».

Домашний риск

Педикюр на дому Макарова сравнила с русской рулеткой: все нюансы по гигиене и комфортному обслуживанию в домашних условиях учесть невозможно. Клиенту лучше поберечь свое здоровье и не рисковать подцепить какое-либо заболевание.

«Ни один уважающий себя специалист, который вложился в обучение, не будет работать дома и приводить домой других людей. <…> Лучше не доверять технически сложные процедуры (а профессиональный маникюр и педикюр к ним относятся) мастерам, которые не могут хотя бы снять помещение», — заметила подолог.

При использовании грязных инструментов, обратила внимание специалист, есть вероятность заразиться гепатитом C, получить грибок или вирус папилломы человека.

«Можно получить массу проблем, один раз сэкономив. На мой взгляд, оно того не стоит. Лечиться дороже. Скупой платит дважды», — заключила Алина Макарова.