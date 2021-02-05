Чудо-фильтры стали опасны для психического здоровья. Поможет запрет на их использование в рекламе

Тренд на бодипозитив и натуральность вышел на законодательный уровень в Великобритании. Теперь блогеры не могут использовать фотофильтры для рекламы косметики, ведь такой контент вводит в заблуждение. К тому же он опасен для психического здоровья людей.

Британское управление по стандартам рекламы (ASA) ввело новое правило, запрещающее популярным блогерам использовать фотофильтры для рекламы косметики и уходовых продуктов в социальных сетях.

Как сообщил телеканал Би-би-си, ведомство отреагировало на кампанию #filterdrop, которая призывала блогеров помечать публикации с ретушью, и заявило, что отфильтрованные снимки вводят в заблуждение пользователей.

Еще в июле 2020 года пользовательница Саша Паллари запустила хештег #filterdrop в надежде увидеть «более реальную кожу» в Instagram. Теперь внимание на пристрастие к фотофильтрам обратило и управление по стандартам рекламы, обязав британских блогеров, звезд и косметические бренды отказаться от использования фильтров в рекламе. В противном случае ее удалят из социальной сети.

«Я чувствую, что негативное воздействие на пользователей социальных сетей начали воспринимать всерьез. И это огромный шаг в направлении того, как используются фильтры и как продвигается косметическая продукция в интернете», — сказала Саша Паллари.

История появления чудо-фильтров

Маски или фильтры в Instagram пользуются большой популярностью. Их запустили в социальной сети по аналогии с конкурентом Instagram — Snapchat. Принцип работы масок прост: на снимках фильтры выравнивают тон кожи лица, изменяют размер носа и губ, выделяют скулы или, наоборот, добавляют что-то на лице. Изначально их создавали известные блогеры и знаменитости, причем маски могли использовать только их подписчики.

Пик популярности пришелся на 2019 год, когда маски для Instagram разрешили создавать любым пользователям. Для этого достаточно всего лишь скачать программу Spark AR Studio.

Знаменитости часто используют маски для создания красивых фотографий, видео и прямых эфиров, где они общаются с подписчиками. Но иногда фильтры играют злую шутку. Так, во время одного из эфиров у телеведущей Виктории Бони слетел фильтр и обнажил ее недостатки. Похожая ситуация произошла и с певицей Верой Брежневой, которая удивила подписчиков состоянием своей кожи.

Источник фото: Вера Брежнева/Instagram

Опасность бьюти-масок

Инста-маски нередко плохо влияют на психическое здоровье подписчика и представления о собственном теле. Этот феномен назвали селфи-дисморфофобией или Snapchat-дисморфофобией. При ней человек ассоциирует себя с нереалистичным образом и не принимает свою изначальную внешность.

Еще в 2019 году Instagram намеревался удалить маски, которые имитируют результаты пластических операций и косметологических вмешательств. Дэниэль Муни создал маску FixMe, которая показывала отметки на лице перед пластической операцией и синяки после процедур.

«FixMe задумывалась как критика пластических операций, которая показывает, как непривлекательно выглядит этот процесс с пометками и кровоподтеками», — рассказывал он Би-би-си.

Психолог Екатерина Трофимова объяснила «360», что пристрастие к фильтрам чревато серьезными психологическими проблемами.

«Люди начинают испытывать недоумение, чувство вины, зависть, когда видят гламурные фотографии в Instagram и других социальных сетях, поскольку они считают себя неудачниками. Они уходят в себя, замыкаются, и приходится потом обращаться к специалисту», — рассказала она.

При этом низкая самооценка у активных пользователей социальных сетей — это только верхушка айсберга.

«Если есть органическое поражение мозга или расстройство, то это все переходит в дисморфофобию, и самое негативное последствие — это склонность к суициду. Также многие, кто страдает, вообще перестают выкладывать фотографии, чтобы не показывать себя и не высовываться», — объяснила Трофимова.

Она также предупредила, что в зоне риска находятся подростки и молодые люди, которых юношеский максимализм толкает на пластические операции, эксперименты с внешностью и жесткую ретушь фотографий.

Эффект от запрета

У запрета на использование отретушированных снимков в рекламе косметики есть свои плюсы.

«Этот запрет оправдан, ведь любые достижения даются трудом. А тот же Photoshop — это обман. Убеждение, что человек может достигнуть нереалистичного эффекта. Нужно показывать естественные лица с морщинками, ведь первый шаг на пути к любому улучшению внешности — это принятие себя, ведь когда человек себя принимает, он уже выглядит довольным», — рассказала Трофимова.

Сейчас бренды косметики и одежды начинают добровольно следовать этому принципу и используют девушек с нестандартной внешностью в своих промоакциях. Яркий пример — шоу Рианны Savage x Fenty, на котором бренд нижнего белья презентуют не только модели, но и девушки самых разных параметров. А уже другая популярная певица — Холзи — недавно запустила линейку косметики about-face и отметила в Twitter, что макияж — «это про ощущение крутости, а не про идеальную внешность».