Во Вьетнаме мальчик потерял обоих родителей, а следом за ними единственную бабушку. Ребенок остался сиротой в 10 лет. Но несмотря на это, он не отправился в детский дом, а начал в одиночку содержать хозяйство и самостоятельно выращивать овощи, чтобы заработать денег на жизнь. При этом ребенок продолжает посещать школу и делать все домашние задания. История невероятной силы и стойкости маленького ребенка — в материале «360».

Данг Ван Хуйен из маленькой деревушки во Вьетнаме потерял маму в раннем возрасте. Ребенок остался жить с бабушкой, пока его отец находился на заработках в другом городе. Мужчина работал строителем и активно помогал своей семье деньгами. Но в 2019 году на стройплощадке, где работал отец мальчика, произошел несчастный случай, в результате которого мужчина скончался, пишет World of Buzz.

Источник фото: LaoDongTVOnline / Facebook

После второй трагедии ребенок не отчаялся — десятилетний школьник взвалил на свои плечи хозяйство, чтобы они с пожилой бабушкой могли выжить.

На своем огороде мальчик стал выращивать овощи и фрукты, затем он продавал их на рынке. Первое время их дела шли неплохо. Бабушка всеми силами помогала внуку, и они имели небольшой доход с продаж.

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Но в жизни Данга случилась еще одна трагедия — от старости скончалась бабушка школьника. После этого мальчик остался круглым сиротой.

Но несмотря на еще один тяжелый удар, школьник не опустил руки, а только еще усерднее продолжил работать.

Теперь Данг самостоятельно ведет хозяйство. При этом мальчик не забыл про школу. Он выполняет все домашние задания и никогда не пропускает уроки. Учителя отмечают старания школьника и его стремления к знаниям.

Они всячески пытаются помогать ребенку, однако мальчик тактично отказывается от их предложений. О нелегкой судьбе ребенка знают и местные чиновники. Они даже предлагали найти для Данга приемную семью, но и на это мальчик ответил отказом.

Источник фото: LaoDongTVOnline / Facebook

Историю Данга весь мир узнал 25 ноября, после того как сообщество LaoDongTVOnline опубликовало пост о нем в Facebook. Теперь пользователи по всему миру готовы помогать сильному и стойкому ребенку, преодолевшему сразу три трагедии подряд.

Источник фото: LaoDongTVOnline / Facebook

Администраторы сообщества не рассказали, есть ли фонд поддержки ребенка. Да и самого Данга, кажется, это даже не интересует: единственное, о чем беспокоится ребенок — так это о своем возрасте. Данг ждет своего восемнадцатилетия, чтобы иметь возможность официально устроиться на работу.