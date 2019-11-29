Когда жизнь бьет под дых — используй волю. 10-летний мальчик-сирота сам зарабатывает и учится, чтобы выжить
Данг Ван Хуйен из маленькой деревушки во Вьетнаме потерял маму в раннем возрасте. Ребенок остался жить с бабушкой, пока его отец находился на заработках в другом городе. Мужчина работал строителем и активно помогал своей семье деньгами. Но в 2019 году на стройплощадке, где работал отец мальчика, произошел несчастный случай, в результате которого мужчина скончался, пишет World of Buzz.
После второй трагедии ребенок не отчаялся — десятилетний школьник взвалил на свои плечи хозяйство, чтобы они с пожилой бабушкой могли выжить.
На своем огороде мальчик стал выращивать овощи и фрукты, затем он продавал их на рынке. Первое время их дела шли неплохо. Бабушка всеми силами помогала внуку, и они имели небольшой доход с продаж.
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Но в жизни Данга случилась еще одна трагедия — от старости скончалась бабушка школьника. После этого мальчик остался круглым сиротой.
Но несмотря на еще один тяжелый удар, школьник не опустил руки, а только еще усерднее продолжил работать.
Теперь Данг самостоятельно ведет хозяйство. При этом мальчик не забыл про школу. Он выполняет все домашние задания и никогда не пропускает уроки. Учителя отмечают старания школьника и его стремления к знаниям.
Они всячески пытаются помогать ребенку, однако мальчик тактично отказывается от их предложений. О нелегкой судьбе ребенка знают и местные чиновники. Они даже предлагали найти для Данга приемную семью, но и на это мальчик ответил отказом.
Историю Данга весь мир узнал 25 ноября, после того как сообщество LaoDongTVOnline опубликовало пост о нем в Facebook. Теперь пользователи по всему миру готовы помогать сильному и стойкому ребенку, преодолевшему сразу три трагедии подряд.
Администраторы сообщества не рассказали, есть ли фонд поддержки ребенка. Да и самого Данга, кажется, это даже не интересует: единственное, о чем беспокоится ребенок — так это о своем возрасте. Данг ждет своего восемнадцатилетия, чтобы иметь возможность официально устроиться на работу.