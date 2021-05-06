«Малышковый парад» хотели устроить к 9 мая в Тверской области. Более 100 воспитанников детских садов должны были представлять разные роды войск советской армии, а также сформировать свой мини-"Бессмертный полк». Однако мероприятие не состоится — Роспотребнадзор рекомендовал перенести его на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

Провести «малышковый парад» собирались в городе Лихославле Тверской области. В честь празднования Дня Победы в нем должны были участвовать более 100 детей пяти-семи лет из пяти детских садов.

«Команды маленьких патриотов будут представлять разные роды войск ВС РФ вместе с боевой техникой, сделанной мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей», — сказано на сайте Лихославльского муниципального района.

Дети должны были перевоплотиться в участников боевых действий — пограничников, танкистов, пехотинцев, моряков и десантников. На параде появились бы даже флотские повара и военные врачи. Кроме того, воспитанники дошкольных учреждений сформировали бы собственный «Бессмертный полк».

Во время своего выступления дети должны были показать строевую подготовку, а также исполнить «тематические танцы». Планировалось, что в День Победы с участием детсадовцев проведут не только парад, но и концерт. Районные власти обещали «грандиозное и незабываемое зрелище», которое поднимет «градус всеобщего патриотизма».

Коронавирус снова помешал

Однако «малышковый парад» не состоится. В районной администрации сообщили, что в День Победы не станут проводить запланированное мероприятие. Такое решение власти приняли после рекомендаций от Роспотребнадзора: ведомство посоветовало отложить парад детей из-за ситуации с коронавирусом.

«9 мая мы это мероприятие проводить не будем. Поступили рекомендации Роспотребнадзора дождаться улучшения эпидемической обстановки», — отметили в пресс-службе администрации района.

Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева рассказала «Коммерсанту», что провести такой парад планировали еще в прошлом году — к 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако и в тот раз от мероприятия пришлось отказаться — из-за пандемии коронавируса на более поздний срок перенесли все крупные празднования.

Однако совсем отказываться от идеи власти не планируют. Парад с участием дошкольников просто передвинут на более поздний срок — когда ситуация с коронавирусом улучшится и риск заразиться снизится.

«Мы просто его передвинем, может, на День района. Нас можно критиковать, но мы преследуем те цели, которые нам нужны: патриотизм и воспитание детей», — пояснили в ведомстве.

При этом пресс-службе правительства Тверской области отметили, что не заметили критики в адрес предложенной инициативы.

Чтобы помнили про подвиги

Председатель общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», генерал армии Михаил Моисеев рассказал «360», что поддерживает инициативу участия детей в таких мероприятиях.

«Это очень хорошо, пусть дети участвуют. <…> Такие вещи заслуживают большого внимания. Конечно, такие вещи нужно поддерживать, которые укрепляют именно веру. Сегодня без веры и молодежи, и старшему поколению очень сложно. Особенно старшему поколению. Когда они будут смотреть это, это как бы [будет] перекличка поколений», — подчеркнул он.

Президент международной ассоциации общественно-поисковых объединений «Народная память защитников Отечества» Евгения Иванова придерживается такого же мнения. В беседе с «360» она отметила, что инициатива «малышкового парада» неплохая, однако важно, чтобы дети не просто прошли строем, но и узнали историю своих предков, которые сражались на войне.

«Здесь, конечно, важно, чтобы ребята знали о своих прапрадедах. Чтобы они не просто вышли и прошли красиво — это все тоже большое воспитывающее значение имеет. Но и чтобы они как-то дома спросили: кто у них воевал, вернулись ли, где сложили головы — что-то в этом духе. А так, наверное, это неплохо. С гордостью пройдут, в форме, может быть с портретами своих прапрадедушек — чтобы они их не забыли, помнили про их подвиги», — отметила собеседница.

Заместитель главы районной администрации Ольга Громова назвала этот парад важным мероприятием, которое воспитывает патриотизм. Об этом она рассказала РБК.

«Дети, готовясь к этому мероприятию, изучают роды войск российской и советской армии, историю этих войск, их одежду, разучивают песни военных лет. Они готовят макеты самолетов, парашютов. Над этим работают и дети, и педагоги, и родители», — отметила она.