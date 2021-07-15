Чтобы любовь была взаимной. Наталья Виртуозова поделилась лучшими местами для летнего отдыха в Подмосковье

Многие до сих пор думают, что хорошо отдохнуть можно только на море или заграничных курортах. Подмосковье развеивает этот миф: в регионе каждый найдет себе развлечение по вкусу. Московская область порадует пляжами, выставками, необычными музеями, в которых можно все трогать руками, а также впечатляющей архитектурой. О том, где провести лето в Подмосковье, рассказала в прямом эфире «360» в TikTok вице-губернатор Наталья Виртуозова.

Подмосковье недооценивают

Рассказывает Наталья Виртуозова

Мы сегодня на берегу одного из самых красивых наших озер — Сенежа. Куда, как не в Подмосковье, нужно ехать купаться, загорать и наслаждаться летним отдыхом. Я вообще считаю, что Подмосковье — это такая недооцененная территория. По-прежнему многие не знают, что у нас есть абсолютно все.

В этом году по поручению губернатора мы на 52 пляжа завезли кварцевый песок. Поэтому сейчас наши пляжи ничем не отличаются от морских побережий. Далеко не везде такой белый песок, а многие не любят гальку — она есть на многих морях.

Не надо думать, что ты приезжаешь в Подмосковье на озеро и нет ничего. Есть абсолютно все: от мороженого до самого вкусного кофе

Жители тех муниципалитетов, в которых еще нет такого песка, на нас не сердитесь, мы обязательно продолжим эту работу. И в ближайшее время сделаем так, чтобы везде был пусть один пляж, но такого уровня. Для Подмосковья особенно важно, чтобы во время детских каникул, отпусков мы были достойной альтернативой. И мы все для этого делаем.

Источник фото: телеканал «360»

«Лето в Подмосковье»

Мы с 2019 года запустили программу «Лето в Подмосковье» — это имиджевая программа. Мы находимся возле большого соседа — Москвы, самого большого города в России. Но столица не может удовлетворить абсолютно все запросы.

Поэтому, чтобы постепенно рассказать людям, что в Подмосковье есть все, мы придумали эту программу — «Лето в Подмосковье». Мы собрали в программу наши основные направления, маршруты и это все разместили на нашем главном сайте — welcome.mosreg.ru.

Если хочешь в Коломну — ищешь ее в поиске и все узнаешь. Если ты не знаешь, куда поехать с детьми, то без всяких проблем забиваешь «отдых с детьми». Если хочешь узнать, какой самый популярный маршрут сегодня в Подмосковье, есть отдел «Маршруты». Если хочется по гастротуру поехать — забиваешь «рестораны». Если тебе хочется сапсерфы, дайвинг — пожалуйста, «активный отдых».

Третий год подряд мы видим бум экотуризма, и у нас есть лидеры этого направления — Руза, Можайск, Орехово-Зуево. У людей есть потребность взять детей и просто пожить в палатке, выйти к костру, спеть песню. Это очень популярно, и у нас, на том же welcome.mosreg.ru, вы можете найти очень много мест. Допустим, зимой мы ездили в Орехово-Зуево, где прекрасный глэмпинг, — и мы продолжим это развивать.

Масштабные гулянья спасет вакцинация

Сегодня правительство Московской области и губернатор делают очень многое, чтобы область была вакцинирована. И, слава богу, мы идем очень высокими темпами и уже видим первый результат: ситуация начинает нормализоваться. Но рано радоваться. Мы обязаны продолжить вакцинацию, чтобы в августе было еще больше возможностей отдыхать в Подмосковье

Что сегодня? Есть определенные ограничения, они уже набили оскомину. Даже на пляжах мы видим их. Нам бы хотелось сделать все, чтобы люди могли отдыхать, дышать, гулять.

Поэтому у нас есть ограничения — на группы в музее, в ресторанах (но не на террасах), есть ограничения на массовые мероприятия. На свежем воздухе мы делаем все возможное, чтобы люди отдыхали. Но и здесь есть определенные рамки, которые мы очень строго соблюдаем.

Ситуация непростая по-прежнему. Хотя она постепенно начинает стабилизироваться. И если нам позволит ситуация, то 26–29 августа в Истре пройдет наш самый любимый, самый популярный гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Мы всех приглашаем.

Уже заявились более 200 ферм по производству сыра, около 50 регионов России. Мы пригласили в этом году больше производителей колбасы, мясных изделий, хлебной продукции, меда. Поэтому, если нам позволят условия, в этом году наш фестиваль будет в два раза интереснее. Милости просим.

Музыкальное Подмосковье

Я хочу поблагодарить Министерство культуры: мы вчера открыли уникальный, традиционный уже фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Художественный руководитель этого фестиваля один из лучших дирижеров мира — и мы этим очень гордимся. Выпускник советской, лучшей в мире дирижерской школы — Василий Петренко, руководитель ливерпульского оркестра.

Благодаря стабилизации ситуации, соблюдению условий, так как фестиваль проходил на свежем воздухе, мы его открыли. Такой был ажиотаж, многие люди хотели послушать музыку. Очень радостно.

Только что закончился фестиваль Чайковского в Клину, тоже ставший традиционным. Потому что Клин — родина Чайковского.

Любовь должна быть взаимной

Может, не самая популярная тема, но я хочу это сказать. В Подмосковье будут оборудоваться новые туалеты, еще более комфортные. Но, пожалуйста, давайте будем следить еще и каждый за собой. В туалете мусорка стоит пустая, а бумагу зачем-то бросают рядом.

Мы понимаем, что должны делать наше Подмосковье более благоустроенным. Власть все для этого делает. Но давайте каждый из нас будет ответственным. Хочется, чтобы любовь была взаимной. Это самое главное. Только такая бывает любовь

Гастротуризм и необычные блюда

Самый сложный стереотип, который нам необходимо преодолеть, — что в Подмосковье нет очень хороших ресторанов. Это, конечно же, давно не так. И гастротуризм сегодня развивается очень быстро. Например, приезжаешь в Серпухов — а там целые ресторанные улицы с блюдами на любой вкус, начиная от бургеров и заканчивая самыми вкусными пельменями.

У нас есть по-настоящему уникальные места. Например, в Коломне сегодня можно отведать улиток на ферме. Туда часто приезжают французские туристы. Улитки там можно попробовать абсолютно по любым рецептам и на любой вкус. Сергей, вдохновитель, владелец этой фермы, уже начал производить косметику, и она тоже пользуется популярностью. Мы много сотрудничаем, помогаем ему.

А в Серпухове есть страусиная ферма. Вы приезжаете туда, и несколько блюд вам приготовят из страуса. И я уже не говорю про зарайские коврижки.

Источник фото: colomna.ru

Сегодня мы лидируем в сыроварении. В Истре вы можете попробовать любой сыр. И с плесенью, и пармезан, и мягкий, и твердый — на любой вкус.

Необычные музеи для всей семьи

Подмосковье очень православное, у нас множество храмов. Стоит увидеть знаменитый Троицкий путь из Москвы в Сергиев Посад. А еще Подмосковье — усадебное и музейное.

Здесь можно рассказывать бесконечно, но очень хочу, чтобы вы проехали нашим популярнейшим маршрутом Коломна — Зарайск. В Коломне можно поесть уже всем известную пастилу, очень вкусные калачи — туда надо ехать, забыв про диету, иначе испортишь себе настроение.

Потом переехать в Зарайск, где кремль, чудесный музей, основанный на известной коллекции Мараевой, где находится знаменитый бизон. Его у нас забирала British Gallery на одну из своих мировых выставок. Бизону 22 тысячи лет. Тогда на зарайской земле жили мастера, которые изготовили скульптуру бизона, видно даже ноздри. Это говорит о том, что Зарайск — родина искусства. А Подмосковье — тем более.

Источник фото: сайт Минкультуры Подмосковья

Как привлечь детей

Дети все в гаджетах, и заставлять их, мол, давай, пошли в музей — конечно, это неправильный ход. Поэтому мы делаем отдых интерактивным. У нас очень сильные промысловые музеи: ты можешь приехать на фабрику Жостова, и тебя научат расписывать поднос. Ты не только увидишь, как зарождался и развивался промысел, но и сделаешь что-то своими руками.

Детям сегодня очень важно все потрогать руками. Они любят «Экспонариум» в Новоиерусалимском музее. Там вообще все можно: плыть на лодке, поползать в самолете, разделить мусор, посмотреть, какие птицы и насекомые живут в том или ином населенном пункте. Дети ломают там изрядно — мы постоянно там что-то чиним.

Идеальный маршрут на выходные

Серпухов, Сергиев Посад, Пушкинский, Талдом, Серебряные Пруды, Клин. Я даже боюсь что-то забыть. Ну, конечно, Зарайск.

Для нас Зарайск — особенное место. Это длинный путь, но это идеальная дорога вдоль рапсовых полей. Поэтому вы можете делать обалденные селфи. И я всегда грешу этим, потому что я не могу проехать мимо.

Приехав в Зарайск, нельзя не зайти в музей, в кремль. Обязательно посетить музей Анны Голубкиной. Она и Вера Мухина, наверное, две самые известные женщины-скульпторы в мире. Голубкина же была одной из любимых учениц Родена, он очень любил ее «Старость», «Пловца».

Анна Голубкина, «Старость»

В Зарайске приятно и просто погулять — такой нетронутый городок. Красивый, благоустроенный. А после прогулки нырнуть в чистейший Осетр. Сейчас там прекрасная набережная, мы по программе президента получили средства и благоустроили ее.

Рядом с Зарайском Озера, Коломна, Серебряные Пруды… Заезжайте, исследуйте, везде вкусно, везде красиво. И, конечно, если будет чуть прохладно или пойдет дождик — поезжайте в наши музеи. Милости просим!

Промыслов нельзя стыдиться

Я хочу очень поблагодарить знаменитостей — например, Викторию Шелягову, Ульяну Сергиенко или Наталью Водянову, которая утром пьет чай из нашего дулевского фарфора. Они абсолютно от чистого сердца, без какого-то коммерческого умысла популяризируют наши промыслы и делают это с радостью.

Промыслов нельзя стесняться, ими надо гордиться: каждая вещь уникальна. Дизайнеры уже пошли по этому пути.

Источник фото: dulevo.ru

Нужно понимать, что те, кто занимается промыслом, — очень ревнивые люди. Никогда не позволят рисовать какой-то орнамент по-другому, они хранят его 200 лет. Но они могут этот орнамент написать не только на чашке, но и на лейке, на вазе, на картине. И вот этот путь сейчас идет.

Мы тоже привлекаем молодых дизайнеров. И вот уже жостовские, дулевские узоры не только на шкатулках, но и на ларцах для мужских часов, для запонок.