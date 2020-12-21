Спелестологи ищут, как сохранить пещеры в Сьянах открытыми. Этому мешают неорганизованность и близость домов

Судьба системы пещер-каменоломен Сьяны оказалась под вопросом после того, как в ней потерялась экскурсионная группа детей. Сейчас власти вместе со спелестологами (специалистами по искусственным пещерам) обсуждают возможные варианты развития событий. Ценность локации никто не отрицает, но формат дальнейшего существования Сьян неясен.

Вечером 17 декабря в подмосковной системе подземных пещер-каменоломен Сьяны заблудилась группа детей. Неопытный проводник устроил экскурсию по лабиринтам, но не смог найти выход. На место вызвали МЧС, приехали взволнованные родители.

К 22 часам детей вывели живыми и здоровыми, но пещеры было решено закрыть «до определения статуса формата их работы», чтобы избежать подобных неприятностей впредь. Такое решение принял глава городского округа Домодедово Александр Двойных по поручению губернатора Андрея Воробьева. Единственный доступный на сегодняшний день вход — Кошачий лаз — в тот же день заварили коммунальный службы, но к понедельнику, 21 декабря, часть прутьев спилили спелестологи, так как опасались, что внутри могут оставаться люди.

Двойных объяснил «360», что уже сейчас власти ведут переговоры с членами профессиональных сообществ, «которые исторически в эти пещеры водили экскурсии».

«У нас нет жесткого стремления все зарегулировать, закрыть или администрировать. <…> Мы будем привлекать экспертов, представителей сообщества, скажем так, неравнодушных людей, но пока еще не понимающих, что любая возможность — это не только право зайти внутрь, провести экскурсию и заработать на этом деньги или хорошо провести время, но и ответственность за безопасность», — объяснил Двойных.

Безопасность

К вопросам безопасности подмосковные власти относятся чрезвычайно серьезно. Сейчас, по словам главы городского округа, где и произошло ЧП, в сообществе постоянных посетителей Сьян и даже профессионалов нет необходимой самоорганизации. Это проявляется даже в том, что многие посетители пещер выносят наружу мусор и бросают его, не доносят до контейнера в 100 метрах от населенного пункта.

«Для каких-то специалистов это становится просто предметом заработка без какой-либо ответственности и соблюдения требований. <...> Это все показывает, что пока у этого сообщества нет готовности самоорганизовываться, нести ответственность за то, что происходит и в пещерах, и в плане безопасности», — отметил он.

Сами представители профессионального сообщества, которые всерьез подходят к походам под землю и имеют опыт, исчисляющийся десятками лет, тоже выступают против коммерческих походов безответственных людей. Один из профессионалов, спелеолог и спелестолог Валентин Шахов, рассказал «360», что одним из первых оказался на месте происшествия, не считая спасателей.

По его словам, многие местные спелестологи состоят в чате со спасателями, где сообщают о потерявшихся в подмосковных каменоломнях людях. Именно Шахов оказался тем человеком, который помог найти детей.

«Спустились вниз, встретили экскурсовода, в течение 5-10 минут дошли до детей, проводили к выходу. Это 15 минут работы», — объяснил он.

Спелестолог Александр Холмогоров согласен — группа даже не успела заблудиться, а найти выход не могли только из-за того, что экскурсию повел неподготовленный человек. При этом масштабной историю, по мнению эксперта, сделала паника в средствах массовой информации.

Польза для МЧС

По словам Александра Двойных, создать в Сьянах постоянную туристическую точку может быть затруднительно из-за близости жилого массива и отсутствия необходимых коммуникаций.

«Сформированы только дороги местного значения с фактически невозможностью создать ни большого паркинга, ни прилегающей территории. Во-вторых, все-таки это находится рядом с Москвой и количество людей, которые находятся в часовой или полуторачасовой доступности, абсолютно разное. Здесь огромная агломерация с 15 миллионами жителей», — объяснил он.

При этом в «колоссальный туристический потенциал», который поможет региону извлекать прибыль, власти не слишком верят.

«Никакого уникального бизнес-плана, который сделает это точкой роста, не существует. Я сомневаюсь, что он появится. Но сохранить какую-то небольшую часть именно безопасных пещер для маршрутов с экспертами, профессионалами, с тросовыми ограждениями и дежурством возможно», — убежден Двойных.

Однако спелестолог и в прошлом спасатель международного класса Ирек Узбеков рассказал «360», что Сьяны могут быть не только интересным туристическим объектом, но и уникальной тренировочной базой для спасателей.

«Полигонов для отработки действий в замкнутом пространстве у нас в Московской области есть, наверное, пара, и они из себя представляют кубики, условно, 10 на 10 метров. Они фиксированные, если два раза там прошел, перестаешь уже задумываться о том, как работать», — рассказал он.

В Сьянах же, по его словам, есть огромное пространство для тренировок, отработки различных ситуаций не только под землей и в замкнутом пространстве, но и с разнородными массивами камня, с непредсказуемыми внутренними пространствами, которые часто образуются при разрушениях зданий.

«Сымитировать такие условия довольно сложно, но есть природные объекты, в которых это можно сделать», — убежден Узбеков.

Пока же судьба пещер не решена — что с ними будет дальше — зависит от безопасных вариантов, которые там можно реализовать.