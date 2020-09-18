Пашаева лишили статуса адвоката. Что ждет его карьеру дальше

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаева лишен адвокатского статуса. С ним это случилось уже в четвертый раз. Ранее Пашаева лишали статуса в Москве, Краснодарском крае и ЯНАО. «360» разбирался, каким образом Пашаев может вернуть себе статус, и может ли это повлиять на приговор Михаилу Ефремову.

Лишили адвокатского статуса

Эльмана Пашаева лишила статуса адвокатская палата Северной Осетии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА). Дисциплинарное производство возбудили по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», — привела пресс-служба слова Пилипенко. Это решение, по его мнению, наиболее адекватно сложившейся ситуации.

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

Квалификационная коллегия адвокатской палаты Северной Осетии ранее усмотрела дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. При этом эксперты оценивали не правовую позицию защитника, а этичность его поведения, отмечал вице-президент ФПА Геннадий Шаров.

Лишить Эльмана Пашаева статуса предложил Минюст. Поводом для этого стали публичные высказывания юриста по делу актера Михаила Ефремова.

Восстановить статус можно

Адвокат Андрей Некрасов в беседе «360» рассказал, что лишение Пашаева адвокатского статуса может повлиять на приговор в отношении Михаила Ефремова, который был клиентом Пашаева в деле о смертельном ДТП.

«Первый принцип обжалования приговора, если ты меняешь адвоката, это валить на предыдущего адвоката. Это классика», — объяснил Некрасов.

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

Он также рассказал, что восстановить статус можно, и решение палаты можно оспаривать в судах.

После лишения адвокатского статуса Пашаеву теперь запрещено заниматься исключительно уголовными делами, объяснил Некрасов.

«Ему (Эльману Пашаеву — прим. ред.) можно заниматься всем, кроме защиты по уголовным делам. Он может работать в гражданском процессе, в арбитражном процессе […] огромный пласт юридических услуг он может оказывать», — сказал Некрасов.

«Будет восстановлен в рядах адвокатуры»

Адвокат, юрист Тимур Маршани в разговоре с «360» отметил, что Пашаев после лишения адвокатского статуса сможет давать консультации, осуществлять представление интересов в суде, как представитель по доверенности, сможет выполнять все функции юриста без представления интересов клиента в уголовном судопроизводстве, то есть как адвокат практиковать он уже не сможет.

«Но будучи на год лишенным права, он будет восстановлен в рядах адвокатуры через год», — уточнил Маршани.

«Еще год язык будет развязан»

Сам Эльман Пашаев намерен продолжить работать с гражданскими, арбитражными и семейными делами. В разговоре с «360» он отметил, что для этого не требуется адвокатский статус.

«Зато язык развязали мне, знаете, с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан», — сказал Пашаев.

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Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса после резонансного уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Пашаев защищал артиста. Суд отправил Ефремова за решетку на восемь лет после аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Актер больше не пользуется услугами Пашаева.