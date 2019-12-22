Тем не менее, риск оправдан, считают ученые Джошуа Кун и Ян Миллер, которые занимаются разработкой устройства. Их изобретение будет способно обнаружить инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек, диабет и другие метаболические нарушения до появления симптомов.

Умный туалет в настоящее время находится в стадии разработки и создается командой из Университета Висконсин-Мэдисон (UW-Мэдисон).

Ученые называют это неинвазивным (метод исследования или лечения, во время которого на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или различных хирургических инструментов) способом сбора информации о вашем здоровье прямо из вашего дома.

Кун и Миллер решили создать такой унитаз после того, как обнаружили, что молекулярный состав их мочи показывает, сколько они спали, сколько упражнялись, сколько выпили алкоголя или кофе, и когда и сколько лекарств они приняли.

Источник фото: Daily Mail

Они надеются, что готовый продукт будет доступен в течение пяти лет. Но понимают и опасность их разработки, так как умные туалеты будут передавать анализы мочи врачу в офис, а хакеры смогут перехватить эти данные.

Идея с МКС

В 2018 году Европейское космическое агентство (ESA) и Массачусетский технологический институт (MIT) объединились, чтобы создать инновационный продукт — FitLoo. Он проверяет мочу на наличие дополнительных белков и глюкозы, собирая данные с помощью датчиков, расположенных внутри туалета.

Эти датчики обнаружат колебания уровня различных веществ в моче, а также наличие онкомаркеров или диабета.

Данные могут передаваться на смартфон или напрямую врачам, чтобы они могли следить за своими пациентами.

FitLoo основан на технологии, используемой астронавтами для контроля их здоровья на борту Международной космической станции (МКС), сообщил Telegraph.