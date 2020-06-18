В Москве захотели модернизировать трамвайный тоннель, находящийся возле Artplay. Однако столичные жители раскритиковали данное решение. Они подписывают петиции и просят сохранить конструкцию. Почему тоннель так важен — в материале «360».

С чего все началось

На днях в соцсетях и на сайте организации «Интермост» появился проект модернизации путепровода над Сыромятническим проездом. В документе сказано, что несущие конструкции тоннеля находятся в неудовлетворительном состоянии и их нужно реконструировать.

«Интермост» опубликовал визуализацию будущего путепровода, на которой видно, что путепровод будет расширен, а под аркой разместятся две трамвайные линии, тротуар и автомобильная полоса. На следующий день страницу с проектом удалили.

Источник фото: http://intermost.info/

Столичные жители массово стали критиковать будущий вид тоннеля. Они заместили петиции на сайте Change.org и Podpishi.org. Московские жители просят сохранить исторический облик тоннеля и присвоить ему охранный статус. На данным момент их уже подписало больше 20 тысяч человек.

Почему важно оставить тоннель

Создатель Telegram-канала «Москва. Детали» Денис Бычков в беседе с «Афиша Daily» рассказал, что этот путепровод является «ценнейший по всем показателям» объектом. Он построен в 1856 году и имеет технически уникальную систему прокладки трамвайных рельсов в его арке. По его мнению, РЖД планирует превратить тоннель «в очередное безликое ничто» и уничтожить «атмосферное место».

Создательница проекта «Ну да Москва» Александра Запоева пояснила изданию, что это место дает ощущение настоящей истории.

«Да, тоннель немного обшарпанный и с граффити, но неужели мы все такие места теперь в наказание превратим в белые ровные стены, да еще и с какими-то бойницами?» — заявила она.

Историк Павел Гнилорыбов отметил в Facebook, что тоннель — это «символ сформировавшегося здесь в 2000-е годы арт-кластера» и является «важной для местных жителей и гостей города достопримечательностью». Он призвал бережнее относиться к локальной истории и переработать проект.

После общественно резонанса, в Москомархитектуре сообщили, что не согласовывали архитектурно-градостроительное решение проекта «ни в представленном виде, ни в каком-либо другом».