Картина рассказывает о событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел». Она была снята при поддержке министерства культуры России, а также фонда бизнесмена Алишера Усманова. Сценарий к этой работе Кончаловский писал вместе с Еленой Киселевой. В главных ролях — Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова. Оператором-постановщиком выступил Андрей Найденов. В российский прокат фильм выйдет осенью этого года.

«Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения — нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад? Но, сделав фильм, мы поняли — это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны», — рассказал режиссер.

«Ключевой фестиваль»

С самого начала карьеры Кончаловского Венеция стала для него неким путем в международный кинематограф. Об этом в разговоре с «360» заявил кинокритик Сергей Сычев. Он напомнил, что российский режиссер был соавтором фильма «Иваново детство» Тарковского, который получил главный приз Венеции. Потом Кончаловский привез в Венецию свой кинодебют — «Первый учитель». Фильм тоже удостоился приза. Когда же режиссер решил после ряда экспериментов в массовом кинематографе вернуться в авторский и снял «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», он тоже привез его в Венецию и получил приз.

Венеция для Кончаловского — это фестиваль ключевой. Там его знают, любят, ценят, награждают. Ничего удивительного нет в том, что его новая картина оказывается в конкурсе Сергей Сычев кинокритик.

«В тренде европейского фестивального движения»

Сычев также отметил, что Кончаловский любит острые темы. Он по своему внутреннему устройству публицист, считает кинокритик. Ему нравятся какие-то общественные коллизии, драмы, возникающие на фоне общественного неустройства.

В этом смысле он очень в тренде европейского фестивального движения вообще, которое приветствует, когда человек не только художник, но и гражданин. Гражданская позиция Кончаловского совершенно очевидна Сергей Сычев кинокритик.

Кроме того, этот режиссер всегда ищет новый язык для выражения идей. Он может использовать как архаичный язык, так и экспериментальный, современный. И эти поиски никогда не являются поисками ради поисков, подчеркивает собеседник «360».

«Это всегда попытка найти идеальный язык для того, о чем он хочет сейчас поговорить. Он крупный художник. Поскольку любой кинофестиваль всегда старается не только открывать новые имена, но и вставать на плечи таких слонов, китов кинематографа, то Кончаловский — идеальный вариант», — добавил Сычев.

Шансы на победу

По словам собеседника «360», есть объективный фактор в пользу победы фильма на фестивале. Очень многие американские и европейские режиссеры не успели закончить свои работы вовремя в этом году из-за коронавируса.

«Поэтому программа любого кинофестиваля будет формироваться по принципу: „давайте, кто успел, присылайте“. Если посмотреть программу этого года, видно, что Кончаловский в ней выглядит фаворитом. Он сейчас на пике своей творческой карьеры снова. У него выходят фильмы один интереснее другого. Они жесткие, публицистичные, в них всегда есть поиск формы, их интересно смотреть. Если говорить о шансах этого фильма на победу на фестивале, они есть», — заявил Сычев.

В 2020 году Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Полный список конкурсантов доступен на сайте фестиваля.