Путин выступил с обращением к россиянам в связи COVID-19. А что в других странах?

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Он объявил о ряде мер и подчеркнул, что главная цель — жизнь и здоровье граждан. Глава РФ не первый лидер, решивший поддержать граждан во время пандемии. Что говорили своему народу Трамп, Меркель и Макрон?

Владимир Путин

Глава России выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Он также объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Президент заявил, что грядущие полгода социальные выплаты и льготы продлят без справок, а выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с юбилеем Победы состоятся в апреле.

Выплаты по больничным листам будут рассчитывать по норме не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ). К нему же приравняют пособие по безработице. Семьям, имеющим право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

Если доход упадет более чем на 30%, человеку предоставят отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов. Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по налогам на полгода, за исключением НДС. Снизят ставки страховых взносов до 15% для зарплат больше МРОТ.

Дональд Трамп

Для своего обращения к нации глава Вашингтона выбрал более суровые новости. Их он назвал «жесткими, но необходимыми ограничениями». Так Трамп объявил о закрытии любого сообщения США с Европой, включая морские и авиаперевозки, на 30 дней.

При этом американский лидер отметил, что Евросоюз просто не смог принять те же меры предосторожности, что и Штаты. Не обошлось и без помощи населению. «Я призываю конгресс немедленно предоставить американцам льготы по налогу на заработную плату», — заявил президент.

Эммануэль Макрон

Обращение главы Франции также носило достаточно жесткий характер. Макрон сообщил об ограничении перемещений по территории Франции как минимум на две недели.

С завтрашнего полудня и по меньшей мере на 15 дней наши перемещения будут самым серьезным образом сокращены. Собрания на улице и семейные встречи больше не разрешены Эммануэль Макрон.

Президент приказал людям оставаться дома, если им не нужно покупать продукты, ездить на работу или идти в больницу. Макрон также объявил о приостановлении второго тура муниципальных выборов.

Глава Франции отметил, что внешние границы ЕС будут закрыты на 30 дней, но французам разрешено вернуться домой. Проезд через внутренние границы Шенгенской зоны строго ограничили.

Макрон добавил, что на помощь призваны военные, которые будут содействовать перемещению зараженных в больницы. А на востоке Франции создается полевой госпиталь. Правительство также решило поддержать финансами местный бизнес.

Президент подчеркнул: «Мы находимся в состоянии войны. Ни с армией, ни с другим государством, но войны санитарной». Трансляцию обращения французского лидера вели в социальных сетях Елисейского дворца, а также по центральным телеканалам страны.

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании в прямом эфире Би-би-си объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с коронавирусом. «Во всем мире мы видим разрушительное воздействие этого невидимого убийцы», — заявил Джонсон. Он призвал граждан оставаться дома. Власти запретили собираться в группы более чем по два человека.

«Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов», — заявил Джонсон.

Он добавил, что распространение вируса просто необходимо замедлить. Ведь без огромных национальных усилий, направленных на то, чтобы остановить рост этого вируса, наступит момент, когда ни одна служба здравоохранения в мире не сможет справиться с ситуацией.

Ангела Меркель

Глава Германии также выступила с экстренным обращением к гражданам. При этом госпожа Меркель говорила достаточно обеспокоенным тоном, так, будто она беседуют с близкими ей людьми.

Конечно, в такой ситуации каждый из нас озабочен, мы задаемся вопросом, что будет дальше. <…> Все серьезно. И вы тоже отнеситесь к этому серьезно Ангела Меркель.

Лидер страны отметила, что подобного этой эпидемии вызова Германии не было со времен воссоединения и даже со времен Второй мировой войны. Меркель поблагодарила медиков и попросила граждан в разумных пределах ограничить общественную жизнь, то есть никаких мероприятий, ярмарок, концертов, занятий в школах и университетах, игр в детском саду и на детских площадках.

«Позвольте вас заверить: человек вроде меня, которому свобода передвижения досталась в тяжелой борьбе, может найти оправдание подобным ограничениям только в крайней необходимости», — добавила Меркель.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире — более 454 тысяч. Лидером по количеству заболевших по прежнему является материковый Китай (более 81 тысячи), за ним следует Италия (более 69 тысяч), а на третьем месте — Штаты (более 55 тысяч). Больше всего людей погибло в Италии (6820).