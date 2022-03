Что-то не так с Эзрой Миллером. Актер может поплатиться карьерой за очередной скандал

Актер Эзра Миллер попал в очередной скандал. Его задержали на Гавайях за дебош в караоке. Ранее актер не появился на премьере «Фантастических тварей», где исполнил одну из главных ролей. Выход другого крупного фильма с его участием — «Флеша» — и вовсе перенесли. По некоторым данным, именно из-за проблем Миллера.

Что-то не так с Эзрой

Актера Эзру Миллера арестовали на Гавайях. Очевидцы утверждают, что он устроил дебош в караоке — сначала матом обругал поющих, а затем отнял у женщины микрофон и напал на мужчину, игравшего в дартс.

Владелец заведения так и не смог угомонить звезду «Лиги справедливости» и «Фантастических тварей», так что пришлось вызвать полицию. Правоохранители задержали актера по подозрению в хулиганстве и домогательствах, но позднее отпустили под залог 500 долларов.

В конце марта издание TMZ опубликовало кадры, снятые за две недели до событий в караоке. Там видно, что Эзру Миллера выставили из заведения. Сотрудница не пускала актера внутрь, но он не реагировал на ее слова. Когда он в очередной раз попытался зайти, женщина с силой оттолкнула его.

Далее к конфликту подключились полицейские. Очевидцы рассказали, что ранее в тот же день Миллера выставили из другого бара на той же улице. Но правоохранители лишь выдали ему предупреждение.

Издание People также писало, что двое жителей гавайского города Хило подали против Эзры Миллера иск за то, что он якобы вломился в их дом и угрожал им. В документах допроса пострадавших сказано, что актер обещал закопать владельца дома и его супругу, которую назвал женщиной легкого поведения.

Также в жалобе пары значилось, что Миллер украл из их дома несколько вещей, в числе которых оказались банковские карты, автомобильные права, карта социального страхования, а также паспорт и кошелек. Заявители подчеркнули, что слава и состояние актера делают для него доступнее оружие и возможности оказывать давление на своих жертв.

По некоторым данным, именно эта пара заплатила залог 500 долларов за Эзру Миллера после скандала в караоке-баре. Актер якобы снимал у них жилье на Гавайях.

Карьера под угрозой?

Ранее Эзра Миллер уже попадал в похожие скандалы. В 2020 году в Сети появилось видео, на котором актер напал на фанатку — схватил ее за горло, а затем бросил на землю. По некоторым данным, агрессия актера была вызвана чересчур назойливым поведением девушки. По другим данным, она якобы в шутку вызвала Миллера на бой, но он воспринял это слишком серьезно, писало издание Variety.

Конфликт произошел в одном из баров Рейкьявика в Исландии. Вскоре Миллера спешно выпроводили из заведения, однако под следствием он так и не оказался, писало издание The Wrap. Пострадавшая не стала выдвигать обвинения против актера.

А в январе 2022 года Эзра Миллер выложил странный пост с угрозами ку-клукс-клану Северной Каролины. Он предложил членам организации застрелиться из собственных ружей, в противном случае обещал сделать это самостоятельно. Он подчеркнул, что не шутит. Никаких объяснений ни от самого актера, ни от его агентов не последовало.

После появления скандального видео из Рейкьявика многие обратились к Warner Bros. с просьбой отстранить актера от главной роли в фильме «Флеш». Профильные издания писали о том, что корпорация готова снять картину без участия Эзры Миллера, если того потребуют обстоятельства, но пока этого так и не случилось.

В августе 2020 года источники издания We Got This Covered передавали, что студия решила оставить контракт с актером в силе хотя бы для съемок «Флеша» — уже тогда фильм был в разработке не один год.

В 2020 году премьера «Флеша» была назначена на 1 июля 2022-го, однако теперь ее перенесли на 2023-й. Фанаты предполагают, что такие задержки могут быть связаны именно с проблемами у Эзры Миллера.

На премьере новой части франшизы «Фантастические твари» Эзра Миллер по понятным причинам не появился — в это время он был задержан на Гавайях. Будет ли он сниматься дальше и останется ли роль Флеша за ним в одноименном фильме, пока не известно. Но многие фанаты переживают, что скандальным поведением Миллер рушит свою карьеру.