Что такое коронавирусное плато? Осторожный оптимизм и точные цифры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным сообщила, что Россия вышла на плато. Она сослалась на данные мониторинга и мнение ученых и подчеркнула, что в стране отмечается четкая тенденция на снижение распространения коронавируса. Однако раньше времени радоваться не стоит. Россиянам все еще нужно соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

Анна Попова уверенно заявила о стабилизации ситуации и дальнейшем снижении числа заболевших, но потребовала обратить особое внимание на неукоснительное соблюдение всех санитарных и противоэпидемических требований, чтобы ситуация не ухудшилась.

Об этом же на совещании говорил и российский президент. Владимир Путин напомнил, что на пик заболеваемости (26 марта) показатель заражения составлял 24,1%, а сейчас он снизился до 3,5%. Глава государства также предлагал не расслабляться во избежание отката на прежние позиции.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в России все чаще стал упоминаться термин «плато» (фр. plateau, от plat — «плоский»).

Впервые о том, что Россия входит в период, наступающий после достижения пика заболеваемости, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили еще 11 мая. Ее представитель Мелита Вуйнович отметила, что ежесуточный прирост числа заболевших в стране стабилизируется.

Однако депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег от ошибочного использования термина. По его мнению, пока можно вести речь о наметившейся тенденции к снижению после пика заболеваемости.

Вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн во второй декаде мая подтвердил, что Россия прошла пик заражений, так как уже несколько дней число новых зараженных не превышает десяти тысяч человек.

Он объяснил, что само понятие «плато» тесно связано с количеством новых пациентов.

«Это означает, что у вас идет повышение, повышение, повышение, наконец вы получили некие цифры, а потом дальше идет примерно на этом же уровне, немного спускается или немного повышается. Вот от последнего такого повышения, если у вас идет на одном уровне, то это вы и будете считать плато», — пояснил профессор.

Для того чтобы понять, о чем говорила глава Роспотребнадзора, надо обратиться к официальным цифрам. За последнюю неделю число инфицированных варьировалось от 8,6 тысяч до 9,6 тысяч человек: 22 мая — 8892 новых зараженных, 21 мая — 8979, 20 мая — 8600, 19 мая — 9216, 18 мая — 9027, 17 мая — 9674, 16 мая — 9231. Причем количество новых случаев не только не превышает десяти тысяч, но и постепенно снижается.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в начале эпидемии COVID-19 коэффициент его распространения в России был больше трех. Сейчас он в среднем составляет 0,9, а в некоторых регионах и меньше. Неравномерный показатель, по мнению некоторых экспертов, является нормой для такой страны, как Россия. Слишком много территорий с разными исходными данными вроде плотности населения, количества проводимых тестов на выявление вируса и других факторов.

По словам Анны Поповой, страна стала мировым лидером по охвату населения тестами, получено уже более 7,5 миллионов результатов. Но глава Роспотребнадзора подчеркнула, что число бессимптомных инфицированных с марта до последних дней выросло с 15 до 45–50%. Именно поэтому она настаивала на сохранении ограничительных мер и тщательном их выполнении.

Не стоит ликовать раньше времени и пренебрегать собственной безопасностью и здоровьем близких. Тем более что снижаться число заболевших COVID-19 будет довольно медленно, несмотря выравнивание ситуации. Сразу распрощаться с ним не удастся.

Кандидат биологических наук, доцент Высшей школы экономики Алексей Куприянов считает, что перелом наблюдается и в Москве, и в некоторых регионах, которые прошли через явный пик заражений.

«Но это не повод для избыточного оптимизма, потому что спуск с этого плато, на которое мы забрались, будет гораздо более пологим, чем подъем на него», — отметил эксперт.