Что сегодня значит патриотизм и как относиться к тем, кто призывает уезжать из России?

Объясняет автор Telegram-канала @aksinia_blog Аксинья Гурьянова:

Патриотизм в наши дни — это преданность своему государству и его великой истории. Патриотизм — это часть правильного воспитания.

Моя мама — ребенок войны, она чудом выжила во времена Великой Отечественной, она голодала, видела смерти близких, но любила свою Родину и всегда верила в победу русского солдата!

Да, мы сейчас дома, но были бы мы дома в тепле, если бы не русский солдат тогда? Появились бы вообще на свет? Большой вопрос.

Если, не дай бог, придет беда, мы выйдем из дома и пойдем защищать нашу Родину, ее историю и наших детей, как когда-то это сделали наши родные ради нас

Да, сложно; да, страшно; да, опасно; да, тяжело. Но каждый из нас сейчас должен понять, что нацизм никуда все эти годы не уходил, нацизм зрел и готовился нанести удар. Мы не слабее наших родных, которые ради нашей жизни отдали свои.

Мы на самом деле очень сильные. Расслабленная Европа, привыкшая к комфорту, с приходом осени будет ныть от того, что холодно в доме, так как газ подорожал. А мы умеем выживать. К сожалению, наверное, но мы умеем переносить холод и даже голод, так как воспитаны иначе. По крайней мере, я так воспитана моей мамой, которая, заплетая мне косы в садик, говорила: «Отступать некуда, позади Москва».

Я считаю, что нет раскола в обществе — народ как никогда сплотился. Единицы, которые рукоплещут ВСУ, США и ЕС, — это те, кто тут же изменил бы свою позицию, если бы до них дошло, что против России планировалась военная операция. Кто-то призывает уехать из России сейчас — это их дело. Я даже не замечаю этих призывов. Кто хочет, пусть уезжает.

Я не осуждаю обычных людей, а вот звезд, богатых бизнесменов, вчерашних пропагандистов осуждаю. Они вытягивали из нашей Родины, пока им было выгодно, все, что можно, а теперь бегут.

Поверьте, они будут бежать всегда, из всех мест, где будет несладко. Их родина — это деньги. А у нас одна мама, одна Родина, одна жизнь и, главное, у нас с детства вера в русского солдата, в величие нашей страны.