Жители Подмосковья первыми начали решать проблемы через ЦУРы. Теперь они помогут всем россиянам

Во всех регионах России к 1 декабря заработают центры управления регионами (ЦУР). Их задача — собирать и анализировать обращения населения и передавать в нужные государственные органы. Первый такой ЦУР появился в Московской области, а потом распространился и на другие территории.

Подмосковный Центр управления регионом в Красногорске. Источник фото: телеканал «360»

ЦУР для всей России

К 1 декабря в России заработают все центры управления регионами. По состоянию на 18 ноября в стране работают 27 центров. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, есть два региона — Тверская область и Ставропольский край, — которые могут не успеть в срок открыть на своих территориях. Но есть некоторые субъекты, которые считаются лидерами в этом направлении — Калужская, Мурманская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Башкортостан и Татарстан.

«Центр управления регионом — это важный инструмент мониторинга и коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать жалобы людей. Власть слышит и реагирует — основной принцип их работы», — сказал Чернышенко.

По словам Чернышенко, ЦУР — это фактически «новая федеральная сеть», перед которой стоит уникальная задача — анализировать и обрабатывать проблемные вопросы жителей по всем направлениям.

Исполнительный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Туровцев сказал, что изначально не все регионы были заинтересованы в новом проекте, но сейчас работа почти завершена. То есть уровень готовности по созданию ЦУР во всех регионах превышает 80%.

ЦУР в Подмосковье

Первый ЦУР открылся в Подмосковье два года назад — в конце 2018-го. В январе 2020 года, когда президент Владимир Путин приезжал в центр, стало известно, что система еженедельно обрабатывает 10-12 тысяч обращений жителей Московской области. Даже в условиях пандемии система ЦУР работал бесперебойно, о чем в начале ноября сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье ЦУР — это межведомственная рабочая группа, состоящая из 30 профильных ведомств правительства Подмосковья. Она в режиме онлайн реагирует на запросы населения и мобилизует ответственные организации для быстрого решения проблем.

Источник фото: телеканал «360»

Так, 11 ноября стало известно, что за неделю до этой даты центр получил более 200 обращений от предпринимателей по интересующих их вопросам. При этом меньше заявок стало поступать из-за проблем с ЖКХ — со 2 по 8 ноября обращений было всего 5,7 тысячи (это на 15% меньше, чем за последнюю неделю октября). Например, в Черноголовке и Электрогорске люди вообще не жалуются на ЖКХ.

В то же время есть некоторые проблемы, которые все же интересуют жителей Подмосковья. Среди жалоб жителей — мусор. В ЦУР со 2 по 8 октября поступило почти пять тысяч обращений по поводу строительного мусора, уборки порубочных остатков и газонов от навала твердых коммунальных отходов.

Как применяют в регионах

В субъектах России в разное время открывались ЦУР. 17 ноября он появился в Оренбурге. Специалисты центра уже начали собирать поток информации о проблемах в регионе, чтобы знать, что больше всего беспокоит жителей. В Оренбурге система помогает людям быстрее находить отклик у властей и давать понимание, почему вообще те или иные проблемы появились, чтобы предотвратить их в будущем.

Во вторник, 16 ноября, ЦУР заработал в Тюменской области под руководством Романа Рзаева. Он рассказал о работе центра на одном гипотетическом примере.

«Человек написал в открытом источнике, что у него отключили воду и ее нет уже пару дней. Если система видит его, то это сообщение поступает в работу, и сотрудник ЦУР связывается с органом власти, который отвечает за данный вопрос. Когда выяснили причину и время решения, человеку отвечают в том же месте, откуда сообщение и получили», — объяснил Рзаев.

В Липецкой области ЦУР начал работать в августе. С начала ноября в систему поступило более 1,4 тысячи обращений, а топ-5 вопросов коснулись тем здравоохранения, ЖКХ, благоустройства сельских и дворовых территорий, состояния дорог и общественного транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

В Нижегородской области ЦУР появился давно — 2 апреля 2020 года. За семь месяцев работы в центр поступило 12,9 миллиона сообщений. Среди них вопросы по налогам, образованию, лесному хозяйству, промышленности, развитию города и так далее. Всего 26 направлений. Все обращения напрямую передают губернатору региона Глебу Никитину. В приемной руководителя заявки сортируются по темам и потом направляются в соответствующий орган власти.

В регионе ЦУР собирает информацию в том числе о звонках на службу «112» (за семь месяцев поступило более 800 тысяч обращений), сообщения из портала обращений граждан «Вам решать» (1788), из соцсетей, а также заявки работодателей через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

В Забайкалье ЦУР откроется с 19 ноября, а затраты на его содержание лягут на Минкомсвязи России.

Это не все регионы, которые открыли ЦУР. В Калужской, Мурманской, Ульяновской областях, в Башкортостане и Татарстане ЦУРы открыли еще 27 августа 2020 года.