Запрос на мир. Что стоит за обменом заключенных между Россией и Украиной

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина обменялись задержанными. Переговоры по этому вопросу стали возможны после телефонной беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского. «360» узнал у депутатов и политологов, почему власти обеих стран пошли на такой шаг и к чему может привести этот обмен.

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Мероприятие провели по формуле «35 на 35» человек, самолеты с которыми одновременно приземлились в аэропортах Внуково и Борисполь. В частности, в Москву прибыл главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, подозреваемый в госизмене, а также поддержке ЛНР и ДНР. В Киев прилетели осужденный в 2015 году за терроризм режиссер Олег Сенцов и 24 военных моряка, задержанных при попытке незаконно пересечь Керченский пролив.

После обмена в СМИ зазвучала критика действий Зеленского, который якобы управляет страной без плана и пошел на поводу у Кремля, согласившись на обмен.

Украинский политолог Алексей Якубин пояснил, что необоснованная критика, скорее всего, звучит со стороны лагеря Порошенко. Тот действовал по принципу Запада: санкции и усиление давления на Москву, чтобы добиться части удерживаемых лиц. Но он не использовал модель прямых переговоров, хотя бы в телефонном режиме.

«Перезагрузка власти позволила Зеленскому начать менять алгоритм. Несмотря на то, что украинский МИД говорил, что нельзя проводить прямые переговоры с Путиным, он осознал, что надежда Порошенко исключительно на Запад позволяет спекулировать на этой теме, но не решает ее», — добавил политолог.

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Обмен задержанными не означает, что Зеленский поддался Кремлю. Просто он стал реализовывать мандат своей президентской кампании. Есть запрос на разрядку российско-украинских отношений, куда входил вопрос на освобождение удерживаемых лиц. И теперь есть вопрос снизить этот накал, встретиться в «нормандском формате» и начать выполнение Минских соглашений.

Хороший шаг

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что обмен задержанными является важным шагом в сторону спокойного обсуждения Минских договоренностей для установления мира в Донбассе.

Сегодняшний шаг дает возможность к продолжению диалога Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по по международным делам.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что решение об обмене будет «хорошим шагом для начала» со стороны Зеленского для дальнейшего урегулирования российско-украинских отношений.

«Если он еще найдет в себе силы исполнять Минские соглашения, тогда, думаю, Россия признает его как легитимного президента. Настроенного установить мир в Донбассе и прекратить гражданское кровопролитие», — добавил он.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов уверен, что это знаковый шаг для нормализации отношений между Россией и Украиной. Но процесс только начинается и в первую очередь должен коснуться отношений между странами, а не Донбасса. Ведь из-за ситуации на Украине миллионы людей были вынуждены сменить род деятельности, уехать в Россию, разлучившись с семьей.

«Украинские власти в свое время обрубили линии электропередачи в Крым, а потом прекратили подачу питьевой воды. Прекратили авиасообщение с Россией, запретили въезд мужчинам определенного возраста. Ужесточили требования к визовому режиму. Это есть и пока никуда не делось», — сказал он.

Запрос на мирное решение

По мнению депутата Морозова, обмен стал возможен именно сейчас из-за того, что, несмотря на антироссийские настроения, в украинском обществе есть запрос на мирное решение проблем. Граждане и общественники заставляют нового президента двигаться в этом направлении, а он, в свою очередь, выдвигает мирные инициативы, приветствуемые Россией.

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Страны обменялись задержанными, поскольку на Украине сменилась власть, отметил депутат Чепа. При Порошенко это было бы невозможно. Его команда постоянно уходила от диалога и не собиралась выполнять соглашения в «нормандском формате».

Во-первых, считает сенатор Климов, на Украине появился новый президент, за которым стоит парламентское большинство. Во-вторых, он не связан какими бы то ни было решениями прошлого. Например, те моряки, которых обменяли, были сознательно посланы в Крым Порошенко. Также Зеленскому очень хочется показать, что он участник «нормандского формата», один из вершителей судеб по одной из ключевых проблем в Европе.

«И, наконец, количество общественных протестов против неправомерных задержаний и похищения людей перешло в качество. У общественности растет понимание, что не к Москве нужно вопросы адресовать», — заключил он.