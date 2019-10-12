Новые франшизы и долгожданные продолжения. Пять главных премьер октября

Осень 2019 года уже порадовала зрителей долгожданными премьерами. Кинотеатры собирали полные залы на долгожданных показах «Оно 2», «Джокера», «Рэмбо». Но впереди еще полтора месяца, которые окажутся также богаты на новинки. «360» подготовил подборку пяти фильмов этой осени, которые достойны вашего внимания.

«Малефисента: Владычица тьмы»

Долгожданное продолжение фильма Disney покажут в российских кинотеатрах 17 октября — спустя пять лет после выхода первой части «Малефисенты».

Фильм расскажет о событиях, которые происходят спустя пять лет после истории из первой части. Завязкой сюжета станет новость о грядущей свадьбе принцессы Авроры и принца Филиппа. Малефисента выступит против бракосочетания, и между волшебным народом и людьми вновь начнется противостояние. Трейлер фильма обещает, что битва двух армий будет по-настоящему масштабной. Зрителей также ждет сюрприз — оказывается, Малефисента такая не одна.

Режиссером картины стал Йоаким Роннинг, который ранее работал над пятой частью «Пиратов Карибского моря». В главных ролях вновь Анджелина Джоли и Эль Фаннинг, а основного злодея фильма в этот раз исполнит Эд Скрейн.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

С момента выхода прошлой части прошло уже 10 лет, и многие фанаты перестали надеяться на продолжение. Но оно появилось, и уже 24 октября на российские экраны вновь вернется неунывающая и бесстрашная четверка охотников на зомби. В главных ролях вновь Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Зои Дойч и Эбигейл Брейслин. На этот раз их героям предстоит столкнуться не только с кучей зомби. На пути к центру Америки им встретятся другие выжившие, причем не все из них настроены мирно. Да и в отношениях неразлучной четверки все далеко не гладко.

Режиссером картины стал Рубен Фляйшер, который работал над созданием первого фильма.

«Терминатор: Темные судьбы»

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История про Сары и Джона Конноров вновь возвращается на экраны 31 октября. В шестой части франшизы к своим ролям вернулись актеры из первых фильмов: Терминатора Т-800 вновь сыграет Арнольд Шварценеггер, а Сару Коннор — Линда Хэмилтон.

Фильм продолжает сюжетную линию первой и второй частей «Терминатора» и никак не связан с другими. Основной сюжет разворачивается в 2022 году. Судьбе человечества вновь грозит Искусственный Интеллект — ему противостоит Сопротивление. События развиваются вокруг нового персонажа, которого не было в прошлых частях — именно от нее зависит исход битвы за человечество.

Продюсером картины стал Джеймс Кэмерон, а пост режиссера занял Тим Миллер.

«Семейка Аддамс»

Осень 2019 года порадует зрителей не только сиквелами любимых фильмов. В последний день октября в российский прокат выходит мультфильм, который расскажет о жизни знакомой каждому семейки.

В этот раз Аддамсы предстанут в образе нарисованных персонажей. Им предстоит справится с хитрой телеведущей, которая стремится разрушить их привычную жизнь. Но несмотря на проблемы, члены семьи всегда найдут время на развлечения — странные, свойственные только им, но до жути веселые.

Режиссерами картины стали Грег Тирнан и Конрад Вернон.

«Холодное сердце 2»

Еще одним долгожданным продолжением, которое вернется на российские кинотеатры этой осенью, станет вторая часть истории про королевство Эренделл. 28 ноября, спустя шесть лет после выхода первой части, на экранах вновь появятся любимые персонажи — Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф. Им предстоит столкнуться с новыми приключениями во время путешествия на север. Только оно позволит пролить свет на историю королевства и поможет раскрыть тайны прошлого.

Режиссерами второй части мультфильма стали Крис Бак, Дженнифер Ли, которые работали над созданием первой.