Что случилось в Новочеркасске. Фильм «Дорогие товарищи» осмыслил трагедию 1962 года

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри на Венецианском фестивале. Черно-белая картина рассказывает о страшных событиях времен оттепели — расстреле демонстрации рабочих в 1962 году. Что тогда произошло, и как эти события осмыслены в фильме — в материале «360».

Причины трагедии

В начале 1960-х в СССР возник продовольственный кризис. Непомерные расходы на армию и космос вместе с кампанией Никиты Хрущева по внедрению кукурузы обернулись дефицитом продуктов. В 1961 году советское руководство впервые решилось на закупку зерна за границей.

В мае 1962 года власти объявили о повышении с 1 июня закупочных цен на скот, птицу и сливочное масло на 35%. Одновременно выросли розничные цены на мясо (в среднем на 30%) и сливочное масло (на 25%). Чтобы как-то сгладить впечатление было объявлено об одновременном снижении цен на сахар, шерстяную пряжу и недорогие ткани из вискозного волокна.

В 1990-х из рапортов КГБ стало известно о десятках выступлений против повышения цен. Чекисты насчитали 58 стихийных забастовок и 12 демонстраций. Возмущались в Москве и Ленинграде, Донецке и Днепропетровске, Новосибирске, Челябинске, Горьком, Тбилиси и других городах СССР.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) ситуация обстояла хуже. С повышением цен там подняли и норму выработки. Для тех, кто работал сдельно, она выросла на 25-30%.

Рабочие и раньше здесь не задерживались — завод был технически отсталым, там широко применялся тяжелый физический труд, а жилье приходилось снимать, отдавая за комнату в бараке треть зарплаты. Теперь же отнимали и то немногое, что удавалось заработать.

В Новочеркасске в то время насчитывалось 145 тысяч жителей, 12 тысяч из них работали на НЭВЗ.

Демонстрация и расстрел

Кадр из фильма «Дорогие товарищи»

Утром 1 июня около двухсот рабочих сталелитейного цеха собрались во дворе, чтобы обсудить, как им жить дальше. Они отказались начинать работу и направились к заводоуправлению. По пути толпа росла, к ней присоединялись новые рабочие.

Поспорить с недовольными вышел директор завода Борис Курочкин. Свидетели рассказывали, что, увидев поблизости торговку пирожками, он заявил: «Не хватает на мясо — ешьте пирожки с ливером!».

После этого толпа взорвалась. Рабочие остановили производство и собралась на площади перед администрацией предприятия. Другая группа бастующих перекрыла железнодорожную ветку, остановив поезд, ехавший из Ростова в Саратов.

На завод приехало все местное руководство во главе с первым секретарем Ростовского обкома партии Александром Басовым. Он зачитал обращение ЦК КПСС о повышении цен. Начальника освистали. Толпа ворвалась в заводоуправление, избив нескольких работников администрации и скинув портрет Хрущева. На следующий день решили идти к горкому партии.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи»

Утром 2 июня в Новочеркасск вошли танки. Военные взяли под охрану почту и банк. Вооруженные солдаты появились на каждом предприятии. Рабочие в ответ отказались «работать под дулами автоматов» и присоединились к забастовке НЭВЗ.

Толпа начала стекаться в центр города, к зданию горкома партии и горисполкома. Среди протестующих были женщины и дети. Часть людей проникла в оцепленное здание горкома с тыла и начала его громить. Начальник Новочеркасского гарнизона и глава горисполкома потребовали от митингующих разойтись. Внезапно раздались автоматные выстрелы. Толпа отхлынула, но кто-то крикнул: «Не бойтесь, стреляют холостыми!». После этого автоматчики начали вести стрельбу боевыми патронами.

На площади погибли 26 человек, их тайно захоронили в области. Более 85 жителей получили ранения. Еще семерых участников демонстрации расстреляли, более сотни человек получили по десять лет заключения.

Фильм Кончаловского

Кадр из фильма «Дорогие товарищи»

Трагедия Новочеркасска в фильме «Дорогие товарищи» показана глазами завсектора горкома Людмилы Семиной, которую играет Юлия Высоцкая. Высоцкая сама родом из Новочеркасска. Ее героиня теряет во время митинга свою дочь.

За несколько часов до расстрела рабочих Людмила и сама кричала на партсобрании, что нужно стрелять по «зачинщикам» и «хулиганам». Она пытается найти дочь, нарушая подписку о неразглашении, которую дала вместе с тысячами других жителей города.