Что скрывают воды столичных рек. Не только «Наполеон» из СПбГУ избавился от тела в Мойке

Преподаватель СПбГУ убил и расчленил собственную студентку, с которой состоял в романтических отношениях. Он попытался избавиться от тела, сбросив его в реку Мойку, которая протекает возле его дома. Несмотря на то, что это не самый надежный метод, его используют многие преступники, которые хотят скрыть следы убийства.

Во время поисков останков студентки, которые Соколов уже успел утопить в реке, водолазы обнаружили скелет еще одного человека. Его личность пока не установлена, однако известно, что он пролежал на дне Мойки довольно долго. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.

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Это не единственный случай, когда в Мойке обнаруживали убитых людей. Так, в июле 2018 года в из реки достали труп 51-летнего жителя Санкт-Петербурга — им оказался экс-чемпион по кикбоксингу Сергей Карпенко. Последний раз его видели 24 июля, когда он отправился с кем-то на встречу. Следователи считают, что преступление носит криминальный характер — Карпенко, вероятно, знал, что его жизнь в опасности — он попросил подчиненных позвонить его супруге, если вдруг не вернется с этой встречи.

Тело Карпепенко, который последние годы работал начальником охраны, обнаружили в Мойке вечером 27 июля — спустя три дня после его пропажи. Его убили выстрелом в голову.

Банальный тайник

В 1990-е и раньше убийцы постоянно сбрасывали тела в реки. Считалось, что так проще избавиться от трупа, и очень мала вероятность того, что его найдут. Не только Мойка, но и другие петербургские реки пользовались у преступников популярностью. Несмотря на то, что те годы прошли, и Петербург перестал считаться «бандитским», подобные преступления никуда не исчезли — в разных реках то и дело находят утопленников. И пусть большая часть из них погибла естественной смертью, нередко встречаются и криминальные трупы — их убийцы явно стремились замести следы.

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Так, в летом 2018 года обезображенное тело нашли в реке Малая Нева — у утопленника отсутствовали руки и часть головы. Еще один такой труп выловили спасатели из реки Малая Невка — на его ногах были рубленые раны. Приблизительно в то же время другое тело вытащили из Финского залива. У убитого отсутствовала левая рука, недоставало кисти правой и ступней.

Этот способ избавления от тела практикуют во всем мире — в разных странах и городах то и дело находят убитых людей, тела которых пытались утопить в водоемах. Некоторых преступников удается найти и наказать, другие — до сих пор разгуливают на свободе.

«Живая обуза»

В 2009 году в одной из рек Подмосковья обнаружили труп голого трехлетнего мальчика. С первого взгляда становилось понятно, что это не простой несчастный случай — ребенок был совершенно голым в январской ледяной воде. Но главным фактором стало то, что его тело было примотано к автомобильному аккумулятору скотчем. Несмотря на попытку скрыть труп мальчика, его тело всплыло на поверхность вскоре после утопления — оно пробыло в воде непродолжительное время, поэтому опознание малыша не заняло особого труда.

Следователи быстро установили личности его приемных родителей, которых не оказалось в городе. В ходе расследования выяснилось, что в 2008 году уроженец Молдавии Владимир Гречушкин и его супруга Айрини-София Баская, которая в девичестве была Ириной Емельяновой усыновили троих детей в одном из приютов Молдавии.

Они выбрали себе трехлетнего Данилу, двухлетнюю Анастасию и годовалого Анатолия, которым вскоре сменили имена на Александра-Аллара, Эрику-Аннету и Всеволода-Герберта. После завершения процедуры усыновления, родители вместе с малышами приехали в Россию, но детей на учет в органы опеки не поставили.

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Погибшим оказался Александр-Аллар. Следователи выяснили, что это не первый ребенок, который погиб в семье Гречушкиных после усыновления. В декабре 2008 года в самолете по пути в Тайланд умер самый младший мальчик — Всеволод-Герберт.

Гречушкины, которых задержали сразу после возвращения в город, опознали в ребенке своего приемного сына. Но свою вину не признали — по их словам, оба мальчика были больными и слабыми и умерли своей смертью.

Они заявили, что обнаружили Александра-Аллара мертвым, когда пришли домой, испугались, и решили таким образом спрятать его тело. Однако эксперты установили, что ребенок был еще жив, когда его сбросили в воду. Он не смог справится с тяжелым аккумулятором и захлебнулся.

Приемных родителей малыша приговорили к тюремному заключению: отец получил пожизненное заключение, а мать — 16 лет колонии.

Украинская акробатка

В июне 2019 года в Германии было найдено тело мертвой 33-летней участницы шоу талантов Das Supertalent украинки Аллы Клишту. Она пропала в конце апреля — в один из дней просто не пришла на работу. Коллеги забили тревогу и обратились к правоохранителям, но поиски девушки не дали результатов. В итоге ее тело обнаружили в Рейне. Следователи установили, что Алла захлебнулась. Однако они уверены, что она утонула в другом месте, а в Рейн убийцы скинули ее труп.