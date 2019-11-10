Что скрывают воды столичных рек. Не только «Наполеон» из СПбГУ избавился от тела в Мойке
Во время поисков останков студентки, которые Соколов уже успел утопить в реке, водолазы обнаружили скелет еще одного человека. Его личность пока не установлена, однако известно, что он пролежал на дне Мойки довольно долго. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.
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Это не единственный случай, когда в Мойке обнаруживали убитых людей. Так, в июле 2018 года в из реки достали труп 51-летнего жителя Санкт-Петербурга — им оказался экс-чемпион по кикбоксингу Сергей Карпенко. Последний раз его видели 24 июля, когда он отправился с кем-то на встречу. Следователи считают, что преступление носит криминальный характер — Карпенко, вероятно, знал, что его жизнь в опасности — он попросил подчиненных позвонить его супруге, если вдруг не вернется с этой встречи.
Тело Карпепенко, который последние годы работал начальником охраны, обнаружили в Мойке вечером 27 июля — спустя три дня после его пропажи. Его убили выстрелом в голову.
Банальный тайник
В 1990-е и раньше убийцы постоянно сбрасывали тела в реки. Считалось, что так проще избавиться от трупа, и очень мала вероятность того, что его найдут. Не только Мойка, но и другие петербургские реки пользовались у преступников популярностью. Несмотря на то, что те годы прошли, и Петербург перестал считаться «бандитским», подобные преступления никуда не исчезли — в разных реках то и дело находят утопленников. И пусть большая часть из них погибла естественной смертью, нередко встречаются и криминальные трупы — их убийцы явно стремились замести следы.
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Так, в летом 2018 года обезображенное тело нашли в реке Малая Нева — у утопленника отсутствовали руки и часть головы. Еще один такой труп выловили спасатели из реки Малая Невка — на его ногах были рубленые раны. Приблизительно в то же время другое тело вытащили из Финского залива. У убитого отсутствовала левая рука, недоставало кисти правой и ступней.
Этот способ избавления от тела практикуют во всем мире — в разных странах и городах то и дело находят убитых людей, тела которых пытались утопить в водоемах. Некоторых преступников удается найти и наказать, другие — до сих пор разгуливают на свободе.
«Живая обуза»
В 2009 году в одной из рек Подмосковья обнаружили труп голого трехлетнего мальчика. С первого взгляда становилось понятно, что это не простой несчастный случай — ребенок был совершенно голым в январской ледяной воде. Но главным фактором стало то, что его тело было примотано к автомобильному аккумулятору скотчем. Несмотря на попытку скрыть труп мальчика, его тело всплыло на поверхность вскоре после утопления — оно пробыло в воде непродолжительное время, поэтому опознание малыша не заняло особого труда.
Следователи быстро установили личности его приемных родителей, которых не оказалось в городе. В ходе расследования выяснилось, что в 2008 году уроженец Молдавии Владимир Гречушкин и его супруга Айрини-София Баская, которая в девичестве была Ириной Емельяновой усыновили троих детей в одном из приютов Молдавии.
Они выбрали себе трехлетнего Данилу, двухлетнюю Анастасию и годовалого Анатолия, которым вскоре сменили имена на Александра-Аллара, Эрику-Аннету и Всеволода-Герберта. После завершения процедуры усыновления, родители вместе с малышами приехали в Россию, но детей на учет в органы опеки не поставили.
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Погибшим оказался Александр-Аллар. Следователи выяснили, что это не первый ребенок, который погиб в семье Гречушкиных после усыновления. В декабре 2008 года в самолете по пути в Тайланд умер самый младший мальчик — Всеволод-Герберт.
Гречушкины, которых задержали сразу после возвращения в город, опознали в ребенке своего приемного сына. Но свою вину не признали — по их словам, оба мальчика были больными и слабыми и умерли своей смертью.
Они заявили, что обнаружили Александра-Аллара мертвым, когда пришли домой, испугались, и решили таким образом спрятать его тело. Однако эксперты установили, что ребенок был еще жив, когда его сбросили в воду. Он не смог справится с тяжелым аккумулятором и захлебнулся.
Приемных родителей малыша приговорили к тюремному заключению: отец получил пожизненное заключение, а мать — 16 лет колонии.
Украинская акробатка
В июне 2019 года в Германии было найдено тело мертвой 33-летней участницы шоу талантов Das Supertalent украинки Аллы Клишту. Она пропала в конце апреля — в один из дней просто не пришла на работу. Коллеги забили тревогу и обратились к правоохранителям, но поиски девушки не дали результатов. В итоге ее тело обнаружили в Рейне. Следователи установили, что Алла захлебнулась. Однако они уверены, что она утонула в другом месте, а в Рейн убийцы скинули ее труп.