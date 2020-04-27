Громадные потери и перезапуск бизнеса. Что происходит с крупными кофейнями в России

Бизнес страдает из-за коронавирусной самоизоляции. Проблемы возникли у кофеен, в которых число клиентов сократилось в разы. В связи с этим та же «Шоколадница» к июлю может закрыть более 50% заведений, а выручка других кофеен серьезно сократилась на фоне цифр, которые были до карантинных мер.

Генеральный директор «Шоколадницы» Олег Подгорный предупредил, что к июлю у кофейни останется чуть больше половины точек — из 300 сохранится лишь 160. Бизнесмен считает, что большие проблемы появятся у компаний, которые не смогли договориться по аренде — например, заведения в торговых центрах, потому что там арендодатели не такие сговорчивые, как в стрит-ретейле.

Подгорный обратил внимание, что около 45% арендодателей «Шоколадницы» вошли в положение и дали компании скидку на платеж, средний размер которого составляет 40%. Еще 20% предложили нулевую ставку по аренде на апрель, а некоторые позволили не платить и в мае.

Посетители, считает Подгорный, вернутся в кофейни не раньше 1 июля. По его словам, «Шоколадница» будет перезапускать бизнес с нуля в оставшихся точках и новые открывать не планирует даже после окончания истории с коронавирусом.

«Кофе Хауз»

ГК «Шоколадница» управляет не только одноименной сетью, но и «Ваби Саби» и «Кофе Хауз». Совладелец компании Александр Колобов в беседе с «360» рассказал, что у «Кофе Хауз» похожие проблемы, что и у «Шоколадницы», потому что эти заведения объединили. Основная проблема, по словам Колобова, — это аренда. С некоторыми владельцами помещений не получается договориться.

Там, где удается договориться по аренде, мы оставляем точки, там, где не удается, к сожалению, придется закрыть. Поток [клиентов] сократился более чем на 90%. Многие затраты остались теми же, поэтому потери огромные, пока посчитать их очень сложно Александр Колобов.

Колобов добавил, что количество людей на улицах сокращается, а значит, и кофе на вынос берут реже. Компания запустила доставку через агрегаторы, но объем заказов не сопоставим с теми цифрами, что были до карантинных мер.

В сети не было массового сокращения сотрудников, но некоторые работники ушли по собственному желанию, а другие просто перешли к конкурентам.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Cofix

В пресс-службе Cofix рассказали «360», что кофейня еще с марта работает только на доставку и предзаказ, причем в удаленном режиме. В таком формате функционируют лишь пять точек в Москве и три в Санкт-Петербурге. Причем доставка и предзаказ обеспечивают всего 5-8% от докризисной выручки кофеен.

Компания обдумывает проекты, которые позволят выйти на новый уровень после отмены ограничительных мер. Однако в связи с самоизоляцией руководство компании было вынуждено сократить зарплаты сотрудникам на 30%.

«Урбан Кофикс Раша» так же, как и другие кофейни, общалась с арендодателями по поводу платежей.

Нам навстречу пошли около 70% владельцев помещений, полностью отменив аренду или предоставив существенные скидки. В то же время часть собственников, в основном это касается торговых центров, продолжает настаивать на исполнении договорных обязательств в полном объеме. Переговоры идут сложно, но мы надеемся, что они изменят свою позицию пресс-служба Cofix.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Блинов

Costa Cofee

Директор департамента аренды и согласования ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сеть кофеен Costa Cofee) Александр Крепких поделился с «360», что в сложившейся ситуации Costa Cofee не работает на доставку и на вынос. Вместо этого в таком режиме трудятся рестораны IL Patio, входящие в холдинг.

Потери громадные. Весь 20-й год, все прекрасно понимают, выручки не будет. 2-3% от общей выручки идет Александр Крепких.

Costa Cofee надеется, что после выхода из-под карантина удастся сохранить все точки. Пока только доставка приносит хоть какие-то деньги, чтобы обеспечивать зарплату сотрудникам, но это, по словам Крепких, «капля в море».

С арендодателями тоже возникли разногласия, хотя большинство владельцев помещений все-таки пошли на уступки.

«80% пошли нам навстречу, 15% из оставшихся дали более-менее приемлемые условия, но все равно… арендодатель не собирается что-то терять, поэтому он предоставляет льготу — да, она будет интересна, когда мы выйдем из-под карантина и будем работать, но в момент, когда мы не работаем, все равно требуют оплаты. 5% — те, с кем не удалось договориться о той ставке, на которой готовы были пересидеть», — добавил Крепких.

Собеседник «360» добавил, что даже у работающих ресторанов IL Раtiо есть определенные проблемы. Например, сотрудникам пришлось поменять графики. Если в точке работали четыре повара, то им сделали сменный график. Но никого, по словам Крепких, не уволили.