Cyberpunk 2077 стала главным разочарованием года для консольщиков. Что пошло не так?

Самая ожидаемая игра этого года Cyberpunk 2077, еще до выхода получившая около 200 наград, стала оглушительным разочарованием для пользователей с консолями прошлого поколения — Xbox One и PS4. Причем разработчики заранее не предупредили, что игра для них будет выглядеть по-другому, да и вообще вряд ли станет возможной.

Игру студии CD Projekt Red ждали долго, почти восемь лет. Ее выход несколько раз откладывался. По сообщениям западных СМИ, CD Projekt RED перевела разработчиков на шестидневную неделю, им приходилось работать по выходным и вечерам. Однако их усилия разочаровали почти всех, кто ждал выхода игры.

Игра анонсировалась как технологический прорыв с предельно детализированным игровым миром. Прототипом главного героя стал Киану Ривз. Инвесторами в игру был вложен 121 миллион долларов. Пользователи по всему миру сделали восемь миллионов предзаказов копий по цене около 60 долларов за штуку. В России Cyberpunk 2077 за четыре дня побил все возможные рекорды продаж.

Однако пользователи почти сразу начали жаловаться на «неиграбельность» версий для PS4 и Xbox One. Локации не загружались полностью, появились проблемы с моделями, лишившимися текстур и геометрии, машины исчезали и проваливались в асфальт.

Большинство пользователей, оставивших гневные отзывы об игре на агрегаторе Metacritic, назвали ее разочарованием. Они считают, что CD Projekt RED обманула покупателей, так как никогда не сообщала о возможных проблемах, и не показывала, как она работает на оригинальных Xbox One и Xbox One S. Напротив, разработчики утверждали, что она идет везде «на удивление хорошо».

Пользователи назвали графику игры «трагической массой ошибок», и признались, что сожалеют о потраченных на хлам «из 2000 года» деньгах.

«Выпустить игру в таком техническом состоянии просто недопустимо. Я был в восторге, что она вышла, но лучше бы они отложили это как минимум еще на шесть месяцев. Я надеюсь, что такая негативная реакция вызовет реакцию со стороны CD Project RED», — написал один из разочарованных игроков.

Студия CD Projekt Red в своем официальном аккаунте в Twitter извинилась перед недовольными покупателями, что не показала им, как Cyberpunk 2077 выглядит на консолях предыдущего поколения. Разработчики предложили вернуть деньги за игру. Они также пообещали исправить ошибки. Уже выпущено одно обновление, второе появится в ближайшую неделю.

Два больших патча, которые должны заметно улучшить качество при игре на консолях предыдущего поколения, запланированы на январь и февраль 2021 года. Но на ПК с высокими характеристиками и консолях нового поколения Cyberpunk 2077 все равно будет выглядеть лучше.