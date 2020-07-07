Сотрудники ФСБ задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в разглашении государственной тайны. В госкорпорации он работает чуть более двух месяцев, а до этого более 10 лет занимался журналистикой. Сначала он работал в «Коммерсанте», откуда ушел в «Ведомости». О своем бывшем коллеге сегодня говорят многие российские журналисты.

Журналистика станет другой

Задержание Ивана Сафонова породило новую волну негодования по поводу дальнейшей судьбы российской журналистики. Иван — профессионал, который прекрасно знал, как работают источники и умел с ними взаимодействовать, написал главный редактор News.ru Мусейб Алекперов.

У него было много информаторов, а добывать инсайды — часть его профессии. Он открытый и честный человек, а его многолетний опыт в журналистике говорит о том, что он прекрасно понимал любые риски, на которые ему приходилось идти Мусейб Алекперов. Главный редактор News.ru.

10 лет в «Коммерсанте» Иван Сафронов работал в отделе политики и лучше всех в стране писал про то, что происходит в российском оборонном комплексе, поделилась воспоминаниями журналист Катерина Гордеева.

Главной проблемой Ивана была привычка работать по высоким профессиональным журналистским стандартам: узнавать, сопоставлять, расспрашивать; рассказывать о том, что понял и узнал, людям, то есть, читателям Катерина Гордеева Журналист.

Она отметила, что в статьях Сафронов просто рассказывал о сложном, как может делать тот, кто реально разбирается в вопросе, и очень круто работал с источниками. Теперь же, считает Гордеева, журналистика в России поменяется.

Редкое качество — патриотизм

«Иван Сафронов потомственный журналист, пишущий о военном комплексе, армии, производстве и торговле оружием. Мне повезло, я ненадолго застал его отца, тоже Ивана, погибшего при странных обстоятельствах», — написал бывший генеральный директор издательского дома и экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

По его словам, у отца и сына Сафроновых были редкие качества: патриотизм и любовь к военной промышленности.

Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось Демьян Кудрявцев. Бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсант» и экс-владелец «Ведомостей»

Он отметил, что задержанный сегодня журналист — это удивительно добрый, порядочный и красивый человек. Об этом свидетельствуют его уход из «Коммерсанта», откуда он ушел из-за собственной ошибки, доверившись источнику, и из «Ведомостей», откуда он уволился после смены руководства.

О любви Ивана Сафронова к родине написали еще несколько журналистов. Андрей Козенко заявил, что это прямой и честный парень, который пришел в военную журналистику за отцом.

Печень оставил в Минобороны, чтобы получить источники, которых ни у кого нет. Патриот до скрежета в зубах Андрей Козенко Журналист.

Бывший главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь рассказал, что вместе с отцом Ивана готовил в 2007 году расследование, которое так и не было опубликовано.

«И Иван Иваныч, и Ваня — настоящие патриоты, которые любили и любят родину, и — как ни странно — отечественный ВПК. И искренне за него переживают. Родина — это такие как Ваня и Иван Иваныч. А те, кто их преследуют и убивают, — изменники», — заявил он.

Борьба с источниками

Прошлым летом все журналисты следили за делом Ивана Голунова. Сегодня сам расследователь «Медузы» в своем Telegram-канале написал о задержании другого Ивана и по другому делу.

Голунов напомнил, что все свои материалы Сафронов писал по информации, которую получал от источников.

Было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию Иван Голунов Журналист «Медузы».

Иван Сафронов был учеником журналистки Ольги Романовой. Она отметила, что все, что он делал — выполнял свой профессиональный долг.

«Есть такой старый избитый тест для первокурсников журфака: ты приходишь на интервью с министром обороны, он отлучается в туалет, и тут ты видишь, что у него на столе лежит приказ об объявлении войны завтра. Твои действия? Если ты журналист, то не может быть никаких иных действий, кроме как сообщить эту общественно значимую информацию людям. Это твой долг», — напомнила она и отметила, что каждый выбирает по себе свою профессию.

Дело Ивана Сафронова

Бывшего журналиста обвинили в сотрудничестве со спецслужбами НАТО. Но все материалы дела засекречены. Доступа у коллег Сафронова к ним нет.

«А кто читал статью „Государственная измена“? Почитайте. По этой статье посадить можно длинный список отечественных журналистов. <…> Хорошо бы получить объяснения, в чем именно обвиняют Сафронова — в журналистской работе на иностранцев или в прямой работе на иностранные спецслужбы. Разница огромная», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Журналист «Коммерсанта» Ольга Алленова заявила, что пока Сафронов был журналистом его не трогали, так как сажать за работу сотрудника СМИ — это получить осуждение всего мира. Роскосмос тоже заявил, что задержание было не за его работу там.

Я уверена, что Ваню преследуют за журналистскую работу. Думаю, многие коллеги тоже так считают Ольга Алленова Журналист «Коммерсанта».

Перед поступлением на должность в Роскосмос человека всегда проверяют. Он должен быть полностью чист перед ведомством, которое сегодня задержало Ивана Сафронова, заявил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Он эту проверку прошел, раз начал работать. Тогда как? Но дело даже не в этом. Дело в том, что Ваня — не изменник. Тем более Родины. Или Родине, уже не поймешь, как правильно? Андрей Колесников Журналист «Коммерсанта».

К зданию ФСБ на Лубянке с одиночными пикетами вышли журналисты, чтобы поддержать своего бывшего коллегу. По последним данным, задержаны уже более 20 человек, в том числе сотрудники RT, «Коммерсанта», «Ведомостей», «Медузы», Baza и других изданий. У всех только одно требование: показать доказательств вины или отпустить на свободу своего бывшего коллегу.

Вечером в день задержания Ивана Сафронова арестовали до 6 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. После того, как суд вынес решение, адвокат подозреваемого Иван Павлов рассказал детали дела. Следствие считает, что Сафронов передавал секретную информацию чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Сафронов, указывает следствие, совершил преступление еще в 2017 году.