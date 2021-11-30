«Что они знают о войне». Сын ветерана призвал наказать 19-летнего осквернителя стенда в Измайлово

Следователи возбудили уголовное дело против 19-летнего жителя Подмосковья за осквернение символов воинской славы России. Речь идет о стенде, посвященном ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Фролову. Его сын Сергей Фролов уверен, что такие ситуации можно предотвратить, но для этого нужно принять меры. Он подчеркнул, что людей, которые оскверняют память ветеранов, надо учить, но сперва нужно понять, как именно.

Об этом Сергей Фролов рассказал «360». Он отметил, что хочет, чтобы нарушитель получил заслуженное наказание.

«Все по закону, по максимуму. Глядя на него, когда показывали его в Интернете, он вроде как раскаивался. Но мне следователь сказал, что он отказался от всего. Там работает адвокат, как с Ефремовым — какая-то муть идет. Сначала так, потом сяк. На сегодняшний день, он сказал, что никакого раскаяния нет, начинаются какие-то отмазки со стороны адвоката», — рассказал сын ветерана.

Чувствуется так, что эти люди, которые безобразием занимаются, их надо как следует учить. Что им поможет, и что их научит — это вопрос Сергей Фролов

Собеседник отметил, что хотел бы лично поговорить с этим человеком и узнать, что вообще он знает про войну. Сергей отметил, что его поколение смотрело телевизор и слушало рассказы отцов о тех событиях.

«Мы очень близко прикоснулись к этой беде. А как они соприкоснулись? Что они видели? Что в школе им преподавали? Что они вообще знают про это?» — заявил он.

Сергей уверен, что общество может предотвратить такие ситуации. Для этого нужна какая-то система мер: людей нужно учить, что честь, совесть и честность незыблемы, остаются всегда.

«А у нас в последнее время все это перевернулось, куда-то ушло. Этого не видно вообще в сегодняшнем обществе», — заключил он.

Ранее в Telegram-канале прокуратуры Москвы уточнили, что к ним поступило уголовное дело для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. 19-летнего жителя Московской области обвинили по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».

В прокуратуре отметили, что предварительное расследование по делу завершено.

«Установлено, что ночью 25 ноября 2021 года, обвиняемый, находясь на объекте мемориального значения — Аллею славы ветеранов ВОВ — жителей района Измайлово Москвы, свершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана ВОВ, — осквернил стенд, посвященный ветерану ВОВ гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, Что юноша заснял свои действия на телефон — он опубликовал видео в социальной сети. Уголовное дело возбудили по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.