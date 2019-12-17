Что они прячут под костюмом. 5 актеров, удививших поклонников своей физической формой

И тут понеслась — американский телеведущий Джейсон Консепсьон старший (Jason Concepcion Sr.) в Twitter задался вопросом, может еще кто-то тайно занимается, а мир об этом и не подозревает. Фанаты предложили свои варианты, и получился весьма внушительный список актеров и телеведущих. Показываем пятерку самых крутых результатов.

Стив Карелл

Комедийного актера Стива Карелла тут же вспомнили многие поклонники. Ведь он действительно выглядит очень спортивно во многих фильмах.

Джонатан Кимбл Симмонс

Известен всем в основном по роли начальника-самодура человека-паука во вселенной Marvel. Он был героем самых знаменитых мемов, связанных с этим фильмом. Именно так он запомнился зрителям:

Источник фото: скриншот / youtube

Однако сейчас 64-летний актер активно занимается спортом и выглядит более чем впечатляюще.

Лэнс Реддик

56-летний актер играл во многих фильмах, его знают в основном по роли Харона в трилогии Джон Уик.

Том Хиддлстон

Британец-красавчик Том Хиддлстон завоевал огромную любовь зрителя после участия в «Мстителях». Скандинавский бог Локи в свои 38 лет отлично выглядит и признан одним из секс-символов.

Конан О’Брайен

Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен также в своем время впечатлил фанатов, выбравшись из строгого телевизионного костюма и показав свои бицепсы.