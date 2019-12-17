Что они прячут под костюмом. 5 актеров, удививших поклонников своей физической формой
И тут понеслась — американский телеведущий Джейсон Консепсьон старший (Jason Concepcion Sr.) в Twitter задался вопросом, может еще кто-то тайно занимается, а мир об этом и не подозревает. Фанаты предложили свои варианты, и получился весьма внушительный список актеров и телеведущих. Показываем пятерку самых крутых результатов.
Стив Карелл
Комедийного актера Стива Карелла тут же вспомнили многие поклонники. Ведь он действительно выглядит очень спортивно во многих фильмах.
Джонатан Кимбл Симмонс
Известен всем в основном по роли начальника-самодура человека-паука во вселенной Marvel. Он был героем самых знаменитых мемов, связанных с этим фильмом. Именно так он запомнился зрителям:
Однако сейчас 64-летний актер активно занимается спортом и выглядит более чем впечатляюще.
Лэнс Реддик
56-летний актер играл во многих фильмах, его знают в основном по роли Харона в трилогии Джон Уик.
Том Хиддлстон
Британец-красавчик Том Хиддлстон завоевал огромную любовь зрителя после участия в «Мстителях». Скандинавский бог Локи в свои 38 лет отлично выглядит и признан одним из секс-символов.
Конан О’Брайен
Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен также в своем время впечатлил фанатов, выбравшись из строгого телевизионного костюма и показав свои бицепсы.