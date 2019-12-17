    17 декабря 2019, 22:51

    Что они прячут под костюмом. 5 актеров, удививших поклонников своей физической формой

    Наталья Жуковская

    На американском Comic-con актер индийского происхождения Кумейл Нанджиани был представлен в качестве одного из персонажей новой супергеройской саги «Вечные». После этого он опубликовал в своем Instagram результат своих тренировок для съемок в картине. Как пишет BuzzFeed, его фото просто «сломали интернет», поклонники оказались в шоке от его идеальной формы.
    Что они прячут под костюмом. 5 актеров, удививших поклонников своей физической формой

    И тут понеслась — американский телеведущий Джейсон Консепсьон старший (Jason Concepcion Sr.) в Twitter задался вопросом, может еще кто-то тайно занимается, а мир об этом и не подозревает. Фанаты предложили свои варианты, и получился весьма внушительный список актеров и телеведущих. Показываем пятерку самых крутых результатов.

    Стив Карелл

    Комедийного актера Стива Карелла тут же вспомнили многие поклонники. Ведь он действительно выглядит очень спортивно во многих фильмах.

    Джонатан Кимбл Симмонс

    Известен всем в основном по роли начальника-самодура человека-паука во вселенной Marvel. Он был героем самых знаменитых мемов, связанных с этим фильмом. Именно так он запомнился зрителям:

    Что они прячут под костюмом. 5 актеров, удививших поклонников своей физической формой | Изображение 1
    Источник фото: скриншот / youtube

    Однако сейчас 64-летний актер активно занимается спортом и выглядит более чем впечатляюще.

    Лэнс Реддик

    56-летний актер играл во многих фильмах, его знают в основном по роли Харона в трилогии Джон Уик.

    Том Хиддлстон

    Британец-красавчик Том Хиддлстон завоевал огромную любовь зрителя после участия в «Мстителях». Скандинавский бог Локи в свои 38 лет отлично выглядит и признан одним из секс-символов.

    Конан О’Брайен

    Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен также в своем время впечатлил фанатов, выбравшись из строгого телевизионного костюма и показав свои бицепсы.

    Что они прячут под костюмом. 5 актеров, удививших поклонников своей физической формой | Изображение 2
    Источник фото: скриншот / youtube