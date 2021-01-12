Жители горевшей многоэтажки в Екатеринбурге погибли из-за дыма. Что нужно делать при пожаре, чтобы спастись

Восемь человек погибли при пожаре в екатеринбургском доме из-за отравления угарным газом. По мнению властей, если бы люди остались в квартирах и вышли на балконы, то их можно было бы спасти. Вот правила, которые следует соблюдать при пожаре.

Многоэтажный пожар

В ночь на вторник в квартире одного из девятиэтажных домов на улице Рассветной произошел пожар. Очаг был расположен в помещении на втором этаже, рядом с диваном. Предположительно, в квартире использовались горелки. Также обнаружены окурки.

В результате пожара погибли, по данным Следственного комитета, восемь человек, включая одного ребенка. Тела нашли на втором, пятом и девятом этажах. Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что люди погибли из-за отравления угарным газом.

Причина смерти у погибших — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали Алексей Орлов.

Жертвами оказались и жители других квартир. Одна женщина 1982 года рождения с дочкой 2013 года рождения во время пожара писала в Twitter и просила о помощи.

«Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — писала Наталья. Она погибла вместе с дочерью.

Из дома, где произошел пожар, эвакуировали 90 человек. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Что известно о семье

По словам Орлова, семья, в квартире которой произошел пожар, считалась неблагополучной, передает РИА «Новости». По данным сайта e1.ru, от женщины три года назад ушел муж.

В квартире, где случился пожар, были прописаны пять человек, сообщил журналистам источник. Среди них — 44-летняя погибшая Лора Экшиян и ее 17-летний сын.

Из горящей квартиры смог самостоятельно выбраться только один человек — тот самый 17-летний подросток. Он проснулся от запаха гари. Сначала подросток открыл окно и позвал на помощь, а потом сам ушел из квартиры.

Мама мальчика, по предварительным данным, погибла. Что случилось с отчимом, не сообщается. Сейчас подросток находится под присмотром врачей. В больницу к нему приходил родной отец, с которым школьник не живет уже три года. Лично увидеться с сыном отцу не разрешили. Позволили лишь передать нужные вещи.

Соседи семьи утверждают, что жильцы много выпивали, в их квартире не было электричества, из-за чего они использовали свечи.

Знакомые, чьи родственники живут в доме на улице Рассветной, рассказывали, что в квартиру часто приходили сомнительные компании.

Причины произошедшего

Официально предварительной причиной пожара в прокуратуре Свердловской области назвали неосторожное обращение с огнем.

Бывший спасатель МЧС Александр Новоселов обратил внимание на детали, о которых знают только профессионалы. В беседе с сайтом газеты «Аргументы и факты» он отметил, что чем ниже очаг возгорания, тем больше квартир в подъезде попадут под действие угарного газа.

Неочевидной причиной специалист назвал время года. Зимой многие люди закрывают окна и даже заклеивают их. В условиях духоты даже небольшая доза угарного газа может вызвать серьезное отравление. Тем более что ЧП произошло ночью, когда люди спали.

По словам Новоселова, к тяжелым последствиям могла привести открытая входная дверь в подъезд. Если во время пожара жильцы открывали двери своих квартир, то создавали тягу, в результате которой в лицо открывавшему дверь человеку била стена дыма. Это может вызвать неожиданное и сильное удушье.

Председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников считает, что причиной гибели людей стала высокая токсичность горевших предметов, передает сайт 66.ru.

Порядок действий

Если вы почувствовали запах дыма или увидели огонь, нужно тут же звонить по номерам 01, 101 или 112. Если пожар не в вашей квартире, проверьте, безопасно ли ее покидать. Для этого следует потрогать металлический замок или ручку двери, чтобы проверить, горячие ли они. Если горячие, то выходить нельзя.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман сказал НСН, что жизнь людей в девятиэтажном здании сопровождается опасностью. Если пожар образовался на нижних этажах, то жителям верхних нужно создать так называемую незадымляемую зону. Для этого следует изолировать щели во входных дверях мокрыми тряпками и выйти на балкон, откуда спасатели их эвакуируют. Если есть выходы на крышу, то нужно подняться туда.

Если пожар в вашей квартире, нужно покинуть помещение, плотно закрыв за собой двери. Это позволит выиграть около 15 минут, чтобы жильцы других квартир успели эвакуироваться.

Ни в коем случае нельзя выходить в подъезд, если там большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров.

Вредные продукты горения выделяются очень быстро, а значит, у вас есть примерно пять минут, чтобы эвакуироваться самостоятельно. Намочите ткань и приложите ее к носу и рту. Это позволит уберечь бронхи и легкие, хоть и не спасет от отравления угарным газом.

Двигаться необходимо медленно и аккуратно. Если дым плотный, следует пригнуться, так как ближе к полу температура воздуха ниже и там больше кислорода.

А если выхода нет?

Что делать, если кажется, что выхода нет? Нужно принять меры, чтобы продержаться до приезда пожарных. Они едут до места ЧП всего 10 минут.

Самое безопасное место в горящей квартире или в помещении, из которого уже нельзя выйти, — балкон. Если его нет — около окна. Там пожарные увидят вас. Самое главное — привлечь внимание. Когда люди поняли, что вам нужна помощь, следует самостоятельно заняться безопасностью на время, пока вас не спасут.

Во-первых, нужно заткнуть щель под входной дверью мокрой тканью или завесить дверь влажным одеялом. Это поможет избежать дыма.

Во-вторых, следует подготовить одну комнату как «последнее убежище». Там не должно быть вещей, которые могут загореться, например занавесок. Если они есть, нужно их снять. После этого ложитесь на пол, где меньше дыма. И ждите.

Спускаться по веревкам или водосточным трубам на другие этажи чрезвычайно опасно. Это можно делать только в случае, если вам грозит неминуемая гибель. Прыгать из окна еще более опасно. Пожарные предупреждают, что думать о прыжке из окна можно, только если оно не выше третьего этажа. Прежде чем совершать подобное действие, нужно скинуть вниз подушки, одеяла, ковры и так далее, чтобы приземление было максимально мягким.