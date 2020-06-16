Алкоголь, интернет и связь с потерпевшими. Что можно и нельзя Ефремову под домашним арестом

Домашний арест разрешает все, что не запрещено постановлением суда, так что Михаил Ефремов ничего не нарушил, когда записал видео с извинениями. «360» узнал у адвоката Тимура Маршани, какие именно запреты предусматривает домашний арест.

Запреты

Суд назначает меру пресечения в виде домашнего ареста, когда нельзя применить более мягкую меру. Подозреваемый или обвиняемый должен находиться в изоляции от общества в жилом помещении. Но есть нюанс.

«Могут быть установлены запреты и ограничения, связанные с выходом на улицу, прогулками, нахождением в общественном месте, посещением определенных мест, пользованием интернетом, телевидением, телефонной связью, предметами, необходимыми для установления контактов, радио, выходом в эфир, на доступ к компьютеру», — отметил Маршани и уточнил, что все запреты и ограничения прописываются в постановлении суда.

В том же документе судья может запретить встречаться с какими-то людьми или в принципе выходить с ними на контакт.

Все, что запрещено, не может быть исполнено подозреваемым или обвиняемым. Все, что не запрещено, разрешено Тимур Маршани.

По словам Маршани, домашний арест позволяет разгрузить следственные изоляторы, но при этом сохранить контроль над подозреваемым или обвиняемым со стороны управления УФСИН.

Права обвиняемых

Есть плюсы и для самого человека. Во-первых, он ждет приговора суда в домашней атмосфере. А во-вторых, время, проведенное под домашним арестом, засчитывается при назначении наказания. То есть, если человек провел под домашним арестом год, этот срок ему зачтут, если отправят в колонию общего режима. Отправить под домашний арест могут на два месяца, а потом этот срок продлевается.

Адвокат рассказал, что среди запретов суда может быть ограничение на управление транспортным средством или употребление алкоголя. Но если этого запрета нет, значит человек имеет полное право, например, распивать алкоголь в своей квартире и даже купить его.

Раскаяние

Подозреваемый и обвиняемый может устанавливать контакт с потерпевшей стороной сам, если это не запрещено судом, или через своего защитника.

«Это является нормальной практикой с учетом позиции обвиняемого в УПК. Если обвиняемый признает свою вину и раскаялся в случившемся, в качестве смягчающего обстоятельства является именно компенсация морального вреда и возмещение, то есть заглаживание вины является раскаянием», — отметил Маршани.

В качестве компенсации обвиняемый может оплатить все, что связано с погребением тела, причем сумму определяет потерпевшая сторона.

Это не является подкупом, давлением или шантажом. Это является нормальной практикой, при которой добровольно компенсируется моральный вред, который определяется потерпевшими самостоятельно Тимур Маршани.

К слову, в случае с Ефремовым ему запрещено общаться с потерпевшими. Вернее, суд определил круг лиц, с которыми ему общаться можно, и он очень узкий: туда входят только близкие, адвокат, следователи и работники УФСИН. Но связаться с семьей и близкими погибшего может защитник.

Маршани также прокомментировал спекуляции о том, что Михаил Ефремов нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение.

«Его мог снять адвокат, человек, у которого не ограничено право доступа к Ефремову. Поэтому здесь никаких ограничений нет. Никаких здесь мер ответственности быть не может, привлечь его за нарушение домашнего ареста нельзя», — подчеркнул Маршани.

Михаила Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Находясь за рулем в нетрезвом виде, он выехал на встречку и врезался в фургон. Водитель грузовичка Сергей Захаров погиб.