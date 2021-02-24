Что не так с водой в Дагестане? Отравления там происходят все чаще

В Каспийске 29 человек попали в больницу с кишечным отравлением. По одной из версий, отравлений вызвала водопроводная вода. До этого в Дагестане было множество случаев вспышек инфекций из-за воды.

В Каспийске с 22 по 24 февраля 29 человек попали в больницу с кишечным отравлением. Среди них 26 детей-дошкольников, сообщила «Российская газета». 24 февраля троих выписали с легким течением болезни на амбулаторное лечение, 16 пациентов проходят лечение в стационаре, а еще десяти назначили амбулаторное лечение под присмотром врачей, передал Минздрав Республики Дагестан.

Состояние больных оценивают как легкой и средней степени тяжести. Из симптомов у них повышенная температура тела, тошнота и рвота, но они получили необходимое лечение, их здоровью ничего не угрожает.

Минздрав республики также добавил, что сейчас выявляют контактных лиц. Ведомство порекомендовало соблюдать меры профилактики кишечных инфекций: тщательно мыть руки с мылом, пить только кипяченую и бутилированную воду, обдавать фрукты и овощи кипятком после мытья, а пищу подвергать термической обработке.

Следствие уже возбудило уголовное дело по факту пищевого отравления в Каспийске по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следственные органы пытаются установить обстоятельства инцидента и сам очаг инфекции.

Несмотря на то, что точную причину отравления никто пока не установил, некоторые пострадавшие выдвигают свои версии. Мать пострадавшей девочки рассказала «360», что ее ребенок мог заразиться инфекцией в детском саду.

В пятницу первый раз ходили в частный детский сад, а в субботу началась рвота, диарея и поднялась температура. В понедельник вызвали скорую помощь, к нам приехала реанимация. В тот же день знакомая тоже пошла в этот садик, а вечером у ребенка началась рвота мать пострадавшего ребенка.

Другая мать также рассказала, что ее ребенок почувствовал недомогание после посещения детского сада. Среди симптомов тоже были рвота и температура.

Отравления водой

По одной из версий, отравление вызвала вода из городской системы водоснабжения, сообщило РИА «Новости». Но позднее исполнительный директор МУП «Водоканал» Магомедгаджи Шапиев заявил, что водопроводная вода соответствует нормам СанПиНа и пригодна для употребления.

До этого в Дагестане уже не раз были случаи отравления водой. В прошлом месяце в Буйнакске более 300 человек отравились грязной питьевой водой, более половины из них были дети. Тогда власти города нормализовали санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе и построили помещение для хлораторной станции, которая очищает воду.

В августе прошлого года 60 человек заразились кишечной палочкой и отравились водопроводной водой в селе Геджух Дербентского района. А в январе 2020 года в Кизляре 378 человек получили острую кишечную инфекцию от воды. Два года назад кишечная инфекция вспыхнула в Хасавюрте.

Представители Общероссийского народного фронта тогда выдвигали причины загрязнения водопроводной воды. По их словам, нечистоты оказываются в воде из-за ветхого состояния водопроводов. Другая причина — это загрязнение воды бытовыми и хозяйственными отходами.

Мусорный коллапс

Помимо острой ситуации с водой, в Дагестане сложилась серьезная проблема с мусором. Ранее «360» писал о мусорном коллапсе в Махачкале, который появился из-за того, что региональный оператор отказался вывозить отходы. В столице Дагестана начали расти горы мусора, а из-за нехватки спецтехники власти задействовали волонтеров и устраивали субботники.

По словам временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова, проблема копилась не один год. Он также пообещал, что с 1 марта твердые коммунальные отходы начнут утилизировать.