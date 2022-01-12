Назначение Аскара Умарова назвали компромиссом Токаева. Но что насчет русофобии?

В Россотрудничестве отказались работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Глава российского ведомства Евгений Примаков исключил взаимодействие с ним из-за русофобских высказываний политика. А сам Умаров уже заявил о демонизации своего образа и фактически признался России в любви.

Состав нового правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил 11 января. Назначение Умарова на должность главы министерства информации прокомментировал в Telegram глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — написал он.

Примаков назвал ситуацию с Умаровым примером того, на какие компромиссы приходится идти Токаеву. Глава Россотрудничества выразил надежду, что подобные шаги «не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами». Новому министру он предложил публично отказаться «от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане».

«Я не тот, кто вы думаете»

Ответ Аскара Умарова не заставил себя долго ждать. На своей странице в Facebook министр заявил, что не является тем, кем его хотят представить.

«Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам — как, например, День Победы», — написал новоиспеченный министр.

Он подчеркнул, что понимает всю важность союзнических отношений с Россией и поблагодарил РФ за поддержку своей страны в трудные минуты.

«Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы», — засвидетельствовал Умаров.

Скандальное прошлое

В прошлом Умаров руководил национальным информационным агентством «Казинформ» и, по утверждению СМИ, неоднократно допускал ряд резких высказываний в адрес России и русских. Кроме того, на сайте агентства опубликовали карту государства Qazaqstan. В нее «включили» территории России, Китая и Узбекистана. После этого, напомнило РИА «Новости», политику закрыли въезд в РФ.

Коллекции ксенофобных высказываний Умарова, отмечено в материале, собраны в соцсетях. Наиболее скандальные высказывания он после начала работы в органах власти удалил. Некоторые из них Примаков привел в своем посте в Telegram.

«Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?» — процитировал глава Россотрудничества Умарова.

Его назначение в целом вызвало негативную реакцию в Москве. Российский сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.ru» назвал принятое принятое руководством Казахстана решение насчет замещения Умаровым должности министра «очень неверным с учетом его крайне возмутительных русофобских высказываний».

«Это человек, который откровенно оскорблял русский народ и нашу историю, негативно говорил о Великой Отечественной войне», — подчеркнул Цеков.

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе, анализируя ситуацию вокруг министра, назвал положение русских и русскоязычных граждан Казахстана серьезной проблемой.

С Умаровым, написал сайт kp.ru, также связывают появление в Казахстане летом 2021 года так называемых языковых патрулей. Съемки их «работы» публиковали на YouTube: неизвестные заставляли случайных прохожих говорить на казахском.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в августе указывал в беседе с РИА «Новости» на опасность возрождения националистических движений. Он привел примеры из мировой практики, когда вовремя не остановленные националисты становились экстремистами.