Настало время самого страшного дня в году — 31 октября в мире отмечают Хэллоуин. В канун Дня всех святых в наши дни уже не достаточно просто напугать окружающих, но нужно сделать это и с юмором. Представляем подборку самых оригинальных страхов 21-го века.

Пожалуй, приз за самый оригинальный наряд отойдет девочке, которая нарядилась невыспавшейся матерью двоих детей. Пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что это не страшно.

Источник фото: «ВКонтакте»

Аниме-косплей наоборот от японских студентов. Русские косплеят аниме, а теперь аниме будет косплеить русских. Дали бы таким конфет?

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Можно украсть идею у этого прекрасного ретривера. Люди в современном мире стали очень боятся врачей. На празднике уж точно кто-нибудь испугается.

Такой костюм подойдет тем, кто захочет прийти на вечеринку не один, но со стайкой голодных уличных воробушков.

В приступе ностальгии можно нарядиться и самым умным персонажем из самого крипового мультика детства.

Еще один бесспорный тренд последнего времени — тематика популярных сериалов. Сериал «Служанка», конечно, не страшный, но от него все равно бегут мурашки по коже.

Ну, а для тех, кто решил вспомнить, что Хеллоуин — это все-таки день, когда открывается дверь в потустороннее, мертвые оживают и всякая нечисть наводняет ночной город, есть классические варианты костюмов. Без зомби, Оно, Малифисенты не обойдется ни одна вечеринка, а уж Джокер так вообще побьет все рекорды в этом году. Главное, оригинально обыграть знакомый всем образ.

Главное, не переборщить с кровью. Так, например, сделала американская студентка Синди Вульф, которая обильно полила себя кровавой краской для спектакля. По пути на представление, машина студентки столкнулась с оленем, и подоспевшие полицейские перепугались, увидев окровавленную девушку за рулем, которая на самом деле отделалась лишь синяком на ноге.

Интересную историю рассказывал американский полицейский, находившийся при исполнении 31 октября. Внезапно поступивший звонок был от мужчины, который случайно заперся в машине, стоявшей в поселении нудистов. Полицейский отправил слесаря, который быстро выехал туда. Но скоро он позвонил полицейскому и разочарованно ему сказал: «Раз в жизни побывал у нудистов, чтобы увидеть их в костюмах!».

Всем известно, что пожарные всегда вынуждены ходить в экипировке, даже 31 октября. Двое из них со шлемами в руках как-то позвонили в дверь одной даме, чтобы сообщить что-то по пожарной безопасности. Она отрыла им дверь, и, бросив горстку шоколадок в шлемы, спросила их: «Вы, мальчики, немного уже великоваты для таких игр, нет?».

Но если вы все же крови не боитесь, то скорее учитесь наносить самый жуткий Хеллоун-мейкап. Вот вам 11 лучших идей для психически устойчивых людей.