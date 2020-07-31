Случайная смерть или хладнокровное убийство? Что известно о жене рэпера Картрайта

Громкое дело о смерти российского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) снова поменяло вектор. Следователи подозревают в убийстве его жену Марину Кохал, которая на днях расчленила его тело. Что о ней известно — материале «360».

С чего все началось

В полицию позвонила адвокат жены артиста. Она рассказала сотрудникам органов, что Энди Картрайт, по словам жены, умер от передозировки наркотиков четыре дня назад. Кохал решила спасти своего мужа от бесславной смерти. Для этого она решила его расчленить.

В квартире на Невском проспект полиция обнаружила расфасованное по пакетам тело 30-летнего Картрайта. Свертки хранились в холодильнике и на полу. Из дома забрали улики — молоток, нож, ножовку, разделочную доску и таз.

Как позднее расскажет сама девушка, она срезала кожу с подушечек пальцев мужа. На следующий день отнесла биоматериал на детскую площадку и надеялась, что его съедят крысы.

По словам Кохал, тело Картрайта она расчленяла одна. Однако в некоторых случаях ей помогала ее мама. В частности, перенести туловище в ванну, чтобы его обмыть.

К делу преступили органы

После сообщения о гибели артиста Кохал задержали. Однако, как сообщила ее адвокат, не в рамках уголовного дела.

Адвокат девушки охарактеризовала ее как вполне адекватную в общении. Она не создала впечатление психически нестабильного человека.

Знакомый погибшего рэпер Obe 1 Kanobe, общавшийся с Кохал рассказал, что девушка показалась ему очень приятной и открытой. По его словам, Картрайт очень любил свою жену, и они создавали впечатление очень счастливой пары. Рэпер добавил, что то, что он слышит о жене погибшего, и какой он ее знает — это два разных человека.

Новый поворот

Спустя сутки стали известны результаты исследований. Судмедэксперты не обнаружили в крови музыканта следы наркотиков. Однако нашлись остатки этанола.

В деле появились новые версии смерти Картрайта — сердечный приступ. По словам адвоката Кохал, судмедэксперт подтвердил эту версию, исходя из тех описаний трупа, которые предоставила ему жена артиста.

Также рассматривался вариант отравления. На это указывала пена у рта, но опять же со слов жены погибшего.

Однако позднее СК все-таки задержал Кохал. Следователи подозревают, что она расчленила мужа, чтобы скрыть следы убийства.

По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу Следственный комитет по Санкт-Петербургу

Девушке выдвинули обвинение. Следователи будут настаивать об ее аресте.