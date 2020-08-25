Воспламенение электричеством, гиперзвук и дроны на борту. Что известно о российском «танке будущего»

Специалисты по бронетанковому оружию и технике уверены, что в конце концов Т-14 «Армату» придется заменить чем-то более современным. В связи с этим прорабатывается концепция «танка будущего», который появится только после 2040-х годов.

В 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники считают, что когда-нибудь «Армату» придется заменить чем-то более современным. По этой причине у специалистов появилась концепция «танка будущего», которую представили в рамках форума «Армия-2020».

В институте уверены, что «Армата» и его версии будут эффективными в бою до 2040-х годов, однако лучше заранее продумать основу нового танка. Конкретных характеристик машины пока нет, но некоторые детали все-таки раскрыл замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов.

Губанов отметил, что у танка будет двухзвенная сочлененная конструкция. Передний модуль, вероятно, получит отделение управления с тремя членами экипажа. Кабину выполнят, скорее всего, из сверхпрочной брони. На другой части танка могут поставить необитаемую башню, на которой будет электротермохимическая пушка с автоматом заряжания.

Во втором звене танка, возможно, будет многотопливный газотурбинный двигатель на три тысячи лошадиных сил. Кроме того, эту часть оснастят воздушными и наземными дронами, которые будут вести разведку, искать мины и выполнять охранную функцию.

Особое внимание стоит уделить электротермохимической пушке. Вместо пороха она будет использовать новые составы, которые воспламеняются электрическим. Стрелять танк должен гиперзвуковыми снарядами.

В переднем боевом модуле установят активную защиту, лазерную ослепляющую установку и генератор электромагнитных импульсов. В корме модуля расположат ракеты вертикального старта с дальностью до 12 километров. Они будут наводиться самостоятельно.

Основная негативная черта такого «танка будущего» — его вес. Чем больше он имеет огневой мощи, тем больше его масса. В то же время специалисты хотят за счет двух звеньев снизить удельное давление на грунт и решить эту проблему.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «360» отметил, что пока известна только концепция, которая может измениться много раз. Это даже нельзя назвать разработкой. Пока людям дали понять, что у военных ученых появилась идея облика «танка будущего», которая сформировалась из существующих представлений о боевых действиях. Что произойдет к 2040 году — неизвестно, а значит есть вероятность, что концепцию могут не реализовать.

Пока есть танк Т-14 «Армата» — это шедевр современного мирового танкостроения. Ничего никто подобного в мире пока не создал и даже не приблизился Игорь Коротченко.

Танк Т-14 «Армата» / Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Куденко

Излишняя мощь

Военный журналист Константин Лазарев по просьбе «360» поразмышлял по поводу концепции нового «танка будущего». Специалист усомнился в целесообразности такой разработки, потому что даже существующая «Армата» не очень востребована.

Нет на планете Земля таких театров боевых действий, где такой танк был бы нужен. Его боевые характеристики излишни на сегодняшний день Константин Лазарев.

В связи с этим встает вопрос: а нужен ли еще более современный танк? Тем более, что, по мнению Лазарева, такая боевая единица как танк постепенно становится ненужной. Все решает авиация и пехота.

Собеседник «360» представил, что «танк будущего» все-таки стал боевой единицей армии, и объяснил особенности его оружия. Дроны, например, скорее всего действительно будут использоваться в разведывательных целях. По опыту современных боевых действий выяснилось, что танки все-таки нужны для захода в города. Но там может быть засада, поэтому сначала следует выяснить обстановку, и дроны — умное решение для этих целей.

Причем если дрон будет летающий, то он вряд ли будет нести вооружение. Однако наземный образец вполне может снаряжаться пулеметами и гранатометами.

Танк Т-14 «Армата» / Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Также авторы концепции «танка будущего» говорили о гиперзвуковых снарядах. Лазарев отметил, что такие пушки устанавливали на корабли, и их фишка была в том, что они запускались не с помощью пороха, а благодаря электромагнитному импульсу, что разгоняло снаряд до гиперзвуковых скоростей и позволяла пробивать что угодно.

В реальности это не так сложно все осуществить, другой вопрос — насколько реально запихать это все в один танк. Нужен баланс, чтобы танк не получился супертяжелым, суперсложным и супердорогим. Важно, чтобы танк не был золотым. Его подобьют и сотни миллионов рублей вылетят в трубу Константин Лазарев.

В понимании Лазарева, желание создать что-то лучше «Арматы» — гонка. Во-первых, Т-14 уже принят на вооружение, но, по словам собеседника «360», он не видел танковые полки из «Армат». Специалист усомнился, что через 20 лет Россия получил группу машин в таком виде, в котором описывают в Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники, в том числе потому, что модернизировать существующие образцы дешевле и надежнее.