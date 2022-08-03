Людей удалось вовремя эвакуировать. Что известно о пожаре на складе Ozon

В Подмосковье, в селе Петровское, загорелся склад, который принадлежит компании Ozon. Пожар охватил 50 тысяч квадратных метров. Сотрудников склада оперативно эвакуировали еще до приезда спасателей, поэтому серьезных жертв удалось избежать.

На складе с товарами Ozon в селе Петровское городского округа Истра произошел пожар. Сообщение поступило в дежурную часть МЧС в 12:33. На место выехали спасатели. Огонь охватил 50 тысяч квадратных метров.

В Сети появилось множество видео, на которых виден густой столб черного дыма, исходящего из помещений. Из здания до приезда спасателей вышли более тысячи человек.

К складу Ozon в Подмосковье отправили вертолеты Ка-32, которые должны тушить пожар. Высокая температурная нагрузка и конструкция здания осложнили работу спасателей. Пожару присвоили третий ранг. Позднее для тушения огня вылетел вертолет МИ-8 МЧС России.

В помещении рухнула кровля, поэтому на склад поступили дополнительные потоки кислорода. Они раздули пламя и дали ему распространиться на большую площадь. На складе также обрушилась стена.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара.

В МЧС предупредили, что огонь на складе Ozon может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами. В таком случае спасти их не удастся. Проверка пожарной безопасности склада не проводилась, так как его сдали в прошлом году.

Подробности пожара

Российский маркетплейс Ozon заявил, что компенсирует покупателям и продавцам товары, которые сгорели или получили повреждения на складе. В пресс-службе компании добавили, что, по предварительной информации, загорелся отдельный блок фулфилмента, где находится зона приемки товаров.

Позднее Ozon отменил доставку товаров со склада в Истре. В своем Telegram-канале компания написала, что приемки поставок сегодня тоже не будет. Заказы, которые должны были ехать с Новой Риги, отменят. На сайте все товары, которые находились на складе, скрыли.

Компания также отменила запланированные поставки кросс-докингом, которые могли приехать сюда раньше 18 августа. Отменены и те поставки, которые до 17 августа включительно должны были принять на складе в Истре для отправки на другие объекты.

«Каждому продавцу, у кого отменится поставка, напишем лично, куда можно перенаправить товары и как это сделать быстрее всего», — добавили в пресс-службе.

Директор по коммуникациям интернет-ретейлера Мария Заикина рассказала «360», что покупателям вернут деньги, если доставить заказ не получится. Она подчеркнула, что весь процесс по компенсации за непоставленные товары у Ozon автоматизирован.

Из-за пожара Ozon понесет колоссальные по масштабам убытки. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что, по предварительным данным, общий ущерб составит 10 миллиардов рублей. Загоревшиеся склады Ozon застрахованы на 17 миллиардов рублей.

Эвакуация людей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуацию с пожаром контролируют. Первой и главной задачей в первые минуты было вывести людей и не допустить жертв среди работников.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались более тысячи человек. По имеющимся данным, пострадали 11 человек, двое госпитализированы, а остальным ничего не угрожает. МЧС заявило, что данных о погибших на складе пока не поступало.

По словам директора по коммуникациям компании Марии Заикиной, возгорание возникло в начале двенадцатого. В приоритете была эвакуация людей, которую провели быстро.

«Людей вывели из здания оперативно. Сейчас мы организуем дополнительные трансферы, чтобы людей перевезти в Москву. Обычно трансфер приезжает к концу смены, когда люди заканчивают работу», — рассказала она.