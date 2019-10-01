Угрозы расправой и карьера моряка. Что известно о подозреваемом в убийстве сотрудника СК в Москве

Подозреваемый в убийстве полковника юстиции Владимира Капустина Сергей Григорьев приехал в Москву из Санкт-Петербурга. По версии следствия, на проходной в здание Центрального управления СК он ударил сотрудника ведомства в грудь. От полученных ран пострадавший скончался, а Григорьева задержали. На вопрос правоохранителей, зачем он полез с ножом на человека, тот начал говорить о судебных заявлениях, потерянной квартире и своей матери. «360» собрал все, что известно о Сергее Григорьеве на данный момент.

Моряк и блогер

После того, как личность подозреваемого в убийстве удалось установить, журналисты быстро обнаружили сначала страницу Сергея Григорьева во «ВКонтакте», а после и его канал в Telegram. Именно в мессенджере он выложил свою биографию.

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По утверждению автора канала, он родился в 1979 году в Санкт-Петербурге. Через пять лет уже оказался в Мурманске, где пробыл до 1996 года. После он вернулся в Санкт-Петербург и после школы пошел учиться в морскую Академию имени адмирала Макарова.

О том, что Григорьев действительно имел отношение к морскому делу «360» подтвердил его знакомый Дмитрий. По его словам, в последний раз они общались пять лет назад. До этого времени они вместе работали в порту на буксире, где Григорьев был мотористом. После получения диплома он «ушел в моря».

Согласно блогу, который вел Сергей Григорьев, производственную практику он проходил в Швеции и Финляндии. После получения диплома и повышения квалификации до международного уровня прошел еще несколько курсов, а в 2007 году обзавелся паспортом Либерии, сказано в автобиографии.

«Палуба кораблей является территорией другого государства и иногда требуется иметь двойные гражданства, чтоб находиться на корабле», — написал он в своей биографии.

В последующие два года он работал моряком в Экваториальной Гвинее, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах, сказано в блоге. В 2009 году купил покупает на заработанные деньги новый Mitsubishi Lancer 10.

Квартирный вопрос

В своем Telegram-канале Григорьев называет адрес квартиры на улице Есенина в Санкт-Петербурге, которая принадлежала его дедушке по материнской линии. «Фонтанка» выяснила, что из-за порядка пользования этой квартирой Сергей Григорьев судился со своей матерью. Тогда суд частично признал его правоту. Все это происходило в 2011 году. Через три года в квартира оказалась записана на новых собственников, которые ничего не смогли рассказать о судебной тяжбе вокруг недвижимости.

На видео, которое сняли в ходе задержания Григорьева в Москве, можно расслышать, как он говорит следующие слова: «Судья сказала, что я прав, а им все равно. Мировой судья в Ленинграде сказала, что я прав. Есть постановление суда, а вы все равно мое заявление выкидываете». По всей видимости, он все еще вспоминает тяжбу с матерью.

Словно в подтверждении слов, когда его спросили о причинах нападения мужчина начал рассказывать о проблемах со своей жилплощадью.

«Вы на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить. Она меня вырастила, стояла в валенках торговала, все деньги мне отдавала. Что я теперь, под юбкой буду у нее прятаться? Ну в суде разберемся», — ответил он.

Родители Сергея Григорьева развелись. Его отец не общался с сыном 20 лет. Он заявил, что может предполагать только то, что квартиру сын и его бывшая жена разделили по долям. После чего каждый продал свою часть.

«Вроде их все устроило», — пояснил он.

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При этом в Петербурге Григорьев с 2013 года жил в коммунальной квартире на две комнаты, где постоянно изводил соседей. Несколько раз они пытались привлекать полицию к тому, чтобы присмирить буяна и даже дважды писали заявления, но каждый раз в возбуждении уголовного дела отказывали.

Как сообщила «Фонтанка», соседка, которую чаще всего донимал Григорьев, была специалистом по психоанализу. Но найти подход к буйному соседу она не смогла.

Источник «360» в правоохранительных органах рассказал, что в случае Григорьев просто менял замки на входной двери в квартиру и угрожал соседям расправой. Последней каплей стал взлом двери в комнату соседки-психоаналитика и замена замков. Новые ключи соседке он отдавать не стал.

В итоге на Григорьева подали в суд, где потребовали от него не мешать спокойно жить соседям. О том, что такое дело действительно рассматривалось в Невском районном суде «360» подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Проблемы Сергей Григорьев испытывал не только из-за жилья. Мужчина в марте 2016 года открыл свою фирму по производству мебели под названием «Шифанеры». Через полтора года бизнес закрылся, на Григорьеве до сих пор висит долг в 70 тысяч рублей, утверждает «Фонтанка».

В последние годы Григорьев постоянно писал заявления в полицию Невского района, Следственный комитет и обращался в суд с жалобами на действия силовиков. Однако во всех заявлениях он использовал такие конструкции и речевые обороты, что понять, чего именно он хочет было сложно — суд возвращал ему жалобы.