Бывший чиновник и внимательный сосед. Что известно о Дмитрии Павлове, устроившем стрельбу в Москве

Устроивший стрельбу в одном из дворов на юго-западе Москвы мужчина занимал раньше высокие посты. Дмитрий Павлов одно время был директором завода «Серп и Молот» и замглавы столичного департамента промышленности и науки. «360» попытался понять, каким человеком был умерший стрелок.

Карьера чиновника

Бывший глава департамента промышленности и науки Москвы, руководитель ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» Евгений Балашов охарактеризовал своего экс-сотрудника как профессионального человека.

«Работал Дима качественно и вполне был специалистом компетентным», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Павлов в ведомстве занимался промышленными предприятиями. В частности, отвечал за строительство литейно-прокатного завода в Ярцеве Смоленской области, завода «Серп и Молот», Тушинского машиностроительного завода.

Балашов и его подчиненный проработали вместе два года. Однако собеседник агентства признался, что в какой-то момент уволил сотрудника «по ряду причин». Он при этом заметил, что Павлов некоторое время до него работал заместителем у предыдущего руководителя департамента Евгения Пантелеева.

Добрый, но вспыльчивый

Женщина, которая работает маляром в доме стрелка, рассказала «360» о его вспыльчивом характере. Он часто стоял на балконе и критиковал рабочих за то, что они слишком громко, по его мнению, переговаривались. Она отметила, что не успеют они с коллегой начать разговор, как он уже начинал заводиться.

«Даже между собой говорим, он уже: „Почему вы кричите?“» — рассказала женщина.

Между тем его соседка заявила, что он был хорошим человеком.

«Был хорошим соседом. Общительным и добрым человеком. Ничего плохого о нем не могу сказать. Не знаю, что произошло. Мы его давно не видели», — сказала она.

Другая женщина из дома на улице Строителей тоже хорошо о нем отозвалась. Он всегда здоровался, а на 8 Марта дарил соседкам цветы. У Павлова осталось трое детей.

Увлечение транквилизаторами

По данным следствия, во время обыска в квартире мужчины нашли ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков. Газета «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия уточнила, что Павлов открыл стрельбу после коктейля из водки и транквилизирующих лекарств. Одно из них — фенибут.

По предварительной информации, мужчина стал злоупотреблять спиртным и подсел на транквилизаторы после развода с женой.

Вечер 7 июня

Стрельба в доме на улице Строителей на юге Москвы произошла в прошедшее воскресенье. Дмитрий Павлов начал стрелять по прохожим из своего окна. Он ранил двух человек, которые ждали такси. Пострадавшего мужчину госпитализировали, женщину осмотрели медики и отпустили домой.

Очевидцы событий забили тревогу и вызвали полицию. Правоохранители вступили со стрелком в переговоры, но убедить его сдаться не смогли. После этого на место прибыл СОБР. Павлов начал стрелять по спецназу, они открыли ответный огонь.

Уточняется, что мужчина стрелял из самозарядного карабина Симонова. Оружие, по предварительным данным, не было зарегистрировано. Уже во время обыска в квартире Павлова нашли около 60 неиспользованных патронов.

В результате перестрелки сотрудник правоохранительных органов и сам москвич пострадали. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Утром 8 июня стало известно о его смерти. По данным источника РИА «Новости», ему был 51 год.

По факту произошедшего Следственный комитет открыл уголовные дела о хулиганстве, попытке убийства, посягательстве на сотрудника правоохранительного органа.

Расследование продолжается. Сейчас опрашиваются соседи, родные, знакомые стрелка. Следователи хотят понять, что подтолкнуло Павлова на преступление. Возможно, в скором времени специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу.