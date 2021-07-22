Переодетый в девушку парень стал блогером-миллионником. Что известно о Даше Корейке

Даша Корейка — новый кумир молодежи. У нее миллионы подписчиков в TikTok и тысячи в Instagram. Даша прославилась скандальными видео, где она плачет и кричит. Выяснилось, что на самом деле это парень, в сторону которого часто исходит негатив.

Даша Корейка — популярный 20-летний блогер и тиктокер. На страницу в ТikТоk подписаны почти четыре миллиона человек, а в Instagram — 601 тысяча подписчиков. Блогер стал известен своими фриковыми видео и рыданиями на камеру.

Несмотря на женский псевдоним, это парень, и его настоящее имя Максим Матвеев. Блогеру 20 лет, и его контент строится на стримах и женских образах в Instаgrаm и на канале Kareyka. Он одевается в женскую одежду, красится, копирует женское поведение и меняет голос. Максим также использует псевдоним Дарья Паленкова в интернете.

Сейчас он снимает совместные видео с другими блогерами и знаменитостями. Недавно Максим выпустила видео с Димой Биланом, но еще пару месяцев назад блогер и представить не мог такого успеха.

Скандальный образ

Блогер рассказывал, что родом из маленького села, где его образ не принимали, написал Starhit.ru. По его словам, родители часто говорили парню, что с ним что-то не так. Взаимоотношениям с родителями, в частности ссорам с ними, посвящены многие видео Корейки. По словам блогера, его образ не понимает родной отец.

Блогера также не принимали в школе — его гнобили и даже однажды избили у туалета. Он рассказал, что за него тогда никто не заступился. После переезда в Москву блогер стал более свободным в самовыражении.

Не так давно он завел аккаунт на платформе Twitch, где ведет трансляции прохождения компьютерных игр. На своих стримах он кричит и плачет, но, как оказалось, взбалмошное поведение — это образ, написал сайт SRSLY.ru.

Негатив в сторону блогера

Из-за своего контента и образа он часто сталкивается с негативом. Пользователи не стесняются оскорблять блогера в комментариях. На своей личной странице «ВКонтакте» он рассказал о впечатлениях после участия в шоу «Стенка».

Выяснилось, что на интервью он не мог ничего рассказать о своей жизни, потому что присутствующие начинали ругаться и перескакивали на другие темы. Блогер хотел подружиться с другими стримерами, но ощутил только натиск с их стороны. Он расстроился и не смог провести запланированный стрим. Вместо этого он плакал.

По его словам, он боится общения с людьми, но тем не менее пытался изо всех сил поговорить с кем-то после съемок шоу. Он считает себя добрым и готов помогать людям, но они пользуются им.

Блогер также жаловался в соцсетях на DDoS-атаку и на то, что какие-то личности узнали его домашний адрес и дожидались его у входа в квартиру.