Windows получила крупнейшее обновление за последние годы. Что изменится в системе?

Компания Microsoft представила новую версию операционной системы. Фокус Windows 11 сместился на упрощение интерфейса. Производительность и многозадачность системы улучшили, а пользователям представили новый магазин приложений. Вот главное из презентации.

Обновление для Windows стало первым масштабным за несколько лет. Трансляцию презентации запустили на сайте компании. Начало мероприятия увидели не все, так как видео временно перестало работать.

Интерфейс

В Windows 11 исчезли привычные живые плитки. Меню «Пуск» переместили в центр панели задач, а рядом с ним теперь находятся иконки «Поиск», «Список задач» и «Виджеты». Интерфейс ассоциируется с Windows 10X, созданную для устройств с двумя экранами. Оболочка, кстати, так и не вышла.

Источник фото: Microsoft

В новой операционке окна сделали закругленными и дали возможность располагать их по заданным шаблонам. Подход удобен при работе в режиме многозадачности — если открыто очень много приложений. Теперь можно создать рабочий стол для игр, учебы или работы. Переключаться между ними не составит труда. Обновились основные системные звуки и коллекция обоев для рабочего стола.

Магазин и игры

Во время презентации любителям видеоигр заявили, что Windows 11 придумана именно для них. В компании надеются, что за счет новых технологий неограниченный опыт обращения с играми получат как разработчики, так и геймеры.

Технология Auto HDR сделала изображение более насыщенным, для ускорения загрузки игр в состав ОС включили Direct Storage. Фундаментальной основой для игр стал DirectX 12 Ultimate. Вместе они дают оптимальную производительность игр.

Источник фото: Microsoft

Магазин приложений и игр Microsoft перестроила для Windows11 с «нуля». Он получил название Microsoft Store и позволяет разработчикам сохранять 100% доходов в приложениях со встроенными покупками. Условие для этого — «собственный механизм торговли».

Быстродействие

Производительность ОС в компании назвали одним из главных улучшений. Системе теперь требуется на 40% меньше места на диске. При этом работает она быстрее — за счет оптимизации фоновых процессов.

Кроме того, заверили в Microsoft, Windows 11 можно считать «самой безопасной из всех». Безопасность здесь везде — «от чипа до облака». Разработчики предусмотрели изоляцию процессов, шифрование и направленную на опережение борьбу с вирусами. Чтобы повышать уровень безопасности ПК, компания намерена продолжить работу с производителями процессоров.

Когда обновлять?

Новая версия операционки привела в восторг пользователей Windows 7, сообщил сайт WindowsReport после проведенного исследования. Установить Windows 11 готовы 65% из них. Выпуска отдельной версии ждала треть пользователей, а половина опрошенных заявила о желании видеть быстрый интерфейс и улучшенный дизайн. Отказались от обновления 9% из-за опасения потерять при обновлении данные.

Превью-версия Windows 11 выйдет для участников программы бета-тестирования Windows Insider в последних числах июня. Зимой она будет доступна всем остальным. Для владельцев Windows 10 обновление до новой ОС бесплатно с осени и до 2022 года.

Чтобы «потянуть» операционку, компьютер должен быть 64-битным с четырьмя гигабайтами оперативной памяти и поддерживающей DirectX 12 видеокартой. Эти требования считаются минимальными. Но есть и ряд необычных требований. Проверить готовность ПК к установке новой ОС можно на сайте Windows.