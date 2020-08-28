Новые правила в школах и возврат страховки за погашенный кредит. Что изменится в России в сентябре

Учебный год в школах начнется по новым правилам, процедура банкротства упростится, для оформления ОСАГО придется пройти более строгий техосмотр, а недобросовестных индивидуальных предприятий принудительно ликвидируют. Рассказываем, какие изменения ждут россиян в сентябре.

Школы и вузы

Размер выплаты учителям за классное руководство установят на уровне пяти тысяч рублей в месяц. А саму надбавку начнут платить отдельно от зарплаты. Это позволит избежать пропорционального снижения зарплаты, которое наблюдалось в некоторых регионах, и варианта, когда такая выплата вообще не доходила до педагога.

Учеников младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Контролировать его качество будут родители. Кроме того, в образовательный процесс включат нравственное, патриотическое и экологическое воспитание.

Уроки в школах будут начинаться в разное время. Это позволит развести потоки учащихся и снизить скопление детей в раздевалках и коридорах. За каждым классом закрепят отдельное помещение, которое они будут покидать только на физкультуру или в лаборатории. Классы будут регулярно дезинфицировать. А во время индивидуальной работы со школьниками учителям придется надевать маски.

А вот студентам вузов придется посещать занятия в масках. Приехавшим на учебу из-за рубежа или «красной» зоны, нужно будет отсидеть двухнедельный карантин и принести справку об отсутствии коронавируса.

Внесудебное банкротство

Россияне с долгами в 50-500 тысяч рублей получат возможность бесплатно и до суда стать банкротами. Произойдет это в том случае, если исполнительные производства по делу уже закончены, а у гражданина отсутствует имущество, которое можно взыскать.

Заявление о внесудебном банкротстве нужно будет подавать в МФЦ. После этого на кредит или заем уже не будут начислять штрафы, проценты и неустойки. Исключение составят долги, о которых человек не сообщил, алименты и некоторые другие выплаты. Во время банкротства гражданин не сможет оформлять новые ссуды или становиться поручителем.

Возврат страховки

Страховые компании начнут возвращать часть премии ряду клиентов. Например, тем, кто полностью досрочно погасит кредит. Но только в том случае, если страхователем выступал сам заемщик, а страховка была вписана в кредит. Оплатившие страховку до 1 сентября могут рассчитывать на возврат, если ее размер равен долгу по кредиту и уменьшается с его погашением.

Тестирование на наркотики

Психолого-социальное собеседование школьников на наркотики будут проводить с 13 лет при наличии согласия родителей и с 15 — по решению самого учащегося, сообщала «Российская газета». Процедура тестирования тоже изменится. Во-первых, перечень запрещенных веществ, на которые будут проверять анализы, расширится до девяти. В него войдут каннабиоиды, опиаты, кокаин, метадон, барбитураты, амфетамин и его аналоги и так далее.

Во-вторых, родители смогут узнавать о результатах тестирования 15-17 летних школьников. Раньше это считалось врачебной тайной. Теперь же родители смогут сами, без согласия детей, запрашивать такую информацию.

Принудительная ликвидация ИП

Налоговая служба сможет принудительно исключать ИП из реестра ЕГРЮП. Это произойдет, если бизнесмен не ведет фактическую предпринимательскую деятельность, в течение 15 месяцев не платит налоги и не предоставляет документы в налоговую.

Решение можно будет оспорить течение года. Но те, кто все же лишится статуса индивидуального предпринимателя, смогут зарегистрировать новое ИП не ранее чем через три года.

Другие изменения

В сентябре отменят повышенные пособия по безработице в 4,5 тысячи рублей. Их размер вернется в прежнему значению — 1,5 тысячи плюс региональный коэффициент. В среднем по России это 1725 рублей в месяц. Кроме этого, прекратятся доплаты к пособиям на детей и выплаты лишившимся работы в пандемию.

В первый месяц осени начнется ежегодная вакцинация от гриппа. Поставить прививку можно будет как в поликлинике, так и в мобильных комплексах у крупных торговых центров, станций метро и так далее.

13 сентября в 83 регионах страны пройдут выборы в рамках единого дня голосования. Там, где выбирать придется губернаторов или депутатов законодательных собраний, введены дополнительные дни: 11 и 12 сентября. В некоторых регионах, например, в Подмосковье, уже стартовали досрочные выборы.

С 30 сентября при оформления ОСАГО автовладельцам придется проходить отмененный из-за коронавируса техосмотр. Порядок его проведения тоже изменится. Водителям придется фотографировать машину на въезде и выезде с ТО. Координаты машины будут сверять с координатами пункта осмотра, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер.

Осужденных к лишению свободы или принудительным работам по решению ФСИН смогут переводить в колонии, расположенные в регионах, где проживают их ближайшие родственники. А если там не окажется соответствующего исправительного учреждения, заключенных направят в ближайшую к месту жительства родных колонию.