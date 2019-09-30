Правила курения, НДС и электронные заявления на отпуск. Что изменится в России с 1 октября

Индексация пенсий военных, рост зарплат чиновников, снижение ставок НДС на фрукты и ягоды, новые правила оформления ДТП, запрет на хостелы в жилых домах и самая горячая тема последних дней — курение на балконах и лоджиях. Это и не только изменится в России с 1 октября. «360» собрал все то, к чему теперь нужно будет привыкнуть.

Курение на балконах

В последние дни самой обсуждаемой темой стал вопрос: можно или нельзя будет курить на балконах в России? С 1 октября вступают в силу изменения в правилах противопожарной безопасности. В них, по сути, написано, что нельзя использовать открытый огонь на балконе. Это может означать, что на балконе также нельзя жарить шашлыки и даже курить.

Позже в МЧС объяснили, что новые правила не запрещают курить на балконах, если это не создает угрозу возгорания. В правилах же этот пункт появился, чтобы при пожаре из-за неосторожного курения человек мог быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Раньше в таком случае можно было только подать гражданский иск. За нарушение грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, с 1 октября руководители культурно-просветительных и зрелищных учреждений должны будут информировать зрителей о правилах пожарной безопасности через объявления или специальные ролики на экранах.

Изменения также касаются обеспечения пожарной безопасности в магазинах: в рабочее время загрузка товаров должна производиться по путям, не связанным с эвакуацией во время пожара.

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Индексация пенсий военных

С 1 октября будут проиндексированы пенсии для военных и тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, пожарной охране, исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками. Президент Владимир Путин утвердил распоряжение еще в декабре прошлого года.

После индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. Военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%.

Первый замминистра финансов Леонид Горнин ранее сообщал, что 1 октября 2019 года средняя военная пенсия составит 26 тысяч рублей.

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Рост зарплат бюджетников

С 1 октября на 4,3% повысятся зарплаты федеральных бюджетников из категорий, не затронутых майскими указами президента. Выплаты станут больше для работников всех федеральных учреждений: казенных, бюджетных и автономных.

Как сообщала «Российская газета», повышение зарплат коснется нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях, и других категорий работников.

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Отмечается, что бюджетникам, которые относятся к регионам или муниципалитетам, тоже должны повысить зарплату как минимум на 4,3%. Такую рекомендацию в регионы направила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений еще в начале 2019 года.

С 1 октября также будут увеличены на 4,3% оклады военных и силовиков. Среднемесячный доход военнослужащих вырастет до 45,37 тысячи рублей, а офицерского состава — до 90 тысяч рублей.

Изменение НДС

С 1 октября изменятся ставки НДС на фрукты, овощи и пальмовое масло. Причем если на фрукты и овощи налог на добавленную стоимость снизится до 10%, то на пальмовое масло, наоборот, повысится до 20%. Соответствующие поправки президент Владимир Путин утвердил в августе.

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При рассмотрении поправок в Налоговый кодекс спикер Госдумы отметил, что это необходимо для того, чтобы на полки магазинов не попадала некачественная продукция. Кроме того, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету до пяти миллиардов рублей.

Изменение НДС должно отразиться на стоимости продуктов. Отечественные фрукты и овощи, по идее, должны подешеветь, получив преимущества перед заграничными. Продукты с пальмовым маслом могут подорожать.

Ужесточение правил выдачи кредитов

С 1 октября вступят в силу новые требования Центробанка по выдаче кредитов. Теперь банк должен рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого клиента. Это не означает, что человек может иметь только один кредит, но чем выше полная стоимость займа клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва.

Источник фото: РИА «Новости»

Это означает, что если долговая нагрузка окажется выше 50% подтвержденных доходов, то в кредите человеку, скорее всего, будет отказано. Центробанк это сделал, чтобы снизить долговую нагрузку россиян и стимулировать банки вкладывать деньги в более доходные и безопасные активы, чем потребительские кредиты с высоким коэффициентом риска.

Новые коэффициенты будут распространяться на выдачу займов на сумму более 10 тысяч рублей.

Оформление ДТП

С 1 октября россияне смогут оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД, даже если между ними есть разногласия по тому, кто стал виновником. Чтобы воспользоваться европротоколом на месте аварии, нужно, чтобы у обоих водителей были полисы ОСАГО, а вред был причинен только двум автомобилям.

Источник фото: РИА «Новости»

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Водителям нужно оформить европротокол, а также зафиксировать аварию с помощью специального приложения, соответствующего требованиям союза автостраховщиков и позволяющего сделать фотографии транспортных средств, либо с помощью устройства ГЛОНАСС, где будут учтены координаты ДТП.

Максимальная сумма покрытия ущерба по европротоколу для всех регионов составит 400 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

Запрет на хостелы в жилых домах

1 октября вступают в силу изменения в Жилищный кодекс, согласно которым помещения в многоквартирном доме нельзя будет использовать для гостиничных услуг.

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Чтобы открыть гостиницу или хостел, нужно будет изменить статус помещения из жилого на нежилой. При этом оно должно находиться на первом этаже и иметь отдельный вход.

Судебные изменения

С 1 октября в России начнут действовать новые суды апелляционной и кассационной инстанции общей юрисдикции. Они будут выше по отношению к областным и равным им судам. В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда войдут от 14 до 21 субъекта России, кассационного — до 13 субъектов. Закон о создании отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции был принят в июле прошлого года.

Кроме того, теперь россияне смогут подавать групповые гражданские иски при наличии общего ответчика.

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Новые права

С 1 октября у россиян появятся «цифровые права». Речь идет о сделках, которые заключаются с помощью электронных или других аналогичных технических средств, например, приложения на смартфоне или отправки SMS.

Такие сделки заключаются на самом деле уже какое-то время, но теперь они будут напрямую регулироваться законодательством. Цифровую форму сделки приравняют к письменной. Кроме того, обговаривается, что нужно достоверно определить лицо, выразившее свою волю.

Заявление на отпуск

Ну и последнее, самое приятное. Теперь, чтобы пойти в отпуск, не нужно писать заявление вручную, а потом переписывать, если что-то было оформлено не так. Подать заявление на отпуск с 1 октября можно будет в электронном виде.

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Согласно поправкам в Трудовом кодексе, нововведение коснется организаций, в трудовом договоре которых закреплены условия электронного документооборота. Кроме того, работнику потребуется писать заявление лично, если он отправляется на отдых вне установленного графика отпусков.

То же самое касается и заявлений на увольнение.