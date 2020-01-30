Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

С 1 февраля в России подорожает проезд на городском транспорте, вырастет тариф в системе «Платон», а журналисты-иноагенты должны будут прописывать свой статус. В тоже время те, кому начисляют социальные выплаты, будут получать больше, а бизнесмены смогут вернуть деньги с зарубежных счетов в Россию, не боясь последствий. Об этих и других изменениях в жизни россиян — в материале «360».

Выплаты для 15 млн льготников

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) льготникам увеличится на 3%. Сейчас ее получают 15 миллионов граждан. Это инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и другие.

В набор соцуслуг войдут лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов. А еще путевка в санаторий с бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Получать льготу можно в натуральной или денежной форме — 1155,06 рубля в месяц.

До 6124,86 рубля вырастет компенсация родственникам на погребение неработавшего пенсионера. Пособия семьям с детьми, ветеранам, инвалидам, страховые выплаты при несчастных случаях на производстве или профессиональном заболевании увеличатся на 1,03%.

Стоимость проезда в Москве — 2020

Поездка в столичных троллейбусах, автобусах, трамваях, маршрутках, на МЦК и в «Центральной» зоне МЦД вырастет на два рубля. По карте «Тройка» — до 40 рублей, банковской картой — до 44 рублей. Билет «Единый» обойдется в 62 рубля вместо 59.

Проезд в метро и зоне «Пригород» МЦД при оплате «Тройкой» будет стоить 47 рублей, банковской картой — 51 рубль. Билет на одну поездку подорожает до 57, на две — до 114 рублей. Карточка на 60 поездок обойдется в 1970 рублей, на календарный месяц — 2,9 тысячи. Проездной для учащихся на наземный транспорт подорожает до 265 рублей, на метро — до 405 рублей.

Поездка на железнодорожном транспорте по Москве будет стоить 37 рублей, за ее пределами — 24 рубля за одну зону. Неизменными останутся лишь цены на безлимитные билеты на все виды транспорта.

В других регионах России, например, Татарстане, Челябинской и Волгоградской областях власти тоже подняли цены на проезд.

Тариф «Платона» подорожает

Проезд большегрузов по федеральным дорогам подорожает на 16 копеек за километр — до 2,2 рубля. Первое повышение тарифа на 14 копеек до 2,04 рубля было в июле 2019 года. Теперь он будет индексироваться ежегодно 1 февраля. В 2021 году — до 2,35 рубля. В дальнейшем — примерно на 4%.

Система «Платон» работает в России более четырех лет. Сейчас в ней зарегистрированы 1,25 миллиона автомобилей. За это время они принесли в Дорожный фонд России 94 миллиарда рублей. Благодаря этому в стране отремонтировали более 2,7 тысячи километров проблемных дорог, восстановили или построили 40 мостов.

Штрафы для СМИ-иноагентов

С 1 февраля за нарушение закона о СМИ-иноагентах будут штрафовать. Если в их статьях не будет указания, что материал создан или распространяется изданием с этим статусом, то журналистов оштрафуют на 10 тысяч рублей, их руководство — на 50 тысяч, а СМИ — на полмиллиона рублей.

За грубое нарушение дважды в течение года наказание вырастет до 100 тысяч, 200 тысяч и пяти миллионов рублей соответственно. Как вариант, провинившегося сотрудника могут арестовать на 15 суток.

Закон приняли в 2019 году, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела страны. Сейчас в перечне Минюста девять таких СМИ. Это радиостанции «Свободная Европа/Свобода» (PCE/PC), «Голос Америки», татаро-башкирская служба «Радио „Свобода“» (Azatliq Radiosi), телеканал «Настоящее время», издания «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии» и проект «Фактограф».

Дальневосточный гектар

В Бурятии и Забайкалье начнется второй этап программы «Дальневосточный гектар» — участки смогут оформить жители всего федерального округа. А с 1 августа все россияне и участники программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.

Оформление участков будет бесплатным. А их владельцев на пять лет освободят от земельного налога. Во время первого этапа наделы в Забайкалье оформили 1,6 тысячи жителей, в Бурятии — тысяча россиян.

Амнистия капиталов

В конце месяца завершится третий этап амнистии капиталов. Россияне, задекларировавшие зарубежные счета, имущество или компании в других странах, освобождаются от административной налоговой и некоторых видов уголовной ответственности. Правда, деньги потребуется перевести в России, а юрлица — зарегистрировать в специальных районах Калининградской области или Приморья.

Программа амнистии стартовала в 2015 году. За это время граждане подали 19 тысяч заявлений, а общая сумма задекларированного имущества составила 35 миллиардов евро.