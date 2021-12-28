Роскомнадзор внес сервис Netflix в список аудиовизуальных сервисов. Что это значит?

Роскомнадзор внес сервис Netflix в список аудиовизуальных сервисов. Площадке теперь нужно учредить дочернюю компанию с российским юридическим лицом, которое и будет выступать владельцем. В следующем году сервис также промаркирует контент в соответствии с законом и будет транслировать 20 федеральных каналов.

Роскомнадзор внес американский стриминговый сервис Netflix в список аудиовизуальных сервисов. В качестве владельца указано общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин напомнил «360», что согласно статье 10.5 закона «Об информации», владелец аудиовизуального сервиса не может иметь более 20% иностранного капитала. Ограничение распространяется на владельцев иностранных аудиовизуальных сервисов.

По словам Бырдина, случай с Netfliх первый в российской правоприменительной практике, потому что остальные сервисы, которые включены в реестр, это российские компании. У них аудитория из России составляет больше 50%, а у американского сервиса ситуация обратная.

Доля российских граждан в аудитории глобального сервиса явно меньше половины. Поэтому Netfliх это ограничение как раз коснется первым из всех иностранных сервисов, которые, надеюсь, вскоре тоже будут включены в реестр аудиовизуальных сервисов. Алексей Бырдин.

Возможные действия Netfliх

Вероятно, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с российским законом и конкретно Роскомнадзором в качестве контролирующего органа сервису нужно будет учредить дочернюю компанию с российским юридическим лицом, которое и будет выступать тем самым владельцем аудиовизуального сервиса.

При это у «Национальной Медиа Группы» есть компания, которая осуществляет в пользу Netfliх сбор платежей и помогает в локализации контента, но она является не владельцем аудиовизуального сервиса, а скорее его оператором.

«Они помогают им в ведении операционной деятельности в России, но с точки зрения закона оператор все равно не является владельцем. Если вы откроете в любой операционной системе, будь то Android, iOS или магазин приложений на SmartTV, где установлен Netfliх, то вы увидите, что владельцем приложения указана головная компания Netfliх», — объяснил Бырдин.

Законодательство позволяет для таких случаев либо создавать совместное предприятие, чтобы соответствовать ограничениям, либо обращаться в правительственную комиссию, которая может согласовывать превышение доли иностранного владения. Бырдин отметил, что в таком случае речь идет об иностранном владении, которое будет способствовать развитию российского рынка аудиовизуальных сервисов.

Помимо этого наряду с другими российскими аудиовизуальными сервисами Netfliх с весны следующего года нужно распространять 20 федеральных каналов и передавать данные о своей аудитории в единый измеритель интернет-аудитории, а также установить счетчик, по которому Роскомнадзор будет оценивать аудиторию сервиса. Другое нововведение — маркировка контента в соответствии с требованиями российского законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

«Зрителей возможно будет ожидать изменения в возрастной маркировке. Сейчас контент отмаркирован в соответствии с требованиями американского законодательства, а не российского. Там нет специальных знаков об употреблении табака, других ограничений в том размере и в тех требованиях, которые для аудиовизуальных сервисов предписаны законом», — заключил Бырдин.