Что есть в жару. 3 блюда, которые помогут пережить летний зной

Жаркая погода не располагает к повышенному аппетиту и готовке около горячей плиты. По мнению специалистов, при высокой температуре на улице еда должна быть легкой, с большим количеством влаги и витаминов. Рецептами своих блюд, которые насытят и помогут пережить летний зной, поделились российские шеф-повара.

Ананас и сорбет

Шеф-повар сети московских гриль-баров Larionov Grill&Bar Михаил Кощеев в беседе с журналом «7 дней» посоветовал попробовать классический холодный итальянский десерт карпаччо из ананаса с сорбетом.

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Для приготовления освежающего блюда понадобится только пять ингредиентов, главным из которых станет спелый ананас. Плод нужно нарезать тонкими ломтиками и выложить на тарелку. Сверху нужно посыпать цедру лайма и крошку от печенья, а после выложить шарик мороженого с листочком мяты.

Суп из баклажанов

Простой и освежающий рецепт из овощей предложил читателям журнал «Еда». Речь идет о китайском холодном супе из баклажанов. Для приготовления овощи нужно очистить от кожуры и отправить в пароварку на 20 минут.

Размягченные плоды нарезать полосками, добавить лук и кинзу, а после оставить на 15 минут, чтобы они дали сок. Овощи залить ледяной водой и добавить несколько капель соевого соуса.

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Тартар из лосося

Но одними овощами и фруктами в жаркую погоду сыт не будешь. Здесь на помощь придет рецепт тартара из лосося с огурцами от шеф-повара Бориса Зимина. Сырое филе лосося без кожи нужно засыпать смесью из соли, сахара, цедры лимона и укропа и отправить на два часа в холодильник. За это время рыба превратится в слабосоленую.

Пока филе просаливается, можно подготовить огурцы. Главное — снять с них кожуру, удалить семечки и нарезать кубиками. Красный лук нарубить в крошку и добавить к нему пару нарезанных перьев зеленого лука.

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Просоленное филе нарезать кубиками и добавить к овощам. Все заправить хреном с белым перцем. Для тонкости вкуса можно насыпать ржаных сухариков.