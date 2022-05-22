Договориться, оспорить оценку, обратиться к адвокатам. Что делать, если затопил соседей?

Затопление — нередкая проблема в многоквартирных домах, а с началом дачного сезона она становится актуальнее. «360» рассказывает, что делать, если, вернувшись с дачи, вы обнаружили, что залили соседей.

Обратиться к специалистам

Нередко бывает, что затопленные соседи решают приукрасить свой ущерб — при оценке выбирают самые дорогие материалы, завышают стоимость работ, не указывают степень износа мебели и ремонта, чтобы потребовать их полную стоимость и так далее.

Адвокат МКА «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат посоветовал еще до обращения в суд заказать так называемую рецензию на оценку, с которой вы не согласны, или же лицензию на заключение, которое предоставил потерпевший.

«В этой рецензии специалисты отметят все несоответствия: что не был учтен износ, какие-то работы указаны с завышенной стоимостью, что что-то вообще не требуется и так далее. С этой рецензией можно обращаться с исковым заявлением в суд, либо, если потерпевший уже обратился в суд за взысканием, рецензию прикладывают в качестве обоснования своих возражений», — объяснил он.

Управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко добавил, что, если вы в первый раз заливаете соседей и у вас нет юридического образования или опыта в подобных разбирательствах, лучше сразу обратиться к адвокатам.

Они, по словам Скляренко, помогут определить причину залива, ведь если вы затопили соседей, потому что забыли закрыть кран, это одна ситуация, и совсем другая, если у вас, например, прорвало трубу.

«Тогда нужно выяснить, вследствие чего это произошло, кому принадлежит эта труба, надо узнавать балансовое разграничение коммунальных коммуникаций — может быть, это был гидроудар и собственник квартиры не виноват в затоплении. Если человек не знает всех этих нюансов и в первый раз с этим столкнулся, лучше воспользоваться знаниями специалистов», — уверен он.

Провести переоценку

По словам юриста Эдуарда Шалоносова, всегда можно провести переоценку нанесенного ущерба, если результаты, предоставленные хозяином квартиры, вызывают сомнения. Но в открытые дебаты с пострадавшей стороной лучше не вступать, а сказать, что готов назначить другую оценку.

«Виновнику нужно ответить, что он готов провести независимую оценку, написать, что не согласен с результатами оценки пострадавшей стороны, дождаться повестки в суд и там уже решать вопрос о назначении судебной оценочной экспертизы. Она будет проверять все — что произошло, как произошло, является ли кровать такой дорогой, как заявлено, и так далее», — сказал он.

Специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин подчеркнул, что, когда спор передан на рассмотрение судебных органов, решение признавать или не признавать оценку, остается за судом.

«Если результаты оценок совпадают, то суд удовлетворится этими двумя оценками. Если будет большая разница, каждая из сторон судебного процесса вправе требовать третью экспертизу», — подчеркнул он.

При этом, как подчеркнул Эдуард Шалоносов, если хозяин затопленной квартиры не даст провести повторную оценку, ему просто откажут в иске.

«Неявка или отказ в предоставлении документов или вещественных доказательств приводит к победе того, кто заявил экспертизу», — объяснил он.

Договориться полюбовно

Также есть возможность договориться с пострадавшей стороной в досудебном порядке, если соседи смогут установить сумму, которая всех устроит. Однако в таком случае, подчеркнул Алексей Скляренко, необходимо получить подтверждение того, что никто больше не имеет претензий друг к другу.

«В обязательном порядке надо будет брать расписку о том, что имущественный вред или вред, причиненный в результате залива, компенсирован полностью в таком-то размере и что каких-либо претензий имущественного или иного характера потерпевшая сторона не имеет», — объяснил он.

При этом подчеркнул, что если имущество пострадавшего застраховано, то платить ему должна именно страховая компания.

«А если будет выплачен размер ущерба потерпевшей стороне добровольно, а потом получится еще иск со стороны страховой компании, здесь страховой компании необходимо будет предоставить документы, подтверждающие добровольную выплату причиненного ущерба потерпевшей стороне», — сказал он.

При этом такие действия потерпевшего суд может рассмотреть как мошенничество.