Что будет с выходными днями на майских праздниках? Это загадка даже для депутатов

Треть россиян поддержали перенос выходных с майских праздников на другие даты, чтобы не потерять свободное время на сидение дома. Еще 30% уверены, что лучше праздничные дни отменить, а 27% людей не понимают, зачем что-либо с ними делать. «360» собрал мнения депутатов Госдумы.

Опрос о том, что делать выходными днями на майских праздниках провели «Новости Mail.ru», передает РИА «Новости». Людей попросил поделиться мнением, какой бы сценарий майских праздников они хотели. 34% россиян посчитали, что лучше выходные дни перенести, чтобы «отдохнуть после режима самоизоляции». Еще 30% предложили вовсе отменить выходные дни, а оставшиеся 27% отметили, что не понимают, зачем вносить корректировки на эти даты.

Депутат Госдумы Олег Нилов в разговоре с «360» отметил, что ни у одного депутата нет информации о том, что произойдет с выходными днями на майских праздниках. Но Нилов предположил, что никаких изменений в календаре не будет.

Календарь не будут править, нет смысла Олег Нилов.

Нилов добавил, что никаких массовых мероприятий на праздниках не будет, «если не случиться чудо».

Другой депутат нижней палаты Василий Власов не согласился с коллегой и отметил, что вполне вероятно, что выходные перенесут с 1 и 9 мая. Однако точной информации от правительства на этот счет нет.

Мое личное мнение: учитывая, что президент уже перенес парад на 9 мая, более поздний срок, думаю, что 1 мая и 9 мая — эти выходные дни будут перенесены, это мое мнение. Добавил бы к следующему февралю или марту, либо посмотрел бы, что с новогодними датами Василий Власов.

Власов подчеркнул, что режим самоизоляции будет продлен и в Москве, и в регионах. Пока ограничения действуют до 1 мая.

Еще один депутат и первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с «360» обратил внимание на праздники в честь 1 мая. По мнению представителя нижней палаты, если уж праздничные мероприятия 9 мая перенесли, то о первых числах вообще говорить не стоит. Вопрос о выходных днях в честь праздников Лысаков не посчитал актуальным, потому что его больше заботит вопрос, как людям жить в условиях самоизоляции — ведь многие сидят дома на минимальной зарплате, а другие лишились работы. Этим россиянам просто не на что жить.