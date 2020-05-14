Сложности с майнингом и запрет TON. Что будет с криптовалютами во время кризиса

На этой неделе в мире криптовалют случились два неприятных события — закрытие проекта TON и временное снижение стоимости биткоина. Что ждет этот рынок в условиях кризиса — разбирался «360».

Как сейчас обстоят дела с криптовалютой

На этой неделе произошел третий халвинг биткоина — это когда по математической модели скорость генерации криптовалюты сокращается в два раза. Соответственно, доходы от майнинга в этот период резко снижаются. Кроме того, старое оборудование для майнинга — например, Antminer S9 и Avalon A851, — становится в результате этого нерентабельным: затраты на электричество превышают криптовалютные доходы.

Поэтому многие майнинг-фермы заблаговременно отключают оборудование, в связи с чем криптовалюты резко дешевеют: так, стоимость биткоина за один день упала на целых 13%.

Тем не менее эксперты настроены оптимистично. В частности, экономист Иван Молев заявил, что уже в ближайшие месяцы стоимость может повыситься до уровня 2017 года.

На данный момент стоимость биткоина занижена. После предыдущих халвингов цена биткоина в течение последующих 6-10 месяцев серьезно возрастала Иван Молев эксперт в сфере криптоэкономики, блокчейна, автоматизации бизнеса.

Чем сегодня привлекательна криптовалюта

Накануне Павел Дуров объявил об окончательной и бесповоротной отмене запуска новой блокчейн-платформы TON. Теперь компании Telegram предстоит решать вопрос с возвратом денег инвесторам.

Инвесторы, кстати, подобрались серьезные: Роман Абрамович, генеральный директор Qiwi Сергей Солонин, директор Wirecraft Ян Марселек и другие. В обмен на свои деньги разработчики обещали обеспечить их токенами Grаm сразу после запуска платформы. Почему же столь крупная рыба клюнула на новый проект Дурова? По мнению эксперта по криптоэкономике Ивана Молева, тут может быть несколько причин. Во-первых, TON изначально виделся очень перспективной платформой — с помощью мессенджера Telegram компании удалось привлечь огромную пользовательскую базу, и в таких условиях внедрение удобной платежной системы сулило немалую прибыль.

Если же говорить о криптовалютах в целом, то тут стоит отметить два ключевых момента. Во-первых, это своеобразная «подушка безопасности» для крупных компаний на случай кризиса и обесценивания денег. Некоторые эксперты даже называют биткоины «цифровым золотом» — такой же исчерпаемый ресурс (биткоины могут выпускаться только по убывающей геометрической прогрессии, и общий объем эмиссии не может быть больше 21 миллиона долларов). Поэтому криптовалюта может стать защитным цифровым активом — тем более это актуально сейчас, когда неясно, какого масштаба экономические последствия ждут человечество после пандемии коронавируса.

Криптовалюта уже прочно вошла в нашу жизнь. Большие инвестиционные фонды уже держат часть своих инвестиций в биткоинах Иван Молев эксперт в сфере криптоэкономики, блокчейна, автоматизации бизнеса.

Во-вторых, не стоит забывать, что главное отличие криптовалюты от обычных денег — это отсутствие централизованной платежной системы, следовательно, ее эмиссия не может контролироваться государством. Поэтому для крупных транснациональных корпораций криптовалютные активы — это возможность быть полностью независимыми от государственных структур.

Однако история с TON показывает, что на данный момент криптовалюты все же контролируются государством. Особенно показателен тот момент, что оборот токенов Gram американский суд запретил использовать не только на территории Штатов, но и в других странах. Подобное превышение полномочий американскими властями вызвано тем, что цифровая валюта все еще серьезно зависит от доллара. Многие криптовалюты — в частности, группа стейблкоинов, — покупаются именно за доллары и эквивалентны одному доллару США. Поэтому пока говорить о независимой от государства валютной системе преждевременно.